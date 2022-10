Pýcha bude šéfem zemědělců další 4 roky, vadí mu komunikace se státem

„V současné době je komunikace úplně nejhorší, co jsem předsedou svazu. V minulosti vždycky stačil telefon s ministrem a měl jsem termín schůzky a dnes čekám na termín na schůzku s panem ministrem (Zdeňkem Nekulou) od začátku prázdnin,“ uvedl staronový předseda. Dodal, že ho mrzí, že ani ministerský náměstek na úterní konferenci svazu odjel před skončením jeho dopolední části, nemohl pak reagovat na dotazy delegátů.

Ministrovi se podle něj nelíbí, že část zemědělců proti návrhům ministerstva ohledně nové zemědělské politiky demonstrovala. „To asi chápu, ale na druhou stranu ten, kdo kandiduje na post ministra, by měl unést, že zastupujeme zájmy našich členů a budeme demonstrovat a bojovat,“ doplnil.

Evropské vyjednávání o roce 2028 začíná už nyní

Doufá, že se podaří vyjednat ještě změny právě v evropských dotacích při revizi v příštím roce, ale zároveň už se začíná vyjednávat o nové zemědělské politice, která by měla začít fungovat od roku 2028. Tedy rok po konci jeho současného funkčního období. „Stávající se vyjednávala pět let a obávám se, že další vyjednávání bude stejně dlouhé. Nyní tady máme kritickou situaci na trhu s energiemi, uvidíme, jak se ten stav bude vyvíjet do budoucna,“ řekl.

Podle něj Evropská komise stále vysílá signály o tom, že bude mít do budoucna stále větší nároky na ekologizaci provozů, například se plánuje směrnice o hnojivech nebo legislativa ohledně přírodních stanovišť. „Myslím, že dosud nezaznamenali, že prostředí se změnilo. Není to jenom o krizích, ale také o finančních zdrojích, protože všechny ty věci něco stojí. A někdo je musí zaplatit. A my se chováme, jako by státní pokladny byly bezedné, jako kdybychom nebyli zadlužení, jako kdyby nebyl problém financovat další ekologizaci. A když říkáme, že to budou muset zaplatit lidé v cenách potravin, tak se komise tváří, jako že se o tom bavit nechce,“ doplnil.

Jako hlavní problém současného zemědělství vidí odhadovaný odchod až třetiny pracovníků do roku 2030 do důchodu nebo mimo obor. Neřeší se pak podle něj ani dostatečně odborné školství ohledně nových zemědělských technologií, kde neexistují ani kantoři, kteří dané problematice rozumí. Podle něj by výuka o precizním zemědělství měla být na každé střední zemědělské škole, přitom se obor teprve nyní otevírá na České zemědělské univerzitě v Praze.

Samotné zemědělství podle něj v posledních letech udělalo obrovský pokrok, například u technologiích jako je ustájení dobytka nebo welfare zvířat. „V Bavorsku mají více než 50 procent úvazného ustájení, u nás se takové prakticky nenajde,“ uzavřel s tím, že je třeba zlepšit pojem zemědělství a zemědělců u veřejnosti.