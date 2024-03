Zisky v zemědělství se propadly o dvě miliardy více, než statistici čekali

Zemědělci loni vyrobili produkty za necelých 177 miliard korun, meziročně tak jejich hodnota klesla o 7,8 procenta. Rostlinná produkce činí více než polovinu jejich zdrojů.

„Meziroční snížení hodnoty rostlinné produkce o 16,8 procenta bylo ovlivněno zejména nízkou cenou úrody pšenice (-31,0 procenta), ječmene (-22,4 procenta) a řepky (-29,6 procenta). Naopak meziročně vyšší ceny všech hlavních komodit v živočišné výrobě měly za následek i vyšší hodnotu živočišné produkce (+6,9 procenta),“ uvedl v tiskové zprávě ČSÚ.

Zemědělci snížili platy za energie a maziva, krmiva a hnojiva, jejichž ceny loni poklesly. „K navýšení cen naopak došlo u osiv a sadby, přípravků na ochranu rostlin a veterinárních služeb. Náhrady zaměstnancům vzrostly o 4,1 procenta a pachtovné o 2,6 procenta,“ dodal úřad.

Čistý zisk klesl ještě rychleji

Zemědělský svaz ČR dlouhodobě upozorňuje na to, že podnikatelský důchod není úplně to samé, co čistý zisk v jiných odvětvích. Podle staršího vyjádření předsedy svazu Martina Pýchy je rozdíl hlavně v tom, že hospodařící fyzická osoba nevykazuje svou mzdu v nákladech, ale zahrnuje ji právě do důchodu, tedy do zisku. „To samozřejmě vykresluje obraz zemědělství v pozitivnějším světle, než je realita,“ uvedl.

Čistý zisk zemědělců se loni podle interního šetření svazu propadl o 60,5 procenta na 3 197 Kč na hektar. Celý obor tak podle něj vydělal 8,7 miliardy korun proti předloňským 22 miliardám.