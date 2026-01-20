Výdaje na vodu jsou strategické, měly by se započítávat do obrany, navrhl ministr

Jan Drahorád
  16:29
Česko se zavázalo, že bude do roku 2030 vydávat na obranu státu tři procenta hrubého domácího produktu proti současným zhruba dvěma. Ročně má jít o navýšení o 0,2 procentního bodu. Loňské výdaje činily 172 miliard korun, kdyby zůstalo HDP stejné, šlo by o zvýšení o zhruba 85 miliard korun. Aktuálně se podle ministra zemědělství Martina Šebestyána jedná o možnosti, že by se do obrany započítávaly i výdaje na vodohospodářskou infrastrukturu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Navrhl jsem v rámci jednání vlády, že by se vodohospodářská infrastruktura započítávala do obrany státu. Myslím, že tak, jak je to u dopravních staveb, bychom mohli teoreticky uspět,“ řekl ministr. Podle něj ještě čeká ČR ale jednání s Severoatlantickou aliancí (NATO).

Jenom předloni směřovalo na financování vodohospodářských opatření z českých i evropských zdrojů 11,8 miliardy korun, píše se ve zprávě o stavu vodního hospodářství ČR.

Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic

Podle ministra je za touto změnou několik důvodů – zejména urychlení výkupů na plánovaná větší díla, jako jsou Kryry, které mají zavlažovat chmelnice na Žatecku, nebo na přehradu Nové Heřminovy či na spojování vodárenské soustavy – tedy třeba propojek pro vedení pitné vody mezi jednotlivými soustavami.

Navíc ČR čeká nová legislativní úprav ohledně kvality odpadních vod,. „Což bude velký investiční oříšek,“ dodal ministr. Podle již starších informací se bude v následujících 20 letech ve velkém investovat do modernějších technologií, protože se odpadní vody budou muset čistit od tzv. mikropolutantů, tedy hlavně zbytků léčiv a kosmetiky.

Podle dřívějších odhadů budou novinky stát do 300 miliard korun, na financování by se měl ale kromě státu podílet také farmaceutický nebo kosmetický průmysl.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Michelinská restaurace propadla u inspekce v hygieně. Šéfkuchař se brání

Restaurace Ynyshir začala spolupracovat s Uber Eats. Degustační menu vyjde na...

Restaurace Ynyshir z Walesu, která získala dvě michelinské hvězdy, obdržela po návštěvě úředníků z britské Agentury pro potravinové standardy (FSA) pouze jeden bod z pěti možných. Podle inspektorů se...

Výdaje na vodu jsou strategické, měly by se započítávat do obrany, navrhl ministr

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku...

Česko se zavázalo, že bude do roku 2030 vydávat na obranu státu tři procenta hrubého domácího produktu proti současným zhruba dvěma. Ročně má jít o navýšení o 0,2 procentního bodu. Loňské výdaje...

20. ledna 2026  16:29

Z Lesů ČR letos budeme chtít „jen“ 2,5 miliardy, říká ministr

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Martin Šebestyán...

Po loňském odvodu 5,5 miliardy korun ze státního podniku Lesy ČR se letos sníží požadavek ze strany státu na 2,5 miliardy Kč. Zatím je na tom předběžná dohoda mezi ministrem zemědělství Martinem...

20. ledna 2026  16:07

Průmysl Evropa potřebuje. Brzdí ho ale energie i cena práce, shodli se experti

ilustrační snímek

Průmyslové firmy v Evropě čelí nestabilní geopolitické situaci a proti Spojeným státům či Číně i vysokým cenám energií. Mají sice své silné stránky, třeba letité know-how a expertizu, to ale samo o...

20. ledna 2026  16:02

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Sportka se od října zdražuje na 270 korun. (23. září 2024)

Sázející ze západních Čech si z loterie Sportka od společnosti Allwyn (dříve Sazka) odnese bezmála 200 milionů korun. Za jeho výhrou stojí plně vsazený tiket s vlastní kombinací čísel z benzinové...

20. ledna 2026  14:46

Na světový pohár v alpském lyžování budeme připraveni, hlásí energetici

ČEZ Distribuce se připravuje na FIS Ski World Cup ve Špindlerově Mlýně (20....

Již následující víkend se ve Špindlerově Mlýně koná FIS Ski World Cup 2026. ČEZ Distribuce potvrzuje, že dělá vše pro zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny potřebné pro konání...

20. ledna 2026  13:21

Obrat o 180 stupňů. Drahé ETCS nedává na lokálkách smysl, zní ze Správy železnic

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Snaha vybavit celou železniční síť celoevropským zabezpečovačem ETCS dostala další trhlinu. Podle ředitele strategie Správy železnic Radka Čecha nedává jeho instalace na méně vytížených tratích...

20. ledna 2026  13:10

Central Group prodal rekordní počet bytů, přikupuje i pozemky

Nová rezidenční čtvrť Tesla Hloubětín v Praze 9

Společnost Central Group, největší rezidenční stavitel v Česku, loni prodala rekordních 1 200 bytů. Zároveň nakoupila pozemky v sedmi pražských lokalitách pro 5 300 nových bytů. Za 32 let na trhu...

20. ledna 2026  12:08

Pardubická Explosia plánuje zvýšit výrobu některých třaskavin až šestinásobně

Při požáru budovy v pardubické Explosie, kde se vyrábí střelný prach, se těžce...

Výrobce výbušnin a střeliva Explosia Pardubice plánuje zvýšit výrobu trinitroresorcinolu (TNR) využívaného zejména jako třaskavinu. V současnosti státní firmě integrované povolení umožňuje produkci...

20. ledna 2026  11:33

Nizozemský terminál již odbavil 72 lodí s plynem pro Česko. Žádný nebyl z Ruska

Do nizozemského Eemshavenu dorazila druhá loď s LNG pro Česko.

Terminál v nizozemském Eemshavenu, odbavil od začátku svého fungování v roce 2022 do konce loňského roku již 72 lodí se zkapalněným zemním plynem (LNG) určeným pro Česko. Lodě přivezly 6,44 miliardy...

20. ledna 2026  10:51

Akcie za 80 miliard korun. Strnadův holding CSG vstupuje na burzu v Amsterdamu

Firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, která je s...

Holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, nabízí na burze Euronext v Amsterodamu akcie za přibližně 3,3 miliardy eur, tedy téměř 80,2...

20. ledna 2026  10:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ubytovací platformy jako nepřítel. Chataře trápí nízký zájem o pobyty v Jeseníkách

Údaj zachytila stanice Švýcárna, která se nachází v pohoří Jeseníky v nadmořské...

Sváteční období na konci loňského roku i začátek toho nového si vlekaři a chataři v Jeseníkách pochvalují. Ačkoliv areály ještě zasněžovaly sjezdovky a jezdilo se pouze omezeně, mnozí mluví o...

20. ledna 2026  10:20

Slovenský pas poprvé přeskočil český v žebříčku svobody. Díky komunistické zemi

ilustrační snímek

Každý rok už dvacet let sestavuje společnost Henley & Partners žebříček nejsilnějších cestovních pasů. Jednotlivým zemím dává body za počet zemí, do kterých se jejich občan může podívat bez omezení....

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.