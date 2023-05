Zemědělci budou kvůli ukrajinskému obilí protestovat v Bruselu

Na místě by měli být lidé z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, ale také Rumunska, sdělila iDNES.cz mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková. Více lidí na místě policie nepovolila.

Komora navíc uvedla, že dochází ke smíchávání obilovin a olejnin z Ukrajiny a evropské produkce, aby se snížilo riziko překročení limitů látek zakázaných v EU. „Spekuluje se také o přebalování polských vajec a drůbežího masa v Polsku či na Slovensku s cílem označit na obalu výrobku evropský původ a zatajit ten skutečný, protože dovozy těchto komodit do EU jsou povolené pouze ze schválených provozů na Ukrajině,“ dodala komora. Konkrétní údaje ale nepředložila.

22. července 2022

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Za Česka jede do Belgie několik desítek lidí. Podle zemědělských organizací nyní Evropská komise zvažuje, jak nastavit parametry kompenzací pro státy, které s Ukrajinou přímo sousedí. To ale podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy povede jen k další deformaci trhu.

„Ukrajinští farmáři potřebují obilí dopravit do velkých evropských přístavů a dál do Afriky a Blízkého východu, na to by měly být určeny podpory ze strany Evropské komise,“ doplnil předseda. Čeští agrárníci vidí řešení ve zprovoznění a financování koridorů do severoafrických přístavů.

Nejde o první protest evropských zemědělců, mnoho dalších se uskutečnilo hlavně v Polsku, přes které mělo obilí proudit mimo EU především. Do Česka se přímo ukrajinské obilí prakticky nevozí, republika je vývozcem obilovin. Zemědělcům se ale snížily obchody a obávají se, že nebudou mít kvůli plným polským a českým silům kam uložit letošní úrodu.

Kontroly by se měly zpřísnit

České ministerstvo zemědělství již dříve sdělilo, že z Ukrajiny se do zemí EU od února 2022 do letošního ledna dovezlo meziročně desetkrát více pšenice. Kontroly tranzitu zemědělských komodit přes Českou republiku se zpřísní, neboť obilí z Ukrajiny má směřovat primárně mimo EU, uvedlo ministerstvo.

Vzájemný obrat agrárního zahraničního obchodu EU s Ukrajinou přesáhl v roce 2021 deset miliard eur (zhruba 234 miliard korun). Vývoz zemědělských výrobků z EU na Ukrajinu z tohoto objemu představoval zhruba třetinu. V témže roce byla EU pro Ukrajinu nejvýznamnějším obchodním partnerem. Na začátku května prodloužili europoslanci prodloužení bezcelního režimu na zemědělské produkty z Ukrajiny o rok.