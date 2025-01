Přes méně lidí rekordní pokuty. Veterináři zjistili víc chyb v hospodářstvích

Nejvyšší pokuta byla za 800 tisíc korun, podle Semeráda šlo o případ, kdy chovatel měl na hospodářství více než 100 různě zahrabaných zbytků zvířat bez dodržení řádných podmínek.

Zvýšil se podíl chyb v chovech hospodářských zvířat o 1,4 procentního bodu na 21,7 procenta. Naopak ubylo chyb v zájmových chovech o 0,9 procentního bodu na 27,6 procenta. Celkem se uskutečnilo více než 6800 kontrol.

Stále se pak zvyšuje počet podnětů na týrání zvířat. Už přes polovinu kontrol je neohlášených, právě kvůli podnětu od veřejnosti. Podle vedoucího oddělení ochrany zdraví zvířat Tomáše Jarosila to neznamená, že by lidé zvířata více týrali, ale veřejnost více podobné věci řeší. „SVS na základě svých zjištění postoupila obecním úřadům obcí s rozšířenou působností bezmála pět stovek podnětů. V 11 nejzávažnějších případech předala SVS policii podnět pro podezření ze spáchání trestného činu,“ dodal Semerád.

Z hlediska nákaz se v ČR loni z nebezpečných chorob vyskytoval africký mor prasat, ptačí chřipka i katarální horečka ovcí. Do ČR se zatím nezavlekl mor malých přežvýkavců, neštovice ovcí a koz a vzteklina, i když toto nebezpečí kvůli rozšiřování choroby v EU hrozí.

Více než 400 veterinárních lékařů a techniků dozorovali 119 milionů porážek zvířat na jatkách a zvěřinových závodech. Mimo jatka se zvýšil počet poražených zvířat na více než 11 tisíc kusů. „Ve srovnání s rokem 2018 byl loni počet ročně takto poražených zvířat více než desetinásobná. Svědčí to o zodpovědnějším přístupu chovatelů ke zvířatům, jež nemohou být přepravena na jatky, aniž by trpěla,“ dodal veterinární mluvčí Petr Vorlíček. Jde často o kusy, které už třeba nemůžou vstát.

V současné době je na u státních veterinářů zaměstnáno zhruba 1250 lidí. To je podle Semeráda málo, při vstupu ČR do EU jich bylo 1700. Podle něj se projevují i škrty finančních prostředků v posledním roce, ale třeba v Karlovarském kraji se třeba nikdo do výběrových řízení do tamní správy nehlásí. Centrála je pak papírově v Praze, stále více lidí ale podle něj pracuje z jiných měst, v hlavním městě by si nezaplatili ani podnájem. „Dostali jsme se už pod hranici, co potřebujeme,“ řekl Semerád.

Veterináři tak snižují počty kontrol, do budoucna čekají problémy hlavně na jatkách, kterých by mělo přibývat – i třeba malých, která jsou pro dozor neefektivní a veterináři na nich musí trávit hodiny týdně kvůli několika poraženým kusů. Na jatkách tak dělají dozor hygienici nebo ředitelé jednotlivých veterinárních správ. „V době nemocenských dovolených bychom to jinak nepokryli,“ uzavřel Semerád.