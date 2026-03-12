Agrošmejdi přitvrzují. Snaží se tlačit nepravdivými informacemi na prodej půdy

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jan Drahorád
Podnikatelé s manipulativními praktikami, kteří se snaží přemluvit vlastníky k prodeji půdy, jsou nyní podle Zemědělského svazu ČR aktivnější. Cílem je podle zástupců svazu buď aby vlastníci prodali půdu pod reálnou cenou, buď kvůli lživé informaci, nebo hrozbě soudy dalším vlastníkům půdy.

„Po obchodnících s hrnci a energošmejdech se stále častěji objevují pochybní investoři, kteří údajně chtějí zhodnotit zemědělské pozemky. Tito takzvaní agrošmejdi nabízejí odkup půdy za podmínek, které nejsou reálné a slibují peníze ihned poslat na účet,“ popisuje prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Ve skutečnosti jde podle něj o firmy, které existují často jen v řádu týdnů a nikdo v oboru o nich neslyšel.

Po obchodnících s hrnci a energošmejdech se stále častěji objevují pochybní investoři, kteří údajně chtějí zhodnotit zemědělské pozemky.

Jan DoležalPrezident Agrární komory ČR

