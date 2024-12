Zemědělci letos vydělají 15 miliard, ukázal první odhad statistiků

Do polí vyjel obří kombajn New Holland CR11, který dokáže za hodinu sklidit až 100 tun obilí. (22. července 2024) | foto: ČTK

Druhým problémem pak podle Zemědělského svazu ČR je, že nejspíš došlo letos účetně k částečnému vyplácení dotací za dva roky, loňské byly podle nich zpožděné.

Meziročně hodnota produkce zemědělského odvětví klesla zhruba o 5,5 miliardy na 171,2 miliardy korun. Mezispotřeba klesla také, hlavně díky snížení nákladů na krmiva z loňských 39,8 miliardy korun na letošních 35,5 miliardy Kč. Dotace letos vzrostly o necelých pět miliard na 35,1 miliardy korun.

„Podnikatelský důchod v rámci souhrnného zemědělského účtu za rok 2024 podle prvního odhadu Českého statistického úřadu poklesl z loňských 16 na letošních 15 miliard korun. Pokles nastal především v rostlinné výrobě vlivem horší sklizně a stagnujících cen. Došlo tak ke snížení tržeb přes 4 miliardy korun u obilovin a tři miliardy u řepky olejné. Ty přitom byly dříve považovány za ekonomické tahouny celého odvětví,“ sdělil MF DNES prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Ten nechtěl srovnávat právě už upravované a snížené výsledky loňského roku, zabýval se tak porovnáváním prvních odhadů.

Mlékaří si polepšili

Polepšili si podle něj producenti mléka, pokles ale byl prakticky u všech živočišných komodit. „Propad tržeb statisticky, nikoliv hospodářsky, kompenzovaly především zálohy na dotace, které nebyly v minulém roce vypláceny. V letošním roce jsme se k této praxi, která byla v předešlých letech naprosto běžná, vrátili. Odhadované výsledky zemědělství za letošní rok tedy rozhodně nesvědčí o tom, že byl sektor v dobré kondici,“ dodal. Připomněl pak, že první odhad statistiků bývá nadhodnocený.

Zemědělský svaz má dlouhodobě problém s metodikou ČSÚ. Vadí mu, že používá podnikatelský důchod, nikoliv zisk. Podle staršího vyjádření předsedy svazu Martina Pýchy je rozdíl hlavně v tom, že hospodařící fyzická osoba nevykazuje svou mzdu v nákladech, ale zahrnuje ji právě do důchodu, tedy do zisku. „To samozřejmě vykresluje obraz zemědělství v pozitivnějším světle, než je realita,“ uvedl. Svaz proto dlouhodobě dělá svoje vlastní šetření, které chce zveřejnit na tiskové konferenci v polovině ledna příštího roku.

Statistici jsou prý mimo

Údaje ČSÚ podle něj nyní naprosto neodpovídají svazovým údajům. „Prezentovaná hodnota podnikatelského důchodu v zemědělství dle ČSÚ ve výši 15,4 mld. naprosto neodpovídá aktuální predikci Zemědělského svazu ČR, zejména s ohledem na rozdíl oproti loňské hodnotě 10,9 miliardy, která by ukazovala na rostoucí trend, přičemž zpětná vazba od našich členů potvrzuje pravý opak, tedy že ekonomicky je rok 2024 pro zemědělce nejnáročnějším rokem od vstupu ČR do EU,“ řekl Pýcha MF DNES.

Podle něj se nabízí úvaha, že hlavním důvodem loňského sníženého a letošního zvýšeného výsledku je zpoždění výplaty dotací za rok 2023, které zemědělci reálně získali až v roce letošním. Letos se vyplácely zálohy na dotace, kdežto loni poprvé od roku 2011 ne. Podle něj pak ještě s výsledky zamíchala tzv. redistributivní platba, tedy dotace na prvních 150 hektarů, ve které stát vyplácí kolem 4,8 miliardy korun, například pro letošní rok činí 3,6 tisíce korun na každý z prvních 150 hektarů zemědělských pozemků.

„To znamená, že rozdíl je ještě o to výraznější, že právě příjemci dotací z řad fyzických osob, tedy právní formy častější u zemědělských podniků do 150 ha, dostali větší objem dotací. U právnických osob i dotace za rok 2023 vyplacené na začátku roku 2024 účetně spadaly do roku 2023,“ uzavřel.