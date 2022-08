Zemědělci ročně podporují spolky 250 miliony, hrozí, že příspěvky omezí

Zemědělské podniky investovaly v loňském roce do místních komunit a spolků více než čtvrt miliardy korun. V úterý to uvedla Agrární komora ČR spolu se Zemědělským svazem ČR. Do budoucna nejspíš tato podpora klesne kvůli změně dotací ve prospěch menších firem, uvedla komora.