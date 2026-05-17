Nemyslíte, že právě „naléhavost“ volání po zdravějším životním stylu může vést až k posedlosti zdravým způsobem života?
V naléhavosti problém nevidím. Kdyby byla skutečně velká, netrpí nadváhou nebo obezitou přes 60 % populace, ale třeba jen 20 procent. Problémem je, že nejenom Češi, ale lidé obecně jsou spíše extremisti. Buď nedělají vůbec nic, anebo se rozhodnou, že něco začnou dělat, a pak to přetočí do opačného extrému. Hlavně z hlediska času, kdy chtějí získat maximální efekt za nesmyslně krátkou dobu. Problém vidím v tom, že když už se člověk rozhodne pro změnu životního stylu, je doslova zahlcen informacemi, které ho skutečně mohou přesměrovat až k nezdravému přístupu. Každý „odborník“ mu říká něco jiného, každý mu nabízí jiné „zaručené“ produkty. Právě tato komercializace může ze zdravého životního stylu udělat nezdravý nebo rizikový.
Všichni se chtějí uživit, tomu odpovídá tlak na to, co všechno vám musejí doporučit k užívání. Ale rozhodně to neodpovídá fyziologickým potřebám zdravého člověka.