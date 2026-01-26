V jakém stavu jste svaz včelařů po deseti letech předchozího vedení přebral?
Bylo tam silné volání po změně. A moje vítězství je výsledkem tohoto volání. Nešlo jenom o personální změnu, včelaři chtěli změnu stylu komunikace a dalšího fungování. Loni na jaře mne oslovila skupina včelařů, členů svazu. Začal jsem sondovat, jestli do toho jít. Trochu mě to překvapilo, ale postupem času jsem zjistil, že to volání není lokální, ale celostátní. Takže jsem měl od jara přes léto až do sjezdu v prosinci sérii seminářů a přednášek, kde jsem říkal, jak já osobně nahlížím na včelaření, jak sám včelařím a jak vidím věci v souvislostech.
Manželka říká, že na moje včely už ani nežárlí. Extrémní to bylo, když jsem se stal ministrem – byl jsem víkendový manžel, a stejně jsem si sobotní dopoledne urval pro včely.