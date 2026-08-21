Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čekáme skokový nárůst cen obilí, bědují mlynáři. Přibude kvůli suchu polí s levandulí?

Jan Drahorád
  14:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Současné nízké ceny obilí by se brzy mohly razantně pohnout vzhůru. Myslí si to Pavel Filip ze Svazu průmyslových mlýnů. Podle něj jsou zatím mlynáři předzásobení a melou ještě z levných zásob, s obilím se tak prakticky neobchoduje. „Ještě do konce roku ale očekávám razantní zdražení,“ řekl na tiskové konferenci Agrární komory ČR.

„Naši zemědělci zatím nechtějí prodávat z nové sklizně, očekávají, že se cena pohne,“ řekl Filip. Podobně nemá dojem, že by sklizeň byla ve špičkové kvalitě ohledně potravinářských parametrů.

Podobná situace bude podle něj i u žita. Zemědělci na konferenci prezentovali výsledky letošních žní. Podle prezidenta komory Jana Doležala by zvýšení ceny mohlo pomoci k tomu, aby rok 2026 nebyl pro farmáře mimořádně špatný. Příliš času ale zemědělci nemají, potřebují sklizeň prodat, aby získali peníze na zakládání porostů na příští rok.

Aktuálně se podle něj cena mírně zlepšuje, ne však kvůli neúrodě – v ČR úroda obilovin meziročně klesla o zhruba 15 procent – ale kvůli omezené distribuce obilovin přes Černé moře kvůli útokům na transportní lodě mezi Ruskem a Ukrajinou. „Jen na obilí a řepce se podle komory sníží tržby o osm až devět miliard korun, kvůli nízkým cenám mléka pak obor celkem letos přijde v tržbách dohromady asi o 20 miliard Kč,“ uvedl.

Zemědělství letos čeká propad tržeb o 20 miliard korun, uvedla Agrární komora

Prezident pak dodal, že Ukrajina aktuálně tlačí na obnovení tzv. koridorů solidarity, tedy zvýšení bezcelních dovozů obilovin do evropských přístavů, ze kterých by se mělo ukrajinské obilí transportovat do Afriky. V minulosti ale část z něj zůstala na evropském trhu a snížila ceny na současných cca 5200 korun za tunu pšenice.

Podle předsedy komoditní rady pro obiloviny a olejniny komory Martina Volfa jsou v letošní sklizni značné regionální rozdíly. Na západě republiky – v Karlovarském, Ústeckém a Jihočeském kraji je úroda řepky kolem 2 tun na hektar, zemědělcům se tak její pěstování nevyplácí. Do budoucna by tak mohla částečně z osevních postupů částečně mizet, zemědělci naopak kvůli suchu potřebují více krmiv pro dobytek.

Že by kvůli suchu zmizely obiloviny a řepka ve větším měřítku, nepokládá Doležal za pravděpodobné, zemědělci nemají příliš jiných alternativ, ačkoliv se regionálně například pěstování levandule a dalších alternativních plodin může objevovat.

Farmáři tak doufají, že se brzy začnou více používat nové genomické techniky, které letos EU odsouhlasila. Před jejich komerčním příchodem ale podle něj nejspíš uplyne další desetiletí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel Josef Vávra, spolumajitel a vrchní sládek pivovaru Bernard

Spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard a vrchní sládek Josef Vávra.

Po těžké nemoci ve věku nedožitých 67 let v neděli večer zemřel Josef Vávra - vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Spolu se Stanislavem Bernardem...

Šéf Meta Mark Zuckerberg si koupil novogotický zámek z roku 1830 v Irsku

Zakladatel a šéf firmy Meta Mark Zuckerberg koupil zámek v Irsku. Podle listu...

Zakladatel a generální ředitel americké internetové společnosti Meta Mark Zuckerberg koupil na jihovýchodě Irska zámek z první poloviny 19. století. Informoval o tom jeho mluvčí.

Londýnské oko rozpohybovala vrtačka z Lidlu. Její výkon se zapsal do knihy rekordů

Několik inženýrů instalovalo na Londýnské oko systém pro rozpohybování atrakce...

Vyhlídkové kolo Londýnské oko se v pondělí 27. července zastavilo kvůli pokusu o nový světový rekord. Na nábřeží před atrakcí se místo obvyklé fronty shlukli konstruktéři z Technické univerzity v...

Kvůli kolonám vybudovali miliardový systém lanovek, fungoval jen pár týdnů

Nevyužívané lanovky v hlavním městě Madagaskaru Antananarivu. (1. května 2026)

Jednalo se o jedinečný nápad v subsaharské Africe: použít lanovky, které zvednou tisíce dojíždějících lidí nad každodenní dopravní zácpy v jednom z nejrychleji se rozrůstajících afrických měst. Ale...

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Premium
Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích.

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...

Čekáme skokový nárůst cen obilí, bědují mlynáři. Přibude kvůli suchu polí s levandulí?

ilustrační snímek

Současné nízké ceny obilí by se brzy mohly razantně pohnout vzhůru. Myslí si to Pavel Filip ze Svazu průmyslových mlýnů. Podle něj jsou zatím mlynáři předzásobení a melou ještě z levných zásob, s...

21. srpna 2026  14:36

Gambler z Bílého domu: Den D je Trumpův vabank, na který mohou doplatit všichni

Americký prezident Donald Trump (31. července 2026)

Ohlášení takzvaného ekonomického Dne D ze strany Donalda Trumpa představuje zásadní posun v americké sankční politice vůči Íránu. Tato strategie, zaměřená na zavedení dosud nejtvrdších hospodářských...

21. srpna 2026  14:05

Do Prahy začne létat nová nízkonákladovka. Fly2Galicia má sloužit nejen poutníkům

Nové virtuální nízkonákladové aerolinky zahajují letos na podzim nové lety do...

Na pražské letiště začne od 2. prosince dvakrát týdně létat nízkonákladová letecká společnost Fly2Galicia. Hlavní město tak získá nové přímé spojení se Santiagem de Compostela na severozápadě...

21. srpna 2026  12:57

Konsolidace se má dělat v dobrých časech. Analytici varují před rozpočtovým hazardem

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po skončení jednání...

V období hospodářského růstu by bylo vhodné konsolidovat veřejné finance. Shodli se na tom analytici oslovení při hodnocení připravovaného státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena...

21. srpna 2026  11:42

V Evropské unii přibývá hotovosti v oběhu. K rezervám vyzývají i samy vlády

ilustrační snímek

Obavy z války, lesních požárů anebo kyberútoků vedou k nárůstu objemu hotovosti v oběhu zemí Evropské unie. Hodnota bankovek v oběhu vzrostla z 1 miliardy eur v roce 2016 na 1,6 v roce 2026. Nové...

21. srpna 2026  10:46

První webkamera vznikla díky lenosti. Vědcům se nechtělo chodit ke kávovaru

ilustrační snímek

Za vznikem webkamery stála pohodlnost vědců z britské Cambridgeské univerzity. Nechtěli chodit přes půl budovy ke kávovaru a až na místě zjistit, že je prázdný. V roce 1991 k němu proto umístili...

21. srpna 2026  8:26

Šéf Meta Mark Zuckerberg si koupil novogotický zámek z roku 1830 v Irsku

Zakladatel a šéf firmy Meta Mark Zuckerberg koupil zámek v Irsku. Podle listu...

Zakladatel a generální ředitel americké internetové společnosti Meta Mark Zuckerberg koupil na jihovýchodě Irska zámek z první poloviny 19. století. Informoval o tom jeho mluvčí.

21. srpna 2026  7:32

Fixujte cenu energií, v lednu už může být pozdě, upozorňuje energetik

Premium
Jiří Matoušek, člen správní rady společnosti Centropol

Spotřebitel žádné dramatické zvyšování cen energií na trhu momentálně nevidí. „To ale nemusí trvat věčně,“ upozorňuje v rozhovoru Jiří Matoušek, člen správní rady Centropol Energy. Dokud je to možné,...

21. srpna 2026

Království za tanker. Ceny za přepravu Hormuzem jsou na dvouměsíčních maximech

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Přeprava ropy z Perského zálivu do Asie se znovu výrazně prodražuje. Odhadovaná cena supertankeru na trase z Blízkého východu do Číny se v pondělí přiblížila 510 tisícům dolarů za den (10,71 milionu...

21. srpna 2026

Buď čekat, anebo prodat pod cenou. Zemědělci na Ukrajině čelí obilné krizi

Kombajn sklízí pšenici na poli poblíž vesnice Kivshovata poblíž Kyjeva. (18....

Ruské útoky na přístavy v okolí Oděsy tvrdě dopadají na ukrajinské zemědělce. Vývoz obilí přes Černé moře se v posledních týdnech prakticky zastavil. Ukrajinským farmářům tak zůstává ve skladech a na...

20. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Studie: Půda s větší organikou vsakuje vodu pětkrát rychleji

ilustrační snímek

Dvě pole vedle sebe, stejná plodina, stejný déšť. Přesto jedno z nich vsákne vodu pětkrát rychleji. V čem je rozdíl? V množství organické hmoty, která v půdě je, ukazuje nová studie společnosti...

20. srpna 2026

Írán dále zasahuje lodě v Hormuzu. Trump místo raket volí ekonomický tlak

Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026)

Ačkoliv íránských útoků na obchodní lodě v Hormuzském průlivu přibývá, Spojené státy na ně vojensky neodpovídají. Prezident Trump změnil taktiku a místo bombardování íránských cílů sází na námořní...

20. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.