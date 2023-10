Býčí sperma zamíří do Uzbekistánu, loni ho Česko vyvezlo za 33 miliony

Veterinární osvědčení pro vývoz z ČR podepsal se svým uzbeckým protějškem také ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. „Předcházely tomu téměř dva roky intenzivní práce mých kolegů, pracovníků SVS. Systém veterinárního dozoru je u nás velmi propracovaný, jeho fungování jsme detailně vysvětlili i uzbecké straně. Dokážeme tak garantovat vysokou kvalitu české produkce pro zahraniční odběratele, což je pro obchod zásadní,“ řekl.

Češi loni do zahraničí vyvezli býčí sperma za 33 milionů korun. Nejvyšší sumy poskytuje obchod s Tureckem, kde šlo o zhruba osm milionů korun. Podle ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta mají chovatelé o tento trh zájem. V případě býčího spermatu nebo embryí není překážkou vzdálenost, neboť inseminační dávky mohou být uzavřené v tekutém dusíku i roky. Podle Maláta je o podobné zboží zájem, ČR je z hlediska kvality na světové špičce.

Podle Výborného se českým producentům otevírá velmi zajímavý a bohatý trh. Ministerstvo uvedlo, že na byznysovém fóru v Taškentu se představilo 40 českých firem z oblasti zemědělství, potravinářství nebo zemědělské techniky. Uzbecký ministr Vojtov vidí příležitost ke spolupráci s českými firmami i v oblasti technologií pro šetrné nakládání s vodou nebo zvýšení mechanizace v zemědělství. Uzbekistán na to poskytuje finanční pobídky, sdělilo MZe.

Ministerstvo také uvedlo, že zemědělství v Uzbekistánu je stále na nízké úrovni a pracuje v něm 3,6 milionu lidí. To odpovídá deseti procentům populace. „Uzbecká strana má zájem také o technologie pro skleníky nebo větší spolupráci mezi univerzitami v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Pan ministr Vojtov zmínil například možnost společných projektů v oblasti šlechtění vinné révy,“ doplnil Výborný. Uzbekistán má zase zájem mimo jiné o vývoz sušeného ovoce do ČR, v čemž patří k největší světovým producentům.

Býčí sperma však není jediný artikl, který Česko do této země exportuje. Například Škoda Group, výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, dodá do Uzbekistánu 30 elektrických vlaků za 320 milionů eur (téměř za 7,9 miliardy Kč). Kontrakt ve středu v Plzni podepsalo vedení strojíren s uzbeckým premiérem Abdullou Aripovem. Podle přítomného ministra dopravy Martina Kupky (ODS) jde o největší zakázku, kterou kdy česká společnost v Uzbekistánu získala. Výroba vozů začne příští rok.

Škoda Group také dodá širokorozchodné elektrické vlaky, které už vyrábí pro Lotyšsko a Estonsko. „Tato smlouva potvrzuje, jak důležitou roli hrajeme při utváření budoucnosti mezinárodní železniční dopravy, a nastavuje strategickou spolupráci s uzbeckými železnicemi,“ řekl Zdeněk Sváta, prezident Škody Group pro středovýchodní region. Vlaky pro Uzbekistán budou mít čtyři vozy a široký rozchod 1 520 milimetrů. Hlavní část výroby bude v Ostravě a část montáže vozidel bude v Uzbekistánu, dodal.

Ministr se vrací kvůli válce v Izraeli

Česká zahraniční delegace navštívila tento týden také Kazachstán. Podle MZe může v příštích letech českým firmám nabídnout příležitosti pro export vzhledem k tomu, že země plánuje otevřít 120 farem zaměřených na produkci mléka, kde by se mohlo chovat až 55 000 dojnic. Ministerstvo uvedlo, že tamní vláda chce letos i příští rok na podporu zemědělství v Kazachstánu dát v přepočtu až pět miliard korun.

Výborný měl být na zahraniční cestě až do pátku. Po dohodě s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) však rozhodl o okamžitém ukončení podnikatelské mise do Uzbekistánu, oznámil na sociální síti X. „Vracíme se do Prahy, letadlo bude k dispozici pro evakuaci českých občanů z Izraele,“ napsal.