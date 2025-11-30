Zájem o zimní dovolené se za dekádu zdvojnásobil. Láká hlavně exotika

Veronika Doskočilová
O zimní dovolené v exotice je každým rokem větší zájem. Roste i částka, kterou Češi na takovou dovolenou utratí. Není výjimkou zájezd za 50 či 90 tisíc. A jednoznačně vedou luxusnější hotely s lepším stravováním.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Po létě většinou počet turistů slábne a s příchodem chladného počasí začínají cestovat ti, co se davům chtějí vyhnout nebo touží po exotice. A těch postupně přibývá. Za posledních deset let se popularita zimních dovolených více než zdvojnásobila.

„Zatímco před deseti lety letělo během šesti měsíců na přelomu let 2013–14 na dovolenou 235 tisíc lidí, vloni to bylo téměř půl milionu,“ říká Simona Fischerová, tisková mluvčí cestovní kanceláře Blue Style. A i letošek podle všeho předčil obvyklá očekávání. Společnost Regiojet eviduje na portálu Dovolena.cz meziroční nárůst o čtrnáct procent.

Ve většině případů volí Češi pro svou zimní dovolenou nějakou exotickou destinaci. Největší nárůst společnost zaznamenala u zájezdů do Indonésie, a to o 150 procent. A podobně je na tom i Dominikánská republika, o kterou je mezi Čechy letos více než dvojnásobný zájem. „Prodej zájezdů do Dominikánské republiky proti loňsku stoupl o 129 procent,“ říká Martina Hrnčířová, ředitelka prodeje Student Agency Travel. Pro obě země je typické, že vykazují velmi dobrý poměr cena/výkon.

Do dovolené Češi rádi investují

Co se týče ceny, klienti jsou letos ochotni do své dovolené investovat více, ať už letí kamkoli. Loni činila průměrná cena zájezdu 40 850 korun, letos je to 51 000 Kč. „Lidé si dnes čím dál častěji dopřávají dovolenou bez kompromisů. Jsou ochotni připlatit si za lepší hotel, kvalitnější jídlo i větší pohodlí, protože chtějí zkrátka opravdu odpočívat a užít si to naplno,“ říká Lukáš Kubát, tiskový mluvčí společnosti RegioJet.

Ochotu zákazníků připlatit si potvrzují i data dalších společností. „Průměrná částka, kterou Češi vynakládají na exotickou dovolenou, činí 91 679 Kč na jednu objednávku, celkem pro pár či rodinu,“ říká Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí společnosti Invia.

Exotika za hubičku. Destinace pro úspornou dovolenou, kde peníze nemizejí

S tím se pojí i úroveň stravy a ubytování, které Češi preferují. Nejvíce se prodávají zájezdy se čtvřhvězdičkovými hotely, kam letos míří 47 procent cestovatelů. Z formy stravování pak vede all inclusive, kterou si zaplatí 61 procent klientů. „Typickým standardem se stejně jako u letních dovolených stalo all inclusive a ubytování ve čtyř- až pětihvězdičkových hotelech,“ potvrzuje Ekrt Jirušková.

Kromě toho roste i zájem o pohodlnější způsob létání. „Češi mají zájem o pohodlnější cestování a oceňují sedadla v business nebo premium třídě na palubě dálkového letadla,“ říká Klára Divíšková, tisková mluvčí cestovní kanceláře Čedok.

Odlet volí Češi v 53 procentech případů z Prahy. Je to pro ně jednoduše nejpohodlnější varianta. „I když letiště jako Vídeň, Katovice nebo Mnichov někdy nabízejí lepší spojení nebo nižší ceny, většina cestovatelů dává přednost tomu, co je blízko, snadno dostupné a bez zbytečného cestování navíc,“ vysvětluje Kubát. V rámci Česka však roste význam regionálních letišť. „Zejména Brna a Ostravy, odkud jsou k dispozici přímé charterové lety například na Mauricius,“ vysvětluje Ekrt Jirušková.

Průměrná délka dovolené je osm dnů, což je podle expertů ideální délka pro odpočinek po delším letu i pro poznávání destinace. Někteří cestovatelé jedou i na násobně delší pobyty, jde ale spíše o raritu. Dovolenou na tři a více týdnů si kupuje méně než pět procent cestovatelů,“ uvádí Kubát.

Navíc si lidé, kteří plánují delší dovolenou, často celý program plánují sami a služeb cestovních kanceláří nevyužívají. Existují ale i výjimky. „Už máme rezervovaných několik třítýdenních pobytů na Kapverdách či v Ománu,“ říká Simona Fischerová.

