Sklizeň obilí je jedna z nejslabších za poslední roky. Tržby klesnou o 7 miliard

„Nepříznivé výsledky způsobily neobvyklé výkyvy počasí,“ uvedl na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích prezident komory Jan Doležal.

Veškeré plochy podle Doležala posekali zemědělci ještě před zahájením agrosalonu. Poslední odhad Českého statistického úřadu uváděl, že se sklidí 6,772 milionu tun základních obilovin, oproti loňsku o 9,5 procenta méně. Předseda komoditní rady pro obiloviny a olejniny při Agrární komoře ČR Martin Volf má podobný odhad, sklidilo se podle něj meziročně o desetinu obilovin méně.

Z údajů komory vyplývá, že se snížil také výnos, nejhůře jsou na tom ozimá pšenice a ozimý ječmen. Loni dosáhl výnos základních obilovin 5,99 tuny na hektar, letošní výnos odhaduje komora na 5,42 tuny. Řepky sklidili zemědělci letos o 27 procent méně a hektarový výnos klesne z 3,45 tuny na 2,77 tuny. Podle Volfa pokles úrody i výnosů způsobí, že v ČR bude dále klesat osevní plocha. „Nová osevní plocha řepky bude dále nižší, Česká republika nebude ani zdaleka soběstačná,“ doplnil.

Podle statistiků zemědělci letos obdělávají nejmenší osevní plochu od počátku sledování před více než 100 lety. Oproti loňsku se osevní plocha základních obilovin zmenšila o 2,7 procenta na 1,215 milionu hektarů. Snížení plochy v loňském roce souviselo podle Doležala s dlouhodobě neřešenými dovozy zemědělských komodit ze třetích zemí, včetně Ukrajiny. „V Česku jdou navíc regulace pro zemědělské hospodaření často i nad rámec evropských pravidel, což naše zemědělce na trhu značně znevýhodňuje. Očekáváme proto, že výměra hlavních obilovin i olejnin bude nadále klesat,“ řekl. V dalších letech nevylučuje Doležal přeorientování podniků na jinou produkci.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) je ale úroda standardní, oproti loňskému roku je nižší o více než dvě procenta. „Objemově jsme na sedmi milionech tun, ale to je také kvůli tomu, že se oselo méně ploch. Nikdo nemusí mít obavy, že bychom neměli mouku na výrobu pečiva, že by byl nedostatek, dva miliony tun obilovin budeme exportovat do zahraničí,“ řekl už dříve Výborný. Orientaci i na jiné druhy komodit považuje ministr za správný vývoj zemědělství.

Pokles úrody nezpůsobí nedostatek surovin pro výrobu řepkového oleje a pečiva ani podle agrárního analytika Petra Havla. Už dříve uvedl, že produkce obilnin a řepky je v Česku dlouhodobě přebytková.