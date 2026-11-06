„Budeme na ni vzpomínat nejen jako na respektovanou odbornici, ale také jako na energickou kolegyni, která do své práce i setkávání s ostatními vnášela optimismus, odhodlání a chuť hledat řešení. Dokázala pro své nápady a práci nadchnout i ostatní a strhnout je ke společnému úsilí,“ uvedli zástupci komory.
Dlouhá vystudovala Agronomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, poté se zaměřila na sektor drůbežnictví, kde se pohybovala od roku 2003. V roce 2014 se pak stala předsedkyní unie.
„Vážili jsme si její profesionality, otevřenosti a lidského přístupu. Bude nám chybět nejen její práce a zkušenosti, ale hlavně ona sama a její osobitá energie, kterou kolem sebe šířila. Její odchod je velkou ztrátou nejen pro její blízké, ale také pro všechny, kteří ji znali,“ dodala komora. Poslední rozloučení bude v rodinném kruhu.