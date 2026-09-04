Skoro tak dohnaly sóju (34 tisíc hektarů) a překonaly klesající plochy brambor nebo žita (22 tisíc). Stále jsou ale slunečnice oproti nejpěstovanější olejnině řepce zhruba na desetinových plochách. Naposledy překonaly třicetitisícovou výměru před 20 lety, v některých letech se pole scvrkla i na skoro třetinové hodnoty.
Slunečnice se na úkor řepky vrací na česká pole. Pomůže to krajině se suchem?
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