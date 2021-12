Češi počítají s dražší zimní dovolenou a v tuzemsku, ukázal průzkum

Pandemie pro mnoho Čechů ovlivnila především možnosti. Ačkoliv pouze třetina dotazovaných z aktuálního průzkumu společnosti Equa bank říká, že se na žádnou zimní dovolenou letos nechystá, polovina z těch, kteří plánují někam vyrazit připouští, že pandemie jejich plány ovlivnila a musí se přizpůsobit. Největší změny jsou pak ohledně destinace, jelikož až 80 procent plánuje, že zimní radovánky si užijí v České republice.

Více jak polovina dotazovaných ale očekává, že se jim dovolená letos prodraží, jelikož se se zimním pobytem na horách často pojí vysoké ceny, které podle Čechů ještě v letošní sezoně stoupnou. Peníze na hory přitom mnoho domácností šetří po celý rok.

„Průzkum ukázal, že zimní dovolená může být pro řadu Čechů zásah do jejich rodinného rozpočtu. Téměř polovina Čechů na zimní dovolenou totiž musí spořit i několik měsíců. Necelá polovina dotazovaných pak náklady hradí z běžných měsíčních příjmů,“ uvedla Kateřina Petko, ředitelka PR a interní komunikace Equa bank.

S očekávanými vysokými cenami, a i chutí si letošní dovolenou na horách po loňské neúspěšné sezoně užít však Češi hodlají do dovolené investovat více. Do pěti tisíc korun by chtělo dát za zimní dovolenou 23 procent dotázaných, přitom loni to bylo 60 procent. Od pěti do deseti tisíc korun chce vynaložit zhruba čtvrtina Čechů, kdy loni tuto částku chtělo vynaložit 18 procent.

Od deseti do 15 tisíc korun pak je ochotných utratit 18 procent respondentů, zatímco loni chtělo podobnou částku vynaložit devět procent a od 15 do 20 tisíc korun plánuje utratit 12 procent. Minulý rok přitom mezi 15 až 20 tisíci chtělo utratit jen sedm procent lidí.

Na očekávaných vyšších výdajích se totiž promítají i jiné aspekty než skipasy, ubytování či útrata za jídlo. Kromě dovolené investují Češi i do lyžařského vybavení, to si letos plánuje koupit každý čtvrtina z těch, kdo lyžují. Nejvíce do něj chtějí investovat letos do částky deset tisíc korun. Půjčovny pak využívá zhruba čtvrtina lyžujících Čechů, což je také dalším výdajem.

Letos stejně jako loni navíc hraje významnou roli při výběru zimní dovolené nastavení storno podmínek. V porovnání s předchozími lety, je pro polovinu Čechů důležitější vstřícné nastavení podmínek stornování ubytování a dopravy. Pro pětinu Čechů je to dokonce zásadní pro to, aby si dovolenou koupili.

Letošní zimní sezona je už v pořadí třetí, která je ovlivněna pandemií covidu. Hoteliéři a majitelé lyžařských středisek se tak obávají, zda bude letošní sezona alespoň mírně úspěšná, jelikož v minulém roce fungovaly české skiareály jen po velmi omezenou dobu.