Hosté pořadu
Lenka Žlebková
Kongresové centrum Praha
Vystudovala mezinárodní obchod se zaměřením na cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze. Absolvovala stáž v Paříži a manažerský program hotelového řetězce Marriott v USA. V roce 2024 získala titul MBA. Pracovala v CzechTourism a v pražském hotelu President, poté vedla Prague Convention Bureau. V Kongresovém centru Praha působí od roku 2016. Nejprve vedla obchod a marketing, od března 2020 je generální ředitelkou a od listopadu 2025 také předsedkyní představenstva. V soutěži Manažer roku 2022 zvítězila v kategorii Služby. V klubu Aflab se věnuje mentoringu žen.
Lenka Škopová
Nestlé Česko a Slovensko
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V Nestlé působí přes dvacet let. Nastoupila do programu pro absolventy a během kariéry pracovala také v centrále ve Švýcarsku. Pět let vedla finance Nestlé pro Česko a Slovensko a odpovídala také za ekonomické řízení a plánování ve střední a východní Evropě. V lednu 2026 se jako první Češka stala generální ředitelkou Nestlé pro český a slovenský trh.
Když Lenka Škopová nastupovala do programu pro absolventy v Nestlé, měla za sebou rok v jiné práci. Změna pro ni znamenala, že si bude muset vystačit s podstatně menším příjmem.
„Když berete poměrně nízký plat a sotva z něj vyjdete, říct si, že půjdu o třicet procent níž, je docela zásadní. Ale viděla jsem v tom potenciál, líbily se mi ty značky, a tak jsem do toho šla,“ vzpomíná dnes generální ředitelka Nestlé pro Česko a Slovensko.
Brzy dostala příležitost udělat další krok. Uvolnila se pozice ve financích, největší části byznysu, a zkušenější kolega jí poradil, ať se přihlásí. „Řekla jsem mu, že to ještě neumím. On na to, že to nevadí,“ popisuje Škopová. Přihlásila se a uspěla. „Tam jsem zjistila, že nemusím být na pozici stoprocentně připravená. Důležité je chtít se učit po cestě.“
Podobně váhala i Lenka Žlebková, dnes generální ředitelka Kongresového centra Praha. V osmnácti si udělala průvodcovský kurz, přestože ji do té doby lákal hlavně mezinárodní obchod.
U cestovního ruchu zůstala a postupně se dostala ke kongresům. Když se však otevřela cesta do čela Kongresového centra, sama se zprvu do výběrového řízení nehrnula. „Bála jsem se o tu pozici říct. Postrčili mě dva lidé, kteří mi řekli, ať se přihlásím,“ vzpomíná.
Doma si vyslechly, že jsou kariéristky
Obě ředitelky znají i odvrácenou stranu podobných rozhodnutí. Zatímco kolegové je vybízeli, aby se ucházely o vyšší posty, v soukromí si vyslechly, že jsou kariéristky. Lence Škopové někteří říkali, že by měla zůstat s dítětem doma alespoň čtyři roky.
Očekávání rodiny podle ní rozhodují i o tom, zda manažerka může přijmout nabídku v zahraničí. „Lidé si pořád snáz představí, že žena následuje muže v jeho kariéře, než že muž následuje ženu,“ říká.
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Žlebková, která má tři syny, mluví o vlastní zkušenosti. „Mám štěstí, že mám skvělého manžela, který mi pomáhá celých třicet let, co jsme spolu. Bez toho bych v téhle pozici nikdy nebyla.“ Za důležité považuje i podmínky v práci.
V Kongresovém centru podle ní mohou zaměstnankyně při návratu po rodičovské využít třeba práci z domova nebo kratší úvazek. V Nestlé podle Škopové zkoušejí také kratší zahraniční kontrakty a vedení mezinárodních týmů. Manažerky tak mohou získat zkušenost, aniž by se celá rodina musela na několik let stěhovat.
Když se schopná kolegyně sama nepřihlásí
Žlebková se dnes snaží dělat pro kolegyně to, co kdysi pomohlo jí. „Často si nevšímáme žen, které mají potenciál. Ony si pak o tu pozici třeba neřeknou, protože se bojí,“ říká. V Kongresovém centru proto vede mentoringová setkání.
Škopová zase považuje za důležité dát lidem konkrétní příležitost a podržet je, když se v nové roli teprve rozkoukávají. Sama prý měla kolem sebe lidi, kteří jí věřili dřív, než si začala věřit ona.
Zda bude žena v čele velké společnosti za deset let v Česku samozřejmostí, si Žlebková odhadnout netroufá. Optimismus jí dávají spolužáci jejího sedmnáctiletého syna.
„Rovnost mezi nimi vidím už dnes. Vůbec to neřeší tak jako naše generace.“ Škopová má pro takovou změnu jednoduché měřítko. „Doufám, že se jednou budeme bavit o tom, jak ta žena společnost vede a co dokázala.“