Češky jsou více finančně nezávislé než Američanky, ukázal průzkum

Necelá polovina Američanek by se ze svých úspor dokázalo bez partnera uživit pouze měsíc nebo méně. Počet českých žen, které jsou na svém partnerovi obdobně závislé, je přitom o více než polovinu nižší (22,5 procenta).

„Průzkum ukazuje relativní nezávislost českých žen v porovnání s Američankami. To trochu stojí v kontrastu s vnímáním Ameriky jako země pro ženy liberálnější. Ukazuje se, že to není úplně pravda, a české ženy, co se finančního zajištění týká, mají větší volnost. To ostatně můžeme pozorovat i v jiných oblastech,“ komentuje Eva Hlavsová, spoluzakladatelka společnosti Fondee.

Češky jsou ohledně financí tajnůstkářky

Přestože třetina dotázaných Američanek uvedla, že by raději zveřejnila historii svého internetového prohlížeče, než mluvila o osobních financích, 44 procent z nich se o financích pravidelně baví s ostatními lidmi, kdežto v případě českých žen se jedná pouze o pět procent. Ačkoliv jsou tedy Američanky v porovnání s Češkami více finančně závislé na svých partnerech, ohledně financí jsou mnohem sdílnější.

„Z výsledků průzkumu si lze domyslet, že tyto dva jevy jsou spolu spjaté. Zda je žena finančně závislá na svém partnerovi, do jisté míry souvisí s tím, jak často s ním nebo s jinými lidmi o financích hovoří. Ženy, které mají potřebnou finanční rezervu, a jsou tak méně závislé na svém partnerovi, si své finance o něco více střeží,“ vysvětluje Hlavsová.

Nedostatky v důchodovém spoření

V čem se nicméně americkým ženám v porovnání s Češkami daří lépe, je spoření na důchod. Na to podle průzkumu kladou o něco vyšší důraz. Zatímco 38 procent amerických žen uvedlo, že je spokojeno se svým přístupem k důchodovému spoření, v případě českých žen to bylo pouhých patnáct procent. V obou případech je číslo poměrně nízké, což ale nemusí být vnímáno jen jako nedostatek snahy.

„Kromě rozdílu ve spokojenosti s ohledem na důchodové spoření taky vidíme, že obě čísla jsou nízká. To ale nemusí značit jen to, že ženy zkrátka dostatečně nespoří, ale poukazuje to také na nedostatky v důchodovém spoření jako takovém. To dnes už zdaleka nedosahuje výnosů, které dávají z finančního hlediska smysl,“ myslí si Hlavsová.

„V zahraničí i u nás proto pozorujeme trend, kdy lidé odcházejí od tradičního spoření k alternativám s potenciálně vyššími výnosy jako jsou například investice do akcií či ETF. Proto i my chceme v tomto směru šířit osvětu a zpřístupnit lidem smysluplné investování,“ dodává.