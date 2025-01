Rodinná farma bude moci být jen na tisícovce hektarů, má ji definovat zákon

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), která část rodinných farem zastupuje, dlouhodobě volala po samostatném zákonu, který by stát pro tyto podniky vytvořil.

Nakonec se po příchodu tehdejšího náměstka ministra zemědělství Milana Daďourka (Piráti) podařilo přijít s řešením, podle kterého se včlení pouze několik paragrafů do stávajícího zákona o zemědělství. Je to ale rozhodně razantnější iniciativa než za bývalého vedení ministerstva, kde Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) zákon slíbil, ale následně se na něm rok nepracovalo.

Podle ASZ jde rozhodně o krok správným směrem, v Poslanecké sněmovně bude chtít její předseda Jaroslav Šebek pouze vyřešit nějaké drobné technické problémy. „Je tam napsáno, že tam musí být souhlas pro vytvoření farmy od všech členů rodiny, my bychom si představovali většinu členů rodiny, pak také aby se žádost o vytvoření mohla podávat nikoliv jenom elektronicky, ale i písemně, to by také vadit nemělo,“ přiblížil pro iDNES.cz.

Další změnou by podle něj mělo být, že pokud podnik nebude podmínky plnit, jeho status rodinného zemědělského hospodářství nezmizí, ale dá se lhůta k nápravě.

Reálné změny až později

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na tiskové konferenci po jednání vládního kabinetu řekl, že rodinné farmy mají velmi pozitivní vliv na tvorbu venkova, jsou nositeli mnohých tradic i kulturních hodnot. Podle něj jde o legislativní „podvozek“, až se návrh schválí, bude možné na něj přidávat třeba zvýhodnění ohledně daně z příjmů nebo dalších věci. Současný návrh pouze přiznává postavení rodinného zemědělského hospodářství, farmy jej tak budou moci používat na svých výrobcích nebo v názvu.

Podle místopředsedy Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jiřího Michaliska má poslanecká novela, pod kterou jsou podepsáni koaliční poslanci včetně ministra, potenciál pomoci farmám, protože v zahraničí status ovlivňuje třeba výši nebo výplatu důchodového nebo sociálního pojištění i další věci.

Zatím ale podle něj může být návrh administrativně náročný, farmy budou muset vést evidenci a hlásit změny s pokutou až do 50 tisíc korun, navíc pokud bude omezení maximálně na 1000 hektarů, mohly by být některé podniky nucené omezit svůj přirozený růst.

Podle ministerstva často rodinné farmy diverzifikují svou činnost, například provozováním mlékáren, bouráren nebo přímým prodejem na farmářských trzích.