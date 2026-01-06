Chovatelům skotu se dařilo. Zemědělci si podle odhadu polepšili o 68 procent

Jan Drahorád
Podnikatelský důchod, který je obdobou zisku v zemědělství, loni podle prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl meziročně o 68 procent na 21,2 miliardy korun. O zhruba 10 miliard korun vzrostly tržby za živočišnou produkci, stouply platby jak za mléko, tak za vejce.

Krávy plemene Limousine. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Jak ale upozorňují zemědělské svazy, většinou při zpřesňování dochází ke snižování výsledné sumy i o několik miliard korun. Dotace do oboru ale i tak převýšily podnikatelský důchod.

„Jedná se o první odhad, tedy toto číslo se bude ještě měnit. Odhad podnikatelského důchodu v zemědělství za rok 2025 nicméně odpovídá tomu, co jsme sledovali po celý minulý rok, tedy nárůstu výkupních cen u některých živočišných komodit, zatímco ceny rostlinných komodit zůstávaly prakticky stejně nízké jako v předchozím období,“ uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Řepka se u nás v porovnání se světem pěstuje ekologicky, říká šéf komory

Svaz se chystá v příštím týdnu na tiskové konferenci zveřejnit odhad vlastního šetření mezi členy, které je podle jiné metodiky, než má ČSÚ. Svaz se snaží určit přímo zisk podniků. ČSÚ do výsledků například započítává mzdu hospodařících fyzických osob, kterou naopak svaz počítá do nákladů.

Loňské svazové výsledky hovořily o zisku na úrovni 3,7 miliardy korun, v červených číslech nebo na nule tak skončilo 40 procent podniků.

I prezident Agrární komory ČR Jan Doležal upozorňuje, že zatím jde o první odhady. Platby v živočišné výrobě se podle něj zvedly hlavně díky horší nákazové situaci a zvýšené poptávce. „V největší míře se zvýšily příjmy u mléka, což je dáno jednak nárůstem cen způsobeným šířením slintavky a kulhavky ve střední Evropě, jednak vysokou kvalitou mléka od tuzemských producentů. Vyšších hodnot v tržbách dosáhla také vejce kvůli šíření ptačí chřipky a blížícímu se zákazu ustájení nosnic v obohacených klecích, na který se chovatelé intenzivně připravují a přestavují,“ vysvětlil.

Právě zvýšení plateb za živočišnou výrobu je dobrou zprávou podle agrárního analytika Petra Havla. „Zastavil se propad živočišné produkce a podnikům, které se věnují jenom jí, se začalo dařit,“ popisuje. Jak například loni uváděli někteří zástupci mlékárenského průmyslu, litr mléka se vykupoval i za 13,5 koruny, což byly historicky nejvyšší ceny. Lépe se dařilo hlavně chovatelům skotu, jimž tržby poskočily o více než třetinu na 12,5 miliardy korun. Mírně klesly tržby za chov prasat.

Cena produkce stoupla na 190 miliard

Celková produkce zemědělského odvětví loni dosáhla 190 miliard korun, meziročně tak stoupla o více než devět procent. Rostlinná produkce podle ČSÚ stoupla o pět procent na 96,5 miliardy korun. „Co se týká rostlinné výroby, ČSÚ započítává i produkci, která dosud nebyla prodaná a čeká ve skladech kvůli nižší ceně, která nepokryje náklady. Statistici vycházejí z celkové produkce a výnosu a počítají s průměrnou cenou, která ale může být vyšší i nižší, což v tuto chvíli nikdo neví,“ dodal Doležal. Podle něj v sektoru přetrvává problém vysokých nákladů a nízkých výkupních cen, které se pohybují často pod evropským průměrem.

Co se týká rostlinné výroby, ČSÚ započítává i produkci, která dosud nebyla prodaná a čeká ve skladech kvůli nižší ceně, která nepokryje náklady.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal

Havel akcentuje, že jsou zemědělci stále velmi závislí na dotacích, což není dobrý stav. Podle statistiků dotace na produkci loni vzrostly na 34 miliard korun. Podle současných návrhů by v dalším období měly dotace na zemědělství klesnout nominálně o více než pětinu, po započtení inflace i o více než 40 procent. Zemědělci se podle Havla musí na tuto situaci připravit a zvyšovat přidanou hodnotu svých výrobků.

To, že se zvedl podnikatelský důchod, je pro zemědělce pozitivní informace, otázkou podle Havla zůstává, kam peníze půjdou dále, tedy jestli zamíří třeba do inovací. „Je potřeba zvýšit investice do nových technologií,“ dodává. Těmi můžou být metody v precizním zemědělství snižující náklady nebo nové genomické techniky, ale třeba i větší používání dronů nejenom na monitorování polních plodin, ale také na postřiky, hnojení nebo třeba setí. K tomu by však byla nutná změna české legislativy.

Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán

Mimochodem za jednu ze svých priorit si dal nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) právě zvyšování přidané hodnoty v zemědělství.Komora zdůrazňuje, že náklady se zemědělcům stále zvyšují i kvůli byrokratické zátěži nebo snahou o naplňování environmentálních ambicí EU.

