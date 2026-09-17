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Sucho a nízké ceny. Zemědělcům klesnou tržby o 25,6 miliardy, odhaduje komora

Jan Drahorád
  9:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Kvůli suchu ale i nízkým cenám vepřového masa se zemědělcům meziročně sníží tržby zhruba o minimálně 25,6 miliardy korun, uvádí ve svém kvalifikovaném odhadu Agrární komora ČR. iDNES.cz to ve čtvrtek sdělili zástupci komory.

Dříve organizace hovořila o ztrátách ve výši 20 miliard korun, do nich ale ještě nezapočítávala komodity jako je mák, nebyly také vyčíslené problémy s nedostatkem krmení.

„Takové sucho a vysoké teploty, jakým jsme čelili v letošním roce, nezažili ani pamětníci. Nepříznivý vliv na zásoby vody v půdě potvrzují i statistiky, podle kterých březen a duben patřily k nejsušším měsícům od začátku měření v šedesátých letech. To vše se samozřejmě promítlo do hospodaření zemědělských podniků po celé republice,“ uvedl prezident komory Jan Doležal.

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Česko má za sebou druhé nejteplejší léto a šestý nejteplejší srpen historie, kdy se rtuť opakovaně vyšplhala nad čtyřicítku. Tu teploty překročily i v červenci a červnu, kdy padl v Doksanech absolutní rekord 41,9 °C. V ČR je dlouhodobý deficit srážek, suchá éra začala už po povodních v roce 2024. Podle řady ukazatelů ČHMÚ bylo letošní sucho nejhorší od roku 1981, kdy začala moderní měření.

Podle zemědělců jsou na tom nejhůř sektory obilovin, olejnin, ovoce, cukrové řepy, mléka a prasat. Vysoké teploty a ucho například ničilo šešule řepky, důsledky jsou ale i v ekonomice chovů hospodářských zvířat, kde rostou náklady na krmiva. „Výsledky sečí dosahovaly místy pouze 30 až 50 procent loňského průměru a lépe na tom nebyla například ani kukuřice na siláž a další krmné plodiny. Vedle krmiv se zvýšily také náklady na pohonné hmoty a energie, což se týká i rostlinné výroby, pro kterou jsou zásadní také ceny hnojiv,“ dodala komora.

Největší škody jsou tak u obilovin, kde činí ztráta tržeb 5,4 miliardy korun, u řepky pak kolem 3,4 miliardy korun. U krmných plodin jde o tři miliardy, ovoce pak 1,2 miliardy a u cukrové řepy o 0,5 až 0,9 miliardy Kč. V živočišné výrobě pak zemědělci meziročně sníží své obchody o pět miliard korun u mléka a u vepřového masa o více než 2,5 miliardy korun, tvrdí komora.

S vyššími náklady, které se pojí třeba i s dražšími hnojivy nebo pohonnými hmotami by měla farmářům pomoci podpora 3,8 miliardy korun. Ve hře jsou ale ještě další peníze. „Sucho v letošním roce dosáhlo takových rozměrů, že už jej nelze považovat pouze za běžné podnikatelské riziko. Zemědělci se proti němu prakticky nemohou pojistit a nemohou jeho následky zásadně zmírnit vlastními opatřeními ze sezony na sezonu. Proto považujeme za nezbytné, aby sehrál svou roli stát a pomohl zemědělcům tuto situaci stabilizovat,“ uzavřel prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

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