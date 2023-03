Zemědělcům loni stoupl zisk o 140 procent, letos je čeká strmý propad

Výpočet získali na základě interního šetření v podnicích, které potom přepočítali na velikost celé České republiky. Z každého hektaru měli tak zemědělci v průměru zisk 6242 Kč.

Za vysokým ziskem stojí podle svazu hlavně dva faktory. Vzrostly výkupní ceny zemědělských komodit jako je pšenice nebo řepka, na druhou stranu zvýšené náklady za osiva nebo hnojiva se promítnou až v letošním roce, protože část z farmářů používala osiva nakoupené za předkrizové ceny, část z nich měla také fixované nižší ceny energií.

Letos se tak dá, pokud se nic nezmění, očekávat propad zisku. „Od podzimu loňského roku již výkupní ceny řady zemědělských produktů klesají, na druhé straně se do hospodaření naplno promítne loňský růst nákladů. Navíc, v důsledku radikální změny vládní agrární politiky produkční zemědělci od letoška přicházejí o významnou část dotací,“ uvedl svaz.

Podle předsedy organizace Martina Pýchy bude více vypovídat o stavu zemědělství až právě porovnávání let 2022 a 2023. „Zemědělci mají ve skladech hnojiva, osiva a další vstupy za miliardy, které budou používat až letos, a proto je do loňských nákladů nemohli zaúčtovat. Tyto vstupy přitom byly nakupovány již za velmi vysoké ceny, což se negativně promítne až do letošního hospodaření,“ řekl předseda.

„Připomínám, že ceny hnojiv, krmiv a osiv se vloni meziročně zvýšily o desítky až stovky procent. Růst ceny paliv a energií je všeobecné známý,“ doplnil Pýcha.

Předseda dodal, že zemědělci nemůžou za zvyšování cen potravin, jejich podíl na cenotvorbě dlouhodobě klesá. Podle dat z Evropské komise tvoří ceny od zemědělců zhruba pětinu finální ceny, díl obchodu je pak 51 procent, podotknul Pýcha.

Hádka o správnou metodiku

Svaz počítá se ziskem v zemědělství, Český statistický úřad (ČSÚ) pak zveřejňuje takzvaný podnikatelský důchod. Podle prvních odhadů statistiků podnikatelský důchod klesl zemědělcům loni o pět procent na 25 miliard korun. Pýcha doplnil, že do podnikatelského důchodu spadají kromě zisku také prostředky na investice a odměny podnikatelů – fyzických osob.

Dotace na výrobu by měly být loni zhruba 35 miliard korun. Bez nich by tak zemědělci byli v desetimiliardové ztrátě. Cena produkce by se měla zvýšit o 17 procent, růst nákladů ale zrychlil o čtvrtinu.

Hodnota živočišné produkce vzrostla podle ČSÚ meziročně o pětinu na 65 miliard, rostlinná pak o 15 procent na zhruba 120 miliard korun. Revidovaný odhad by měl úřad vydat v několika dnech.