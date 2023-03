Jednoznačný trend jsou robotické kravíny, říká šéf zemědělského J&T

Nyní JTZE zaměstnává 460 lidí, hospodaří na 37 tisících hektarů, má 2 600 dojnic, 700 kusů masného skotu a ročně vyprodukuje asi pět tisíc prasat.

„Nemyslím si, že je rozumné, aby hektar orné půdy v Polabí měl jinou dotaci než hektar orné půdy v Belgii. Nebo aby česká dojená kráva měla jinou dotaci než německá,“ říká Šimek.

V jaké kondici jste podniky převzali? Budou potřebovat další investice?

Kondice byla velmi dobrá, do těch firem se investovalo více než do průměru zemědělských podniků v Česku. Investice budou hlavně obnovovací, ale také chceme udělat řadu investic do živočišné výroby – zvažujeme třeba stavbu dvou nových kravínů. Jde to proti proudu, ale my živočišné výrobě a hlavně výrobě mléka věříme. Hodně zemědělských podniků zrušilo živočišnou výrobu v dobách nízkých výkupních cen mléka, kdy byly provozy ztrátové, ale dlouhodobě to potenciál má.