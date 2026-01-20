„Navrhl jsem v rámci jednání vlády, že by se vodohospodářská infrastruktura započítávala do obrany státu. Myslím, že tak, jak je to u dopravních staveb, bychom mohli teoreticky uspět,“ řekl ministr. Podle něj ještě čeká ČR ale jednání s Severoatlantickou aliancí (NATO).
Jenom předloni směřovalo na financování vodohospodářských opatření z českých i evropských zdrojů 11,8 miliardy korun, píše se ve zprávě o stavu vodního hospodářství ČR.
|
Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic
Podle ministra je za touto změnou několik důvodů – zejména urychlení výkupů na plánovaná větší díla, jako jsou Kryry, které mají zavlažovat chmelnice na Žatecku, nebo na přehradu Nové Heřminovy či na spojování vodárenské soustavy – tedy třeba propojek pro vedení pitné vody mezi jednotlivými soustavami.
Navíc ČR čeká nová legislativní úprav ohledně kvality odpadních vod,. „Což bude velký investiční oříšek,“ dodal ministr. Podle již starších informací se bude v následujících 20 letech ve velkém investovat do modernějších technologií, protože se odpadní vody budou muset čistit od tzv. mikropolutantů, tedy hlavně zbytků léčiv a kosmetiky.
Podle dřívějších odhadů budou novinky stát do 300 miliard korun, na financování by se měl ale kromě státu podílet také farmaceutický nebo kosmetický průmysl.