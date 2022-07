Přivezu miliardy kubíků plynu, říká podnikatel Juříček. Detaily neupřesnil

Jeden z nejbohatších Čechů podle časopisu Forbes ladí poslední detaily v souvislosti s dodávkami několika miliard krychlových metrů zemního plynu. V první fázi by do České republiky měly zamířit až dvě miliardy kubíků, což je zhruba třetina roční spotřeby celé země. Ty jsou podle Juříčka hotovou věcí. Na žádost o detailnější popis pro ekonomickou redakci iDNES.cz ale nereagoval.

„Řešil jsem zabezpečení pro sebe a svou firmu,“ řekl pro Forbes podnikatel s tím, že momentálně ověřuje nabídnuté podmínky a poptávku i na dovoz dalších pěti miliard kubíků zemního plynu, u kterých hovořil asi o padesátiprocentní šanci, že se jejich dovoz podaří uskutečnit. Vše je podle něj legální.

Obavy o dodávky plynu v posledních dnech stoupají napříč celou Evropou. V pondělí ráno totiž začala pravidelná údržba plynovodu Nord Stream 1. Pro mnoho evropských států jde o hlavní trasu pro dodávky ruského zemního plynu do Evropské unie a politici se začínají obávat, že by Rusko z politických důvodů nemuselo dodávky po údržbě obnovit. Na pozoru se má třeba i český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Myslím si, že od člověka, který neustále lže, musíme čekat to nejhorší. My sice věříme, že se stále jedná jen o technickou údržbu, ale musíme být na další okolnosti připraveni. Pokud by nedošlo k zprovoznění plynovodu Nord Stream 1, museli bychom přistoupit k úspornému režimu v případě domácností i v průmyslu,“ řekl.

Odborníci ale upozorňují, že plynu je na trhu dostatek, jen se dlouhodobě nechystala infrastruktura a spoléhalo se na dodávky z Ruska.

„Není to o tom, že není plyn, plynu je spousta. Problém je, že Evropa programově budovala závislost na Rusku a třeba terminály na LNG nejde vybudovat přes noc. Plynu je na trhu dost, ale není příliš možností, jak ho sem dostat,“ řekl v Rozstřelu Teplárenského sdružení Martin Hájek. Právě detaily dopravy plynu Juříček ve svých plánech dosud neupřesnil.