„Po obchodnících s hrnci a energošmejdech se stále častěji objevují pochybní investoři, kteří údajně chtějí zhodnotit zemědělské pozemky. Tito takzvaní agrošmejdi nabízejí odkup půdy za podmínek, které nejsou reálné a slibují peníze ihned poslat na účet,“ popisuje prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Ve skutečnosti jde podle něj o firmy, které existují často jen v řádu týdnů a nikdo v oboru o nich neslyšel.
