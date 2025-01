Příchod slintavky by byla tragédie, je extrémně nakažlivá, říkají chovatelé

Choroba je extrémně nakažlivá, proto by se v případě výskytu mohl v některých případech porážet a případně i zakopávat na zahrabovištích nebo spalovat v jednotlivých hospodářstvích. Na území Česka se nemoc vyskytla naposledy v roce 1975.

Podle informací zveřejněných svazem jsou u nemoci infekční všechny sekrety a k přenosu stačí deset virových částic. „Patogeny se mohou přenášet větrem i kilometry daleko. Prasata trpící slintavkou a kulhavkou jsou pro přenos nákazy zdaleka nejnebezpečnější: jedno infikované prase vyloučí při dýchání tolik viru, jako 1000 až 3000 infikovaných kusů skotu. Nemoc se může také velice snadno přenášet prostřednictvím automobilů, na oděvech, ale samozřejmě také živými přenašeči, například ze zvířete na zvíře nebo prostřednictvím lidí, krys, psů a koček,“ uvádí svaz.

Hlavním problémem je ale i to, že se v ČR od loňska vyskytuje katarální horečka ovcí. „Příznaky katarální horečky ovcí a slintavky a kulhavky jsou na první pohled často podobné a obě nemoci se vyskytují u přežvýkavců,“ informuje.

Choroba byla zjištěna na buvolí farmě nedaleko Berlína, naštěstí jde zatím o jediné ohnisko, nejsou známé informace, že by se choroba jakkoliv dále šířila. Nejsou ale také známé údaje, jak se nemoc na farmu dostala.

Státní veterinární správa uvádí, že intenzivně s německou stranou spolupracuje, veškeré testy v Německu ale zatím kromě onoho hospodářství dopadly negativně, zatím se tak nepřistupuje k žádným omezením u českých chovatelů. V ČR se pak aktuálně nenachází žádná riziková zvířata, která by byla z oblasti od začátku prosince dovezená.

I podle Maláta si veterinární vedení uvědomuje, jaký problém by choroba přinesla. Podle veterinárních instrukcí propsaných do krizových plánů krajů je jasná nebezpečnosti choroby. Likvidační práce mají být kvůli riziku přístupu volně žijících ptáků a jiných zvířat v uzavřeném objektu, Česko pak upřednostňuje likvidaci těl v asanačních podnicích.

„V případě nutnosti lze kadávery neškodně odstranit zahrabáním (nejlépe přímo na místě, případně ve vytypovaných zahrabovištích). Pálení kadáverů vzhledem k ekologické zátěži, riziku šíření viru a značným technickým problémům (návoz paliva, pohyb velké počtu osob v ohnisku) je možno použít jen v případě vyčerpání ostatních možností,“ dodává materiál.

Zatím plošně konat není zapotřebí

Podle Maláta je nakonec dobře, že se v ČR zatím žádná plošná opatření nepřijala. „Mohlo by to být vnímané třetími zeměmi, že slintavka a kulhavka tady pomalu jsou a mohly by se vůči ČR začít chovat podezíravě,“ popsal. To většinou znamená zrušení obchodu.

Malát si pak ani nemyslí, že by do ČR proudil přetlak masa z Německa, které by se kvůli chorobě neudalo právě na jiných trzích. „Horší to budou mít Belgičané a Nizozemci, kteří odtamtud vyvážejí telata na výkrmy telecího,“ dodal. Podle něj se v posledních dnech právě vyvezené kusy prověřují, ani u nich ale nejspíš choroba není.