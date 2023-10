Likvidovat bezpečně. Stát vypsal další dotaci na pokládání jedu na hraboše

Hraboší kalamita dále pokračuje, jejich celorepublikové počty v září stouply na 3,7násobek tzv. prahu škodlivosti. Kvůli tomu stát znovu vypsal kontroverzní dotaci, kterou chce částečně kompenzovat náročné pokládání jedu přímo do nor. Farmáři o ni mohou žádat do konce ledna, stát má nyní pro ně připraveno dvacet milionů korun.