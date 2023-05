Akcionáři ČEZ jsou na stát naštvaní právem, míní analytik Štěpán Hájek

Co se aktuálně na trhu kolem ČEZ děje? Padá cena jeho akcií pouze kvůli informaci o navrhovaném zákoně, podle kterého by místo devadesáti procent hlasů všech akcionářů mělo nově pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nebo jsou tam i nějaké další vlivy?

Kdybych se měl zaměřit primárně na cenu akcií ČEZ, tak tam při ceně 1200 za akcii došlo k vytvoření jakéhosi umělého stropu, kdy začala řada investorů vybírat své zisky. Z toho důvodu tedy došlo k první části propadu ceny akcie ČEZ, který byl dle mého názoru vytvořen právě tím vybíráním zisků.

Potom následovala druhá zpráva, kdy ve středu večer vyšly najevo úpravy zmiňovaného zákona. Něco takového je samozřejmě velmi silně kurzotvorná informace. Řada domácích i zahraničních investorů už počítala s tím, že k této události, které se obávaly celý rok, možná nedojde. Teď ale vidí, jakým směrem se situace vyvíjí.

Souhlasíte s názorem některých investorů, že vláda zneužívá své moci a manipuluje?

Manipulace to je určitě, je to krok, který ani nebyl potřeba. Svého cíle vláda mohla dosáhnout tak, jak to dělaly historicky některé západní země, tedy jít cestou postupného odkupu. Z toho návrhu je sice vidět, že je napsán tak, aby to tak nepůsobilo, ale je evidentní, že to je účelový návrh zákona, aby se podařilo vytěsnit minoritní akcionáře. Myslím si, že minoritní akcionáři jsou nespokojení zcela oprávněně.

Vláda by tedy měla minoritní akcionáře vykoupit? Odhadovaná cena takové transakce je ale kolem 200 až 250 miliard, což si státní kasa asi nemůže dovolit.

Kdyby si vláda vybrala cestu odkupu, tak by nepůsobila na celý finanční trh jako banánová republika. To, co nyní dělá, totiž logicky snižuje důvěru investorů v Českou republiku a vůbec chuť zde investovat. Mělo dojít k něčemu, co je normální v okolním světě, tedy že pokud chce někdo vykoupit akcionáře, tak jim nabídne velmi vysokou prémii, takže minoritní akcionář nabídku přijme. Samotná cena za akcii by rozhodně neměla klesnout pod tisíc korun.

Co se týká té celkové částky, tak to je jednorázový výdaj, nikoli mandatorní, který musí stát vynakládat pravidelně. Byla by to strategická investice, která se vrátí v horizontu jednotek let. Vláda je ale nastavena krátkozrace, nyní jí už v podstatě končí mandát, je tedy dost možné, že by ani nemohla využít ke své popularitě, že provedla takto strategickou investici. Tu přitom stát potřebuje, musí efektivně dostavět bloky elektráren a tak dále, což s minoritními akcionáři může jen těžko.

Z pohledu státu tedy zestátnění dává velký smysl. Je to zcela na místě, s třiceti procenty akcionářů stát nemůže ČEZ efektivně řídit. Stejně tak nejsou schopní kontrolovat ceny energií, kdyby přišel nějaký další externí šok. Minoritním akcionářům by se to samozřejmě nelíbilo, ale jejich znechucení by bylo o něco menší, kdyby stát situaci řešil jinak než úpravou zákona.

Zmiňoval nedůvěru ze strany investorů. Jak moc je situace vážná?

Důvěra investorů je vždycky podkopaná nějakým externím šokem, vidíme to především u méně průhledných zemí, jako je Čína nebo Indie. Tam vám zásahy třetí strany seberou jakékoli myšlenky na investování v tomto regionu. V Česku k podkopání důvěry vede nejen diskutovaný zákon, ale také třeba daň z neočekávaných zisků. Když tedy jsou vidět takové tendence z vlády, která by měla být pravicová, tak si zahraniční investor nedovede ani představit, jak by to asi vypadalo, kdyby tady vládla spíše levicová vláda. Kroky tedy vnímají velmi problematicky.

Lokálním investorům teď už nezbývá nic jiného, než se po investičních příležitostech koukat za hranice. Ti teď vidí, jaké zisky mohli z akcií ČEZ mít a co se s nimi kvůli politickým krokům aktuálně děje.

Měla pražská burza ihned zastavit obchodování?

Je to jedna z možností. Takové informace měly být komunikované o víkendu nebo až po pátečním závěru obchodování na burze. Na základě toho, jak vláda komunikuje i všechny své další kroky, jsem ale takový postup upřímně neočekával. Správné by tedy bylo komunikovat takové věci, když je burza uzavřená, anebo obchodování na burze zcela zastavit.

Změnou načasování komunikace bychom se ale propadu nevyhnuli, jen ho odložili.

V pondělí by se to pak na číslech projevilo, ale to by se pak dalo vyřešit tím, že by někdo strategicky navrhl, aby bylo obchodování pozastaveno. Na druhou stranu je ale pravda, že pozastavení obchodování by bylo další zásah do už tak poškozené důvěry ze strany investorů.

Celkově mi tedy komunikace ze strany vlády v téhle věci přijde velmi necitlivá, ale nesledoval jsem, jak taková opatření, například i windfall tax, komunikují jinde ve světě. Myslím, že politika naší vlády obecně bude nastavená krátkozrace a nedovedou si tedy představit, jaké jejich výroky budou mít dopady na kapitálový trh.

Co by se stalo s pražskou burzou, kdyby z ní ČEZ vypadl nebo o něj investoři ztratili zájem?

Určitě bychom viděli dramatický pokles obchodovaných objemů. Popularita pražské burzy ve finančním světě dramaticky klesala už v posledních deseti letech. Nezačínají se tam obchodovat žádné nové atraktivní tituly. Ty relativně zajímavé firmy jsou na burze Start, na kterou se ale běžný investor ani nedostane. Odchod ČEZ by tedy burzu zasáhl velmi výrazně. Pravděpodobnější ale je, že by tam ČEZ i po převzetí státem zůstal, nicméně nebyla by tam výrobní část, která generuje největší zisky, takže by pro investory nemělo smysl do této firmy dále investovat.

Jen pro připomenutí, ČEZ tvoří 21 procent z celkové kapitalizace pražské burzy, pak je tam Erste, která tvoří 18 procent. Odchod ČEZ by tedy byl obrovským zásahem a nedokážu si představit, za jak dlouho by se z toho burza dokázala zvednout.

Jaký čekáte další vývoj akcií ČEZ na burze?

Očekávám, že budou padat dál. Myslím si, že se můžou dostat až někam na osm set až devět set korun za akcii. Hodnota firmy přitom naznačuje, že by se měly obchodovat někde až kolem ceny 1400 korun za akcii. Samozřejmě ta politická nejistota a potenciální další kroky a vyjádření vlády, které budou následovat, cenu pravděpodobně ještě srazí níž. Na druhou stranu se může stát, že vláda přijde a uvede, že vykoupí nějakou část minoritních akcionářů s prémií, což by bylo pozitivní. Teď už ale ČEZ ztratil přes nějakých sto miliard korun ze své kapitalizace.