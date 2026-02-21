Zkoušíme návrat ke kořenům, ale chybějí nám lidé, říkají ocenění podnikatelé

Jiří Šafář získal logo Regionální potravina za Mělnický křen a Leoš Zahrádka z Farmy Kožichovice za jahody a obhájil v roce 2025 za rajčata Oliver.
Ani jeden z nich přitom nepřišel ze zemědělské rodiny, oba začali podnikat teprve před několika lety. Šafář chtěl vrátit na české stoly plodiny, jejichž pěstování má v tuzemsku tradici sahající do 12. století, ale ve 20. století zájem o ně upadl. Konkrétně jde o Mělnický křen a Český chřest.
Regionální potravina
Značku Regionální potravina uděluje Ministerstvo zemědělství od roku 2010. Oceňuje nejkvalitnější zemědělské a potravinářské výrobky z jednotlivých krajů a podporuje domácí producenty i tradice.
Každoročně ji získají nejlepší výrobky z jednotlivých krajů v devíti kategoriích od masných a mléčných výrobků, přes pečivo po nápoje nebo ovoce a zeleninu.
Výrobky s tímto logem vynikají čerstvostí, chutí a vůní díky krátkým distribučním cestám a splňují nejpřísnější evropské i národní požadavky. Jsou výjimečné tradičními recepturami či originálními postupy.
To, co mají ale vždy výrobky společné je využití regionálních surovin, což je pro získání ocenění klíčové. Nákupem těchto potravin zákazník získává záruku kvality a zároveň podporuje místní producenty, pracovní místa, péči o krajinu i uchování lidových zvyků.
Z průzkumu agentury STEM/MARK pro značku Regionální potravina vyplývá, že osm z deseti lidí, co si jídlo s logem Regionální potraviny v posledním roce koupili, se vrátilo pro přídavek.
Dva ze tří Čechů jsou ochotní připlatit, když si mohou být jistí původem a kvalitou potravin.
„Chtěl jsem vrátit na stůl křen i chřest, protože mi na talíři obě plodiny chyběly. Ale viděl jsem v tom i podnikatelskou příležitost. Než jsme začali pěstovat křen ve velkém, trvalo pět let, než jsme našli vhodné odrůdy a způsob pěstování, se kterým jsme byli spokojeni,“ popisuje.
Leoš Zahrádka se naopak vydal cestou moderních technologií a na své farmě provozuje produkční skleník na plodovou zeleninu. Díky umělému osvětlení je schopen dodávat čerstvou zeleninu dvanáct měsíců v roce.
„Pro efektivní produkci využíváme jako zdroj tepla a elektřiny náš kogenerační zdroj, biomasovou kotelnu a fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně Kožichovice, asi kilometr od skleníku. Proti škůdcům používáme výhradně biologickou ochranu a po sezoně kompostujeme organický substrát,“ vysvětluje princip fungování své farmy.
„V zemědělství chybějí lidé,“ shodují se Zahrádka i Šafář. Ten dodává: „Práce na poli, i když je dobře placená, prostě není sexy. Zaměstnáváme proto hlavně pracovníky ze zahraničí, kteří vědí, že je práce tvrdá, ale dostanou za ni dobře zaplaceno.“
Do budoucna oba vidí šanci v plné automatizaci. „Robotická sklizeň je jednou z cest, jak řešit nedostatek lidí. Moderní technologie používáme i proto, že pracovní síla prostě chybí,“ shodují se.
Oba také vnímají každý rok jako nejistý, pokud jde o sklizeň. „Od té doby, co podnikám v zemědělství, sleduju počet slunečných dní. Dřív by mě to vůbec nezajímalo,“ říká s úsměvem Zahrádka. Šafář doplňuje: „Každý rok je jiný, hlavně kvůli počasí. Ale z dlouhodobého hlediska to pomáhá kvalitě, třeba u křene.“
Oba podnikatelé si ocenění Regionální potravina velmi váží. „Je to značka, na kterou si lidé zvykli, vnímají ji pozitivně a spojují ji s kvalitou. Z marketingového pohledu je to velká výhoda,“ říká Zahrádka. „Já vnímám účast v soutěži Regionální potravina spíš jako cestu než jen touhu vyhrát,“ dodává Šafář.
Z výzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že značku Regionální potravina znají téměř dvě třetiny české veřejnosti a spontánně ji uvedl každý desátý respondent. Nejvyšší povědomí mají lidé ve věku 45 až 55 let a vysokoškoláci.
Jiří Šafář přemýšlí o pěstování dalších zapomenutých plodin: „Lidé by se divili, co všechno se u nás dřív pěstovalo. Rád bych třeba začal s rebarborou.“ Leoš Zahrádka už novinku uvedl: „Rozhodli jsme se vyrábět český kečup z vlastních rajčat. Mnoho firem ho sice vyrábí, ale ne z vlastních plodin. My ano.“
