Když se krávy nedají prodat. České chovatele ničí omezení kvůli horečce

Choroba se sice jmenuje podle ovcí, chytit ji však mohou také další přežvýkavci. Nyní řeší, kam s nimi. Musí se rozhodnout, jestli si telata nechá do příštího roku, a hlavně promyslet, jak její farma vůbec finančně přežije. Všechny peníze na provoz totiž měla získat z jejich prodeje. Mohla by sice půlroční telata poslat na jatka, ale to nechce, protože by prodělala.

U ostatních krav je nechat nemůže, protože ty mají mít za pár měsíců mladá telata. Jenže ani venku přes zimu zůstat nemohou. A navíc Volavková přijde o peníze za seno z posečených luk, protože si ho bude schraňovat pro telata, která jí nečekaně zůstala na krku.