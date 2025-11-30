Po létě většinou počet turistů slábne a s příchodem chladného počasí začínají cestovat ti, co se davům chtějí vyhnout nebo touží po exotice. A těch postupně přibývá. Za posledních deset let se popularita zimních dovolených více než zdvojnásobila.
„Zatímco před deseti lety letělo během šesti měsíců na přelomu let 2013–14 na dovolenou 235 tisíc lidí, vloni to bylo téměř půl milionu,“ říká Simona Fischerová, tisková mluvčí cestovní kanceláře Blue Style. A i letošek podle všeho předčil obvyklá očekávání. Společnost Regiojet eviduje na portálu Dovolena.cz meziroční nárůst o čtrnáct procent.
Ve většině případů volí Češi pro svou zimní dovolenou nějakou exotickou destinaci. Největší nárůst společnost zaznamenala u zájezdů do Indonésie, a to o 150 procent. A podobně je na tom i Dominikánská republika, o kterou je mezi Čechy letos více než dvojnásobný zájem. „Prodej zájezdů do Dominikánské republiky proti loňsku stoupl o 129 procent,“ říká Martina Hrnčířová, ředitelka prodeje Student Agency Travel. Pro obě země je typické, že vykazují velmi dobrý poměr cena/výkon.
Do dovolené Češi rádi investují
Co se týče ceny, klienti jsou letos ochotni do své dovolené investovat více, ať už letí kamkoli. Loni činila průměrná cena zájezdu 40 850 korun, letos je to 51 000 Kč. „Lidé si dnes čím dál častěji dopřávají dovolenou bez kompromisů. Jsou ochotni připlatit si za lepší hotel, kvalitnější jídlo i větší pohodlí, protože chtějí zkrátka opravdu odpočívat a užít si to naplno,“ říká Lukáš Kubát, tiskový mluvčí společnosti RegioJet.
Ochotu zákazníků připlatit si potvrzují i data dalších společností. „Průměrná částka, kterou Češi vynakládají na exotickou dovolenou, činí 91 679 Kč na jednu objednávku, celkem pro pár či rodinu,“ říká Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí společnosti Invia.
S tím se pojí i úroveň stravy a ubytování, které Češi preferují. Nejvíce se prodávají zájezdy se čtvřhvězdičkovými hotely, kam letos míří 47 procent cestovatelů. Z formy stravování pak vede all inclusive, kterou si zaplatí 61 procent klientů. „Typickým standardem se stejně jako u letních dovolených stalo all inclusive a ubytování ve čtyř- až pětihvězdičkových hotelech,“ potvrzuje Ekrt Jirušková.
Kromě toho roste i zájem o pohodlnější způsob létání. „Češi mají zájem o pohodlnější cestování a oceňují sedadla v business nebo premium třídě na palubě dálkového letadla,“ říká Klára Divíšková, tisková mluvčí cestovní kanceláře Čedok.
Odlet volí Češi v 53 procentech případů z Prahy. Je to pro ně jednoduše nejpohodlnější varianta. „I když letiště jako Vídeň, Katovice nebo Mnichov někdy nabízejí lepší spojení nebo nižší ceny, většina cestovatelů dává přednost tomu, co je blízko, snadno dostupné a bez zbytečného cestování navíc,“ vysvětluje Kubát. V rámci Česka však roste význam regionálních letišť. „Zejména Brna a Ostravy, odkud jsou k dispozici přímé charterové lety například na Mauricius,“ vysvětluje Ekrt Jirušková.
Průměrná délka dovolené je osm dnů, což je podle expertů ideální délka pro odpočinek po delším letu i pro poznávání destinace. Někteří cestovatelé jedou i na násobně delší pobyty, jde ale spíše o raritu. Dovolenou na tři a více týdnů si kupuje méně než pět procent cestovatelů,“ uvádí Kubát.
Navíc si lidé, kteří plánují delší dovolenou, často celý program plánují sami a služeb cestovních kanceláří nevyužívají. Existují ale i výjimky. „Už máme rezervovaných několik třítýdenních pobytů na Kapverdách či v Ománu,“ říká Simona Fischerová.
Paradoxně do exotiky nelétá primárně mladá generace. „Nejpočetnější věkovou skupinou, která míří do exotiky, jsou lidé mezi 40–60 lety, ti tvoří celkem 54 procent exotických dovolených,“ uzavírá mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková.