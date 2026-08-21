„Naši zemědělci zatím nechtějí prodávat z nové sklizně, očekávají, že se cena pohne,“ řekl Filip. Podobně nemá dojem, že by sklizeň byla ve špičkové kvalitě ohledně potravinářských parametrů.
Podobná situace bude podle něj i u žita. Zemědělci na konferenci prezentovali výsledky letošních žní. Podle prezidenta komory Jana Doležala by zvýšení ceny mohlo pomoci k tomu, aby rok 2026 nebyl pro farmáře mimořádně špatný. Příliš času ale zemědělci nemají, potřebují sklizeň prodat, aby získali peníze na zakládání porostů na příští rok.
Aktuálně se podle něj cena mírně zlepšuje, ne však kvůli neúrodě – v ČR úroda obilovin meziročně klesla o zhruba 15 procent – ale kvůli omezené distribuce obilovin přes Černé moře kvůli útokům na transportní lodě mezi Ruskem a Ukrajinou. „Jen na obilí a řepce se podle komory sníží tržby o osm až devět miliard korun, kvůli nízkým cenám mléka pak obor celkem letos přijde v tržbách dohromady asi o 20 miliard Kč,“ uvedl.
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Zemědělství letos čeká propad tržeb o 20 miliard korun, uvedla Agrární komora
Prezident pak dodal, že Ukrajina aktuálně tlačí na obnovení tzv. koridorů solidarity, tedy zvýšení bezcelních dovozů obilovin do evropských přístavů, ze kterých by se mělo ukrajinské obilí transportovat do Afriky. V minulosti ale část z něj zůstala na evropském trhu a snížila ceny na současných cca 5200 korun za tunu pšenice.
Podle předsedy komoditní rady pro obiloviny a olejniny komory Martina Volfa jsou v letošní sklizni značné regionální rozdíly. Na západě republiky – v Karlovarském, Ústeckém a Jihočeském kraji je úroda řepky kolem 2 tun na hektar, zemědělcům se tak její pěstování nevyplácí. Do budoucna by tak mohla částečně z osevních postupů částečně mizet, zemědělci naopak kvůli suchu potřebují více krmiv pro dobytek.
Že by kvůli suchu zmizely obiloviny a řepka ve větším měřítku, nepokládá Doležal za pravděpodobné, zemědělci nemají příliš jiných alternativ, ačkoliv se regionálně například pěstování levandule a dalších alternativních plodin může objevovat.
Farmáři tak doufají, že se brzy začnou více používat nové genomické techniky, které letos EU odsouhlasila. Před jejich komerčním příchodem ale podle něj nejspíš uplyne další desetiletí.