Objem nesplácených úvěrů firem i živnostníků roste, vyplývá z analýz

Mezi živnostníky se objem nesplácených úvěrů zvýšil od října do února o 813 milionů, to je nárůst o 38 procent. Vyplývá to z výpočtů organizátora a poskytovatele služeb pro privátní úvěrové registry v České republice CRIF. Ty Czech Credit Bureau provedl na základě dat České národní banky a portálu Informace o firmách.

Firmy tak na konci ledna nesplácely úvěry v hodnotě 47 miliard korun, to představuje 4,2 procenta jejich celkového dluhu. Živnostníci řádně nespláceli úvěry za tři miliardy korun, tedy 6,6 procenta veškerého dluhu.

„Zatímco domácnosti splácejí i po konci úvěrového moratoria své úvěry poměrně dobře, u firem a živnostníků je situace o poznání horší. Právě živnostníci však patří mezi nejpostiženější skupinu obyvatel co do výpadku svých příjmů. Řada z nich je už rok více či méně odkázána na státní kompenzace, které však nemůžou pokrýt všechny jejich výdaje. I když z dat vyplývá, že počet ukončených živností se za posledních 12 měsíců zatím nijak nezvýšil, problémy podnikatelů se splácením úvěrů jsou varováním do budoucna,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Rostoucí objem nespláceného dluhu se může se zpožděním podle ní projevit jak ve vyšším počtu ukončených živností, tak ve větším počtu předlužených lidí, kteří budou muset požádat o oddlužení.

„Na druhé straně je potřeba připomenout, že platební morálka živnostníků byla v letech 2018 a 2019 rekordně vysoká. Například mezi lety 2009 a 2015 nespláceli živnostníci mezi jedenácti a čtrnácti procenty svých finančních závazků,“ upozornila Kameníčková.

Celkový objem úvěrů živnostníků klesl od ledna 2020 do konce ledna letošního roku o 651 milionů, tedy o 1,4 procenta. Živnostníci se v uplynulém roce chovali podobně jako domácnosti a podnikatelské subjekty. „Omezili své výdaje, výrazně zredukovali investice a ti, kteří mohli, se v nejisté situaci snažili vytvořit co největší finanční rezervy. Určitou roli patrně sehrály i banky, které jsou při půjčování živnostníkům z ohrožených oborů mnohem obezřetnější,“ dodala Kameníčková.

V posledních měsících své úvěry splácejí hůře také domácnosti a obchodní společnosti. Firmy měly ke konci ledna u bank půjčeno 1,1 bilionu korun, o 0,4 procenta více než o rok dříve.

Domácnosti si jako jediné během pandemie půjčovaly více než před rokem. Hlavním důvodem byl nákup nemovitostí na hypotéku, zatímco ostatní úvěry se spíše snižovaly. Ke konci ledna měly od bank půjčeno téměř 1,8 bilionu korun, v meziročním srovnání o 6,8 procenta více.

Objem nesplácených úvěrů se zvýšil během posledních 12 měsíců o tři miliardy korun. Domácnosti na konci ledna nesplácely 1,7 procenta svých dluhů u bank, což je o desetinu bodu více než v lednu 2020.