Paradoxně do exotiky nelétá primárně mladá generace. „Nejpočetnější věkovou skupinou, která míří do exotiky, jsou lidé mezi 40–60 lety, ti tvoří celkem 54 procent exotických dovolených,“ uzavírá mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková.

Nejčtenější

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Nejdražší soutěž iDNES.cz vrcholí, poslední šance vyhrát milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty finišuje. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond....

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

30. listopadu 2025

Není udržitelné, aby si lidé do paneláků živelně pořizovali klimatizace, míní expert

Premium
„Zabýváme se komplexním řešením především u novostaveb nebo kompletních...

Jak dokáže potrápit rodinný rozpočet kvůli účtům za elektřinu deset roků stará lednička? Víte, jak správně ovládat termostatické hlavice na topení? „Nejvíce může domácnosti ušetřit peníze samotný...

30. listopadu 2025

Zákaz, nebo přirážka. Města bojují s turisty na sdílených kolech

Kola projektu Bicing v ulicích Barcelony na snímku z 25. května 2024

Systémy sdílených kol pomáhají obyvatelům měst, kteří se potřebují rychle nebo levně přepravit. Hojně je využívají ovšem využívají i turisté, což se některým radnicím nelíbí. Někde tak cizincům...

29. listopadu 2025

Sexuální fetiše i nebezpečné návody. AI plyšák se po kauze vrací zpět do regálů

Medvídek Kumma singapurské společnosti FoloToy (27. listopadu 2025)

Singapurská hračkářská společnost FoloToy zhruba před měsícem ze svých webových stránek stáhla plyšového medvídka poté, co vyšlo najevo, že hračka propojená s umělou inteligencí bez podnětu hovoří o...

29. listopadu 2025

Vliv Číny v Africe roste. Evropa ale nechce kontinent přenechat jiným

Člověk v tísni zároveň školí farmáře, jak pěstovat nutričně bohaté plodiny,...

V hlavním městě Angoly se před pár dny konal již sedmý summit EU a Africké unie. Ačkoliv Evropská unie zůstává pro země v Africe i nyní nejvýznamnějším obchodním partnerem, neboť asi třetina...

29. listopadu 2025

Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště v Evropě i Asii

Fronty na tokijském letišti Haneda, kde se ruší lety kvůli problémům dopravních...

Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu v Evropě i v Asii, ohroženy jsou ale i cestovní plány lidí ve Spojených státech. Některé lety se zpožďují, potíže ale nejsou nijak...

29. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:38

Žijte jako americký prezident. V Atlantě je na prodej věrná replika Bílého domu

Stavba byla navržena v měřítku 3/4 podle skutečné Bílého domu ve Washingtonu....

Jeden z nejznámějších a nejneobvyklejších domů v americkém státě Georgia, replika Bílého domu ve Washingtonu, se opět ocitl v centru pozornosti. Jeho současná majitelka se ho totiž chystá prodat za...

29. listopadu 2025

Téměř každý Čech nakoupí alespoň jednou ročně online. V Evropě je to špička

ilustrační snímek

Za poslední desetiletí zažilo online nakupování v Česku velký boom. Zatímco v roce 2015 tu podle Eurostatu nakupovalo přes internet jen 52 procent obyvatel ve věku 16–75 let, loni to bylo už 78...

29. listopadu 2025

V Poznani zprovoznili novou teplárnu. Polské uhlí nahradil zemní plyn

Tradiční cihlové komíny typické pro starší teplárny nahradily metalické...

Společnost Veolia navázala na stodvacetiletou tradici výroby energie v polské Poznani a na téměř šedesátiletou historii městské sítě dálkového vytápění. Tento týden oficiálně zprovoznila v tamní...

29. listopadu 2025

Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi

Premium
Funguje to? Rusové stojí frontu na kávu před řetězcem podobným tomu, který se z...

Čtvrté výročí startu ruské invaze na Ukrajinu se blíží. Rusové však dnes na rozdíl od minulosti mnohem zřetelněji vnímají každodenní dopady stále probíhající války. Města a vesnice zejména na jihu a...

29. listopadu 2025

Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Mohlo by se to týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové...

28. listopadu 2025  20:20,  aktualizováno  21:13

Letecká společnost Ryanair ruší věrnostní program, byl o něj příliš velký zájem

ilustrační snímek

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v pátek oznámila, že ruší svůj věrnostní program, protože se slev rozhodlo využít příliš mnoho cestujících a po osmi měsících od jeho zahájení se...

28. listopadu 2025  21:01

