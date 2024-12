Investice do půdy se zhodnotí až o osm procent ročně, ukázala data

Jediný větší rozdíl byl na konci loňského roku, kdy nebyly vyplácené zálohy na tzv. přímé platby, tedy nárokové zemědělské dotace. Tehdy podle něj zemědělci přestali částečně s nákupy, nešlo ale o zásadní pokles.

Zajímavostí je, že fond skrze svou dceřinou společnost Přímý prodej půdy s realitní kanceláří pro prodej zemědělských pozemků Mojepole.cz prodává pozemky i s pachtovními smlouvami. Zájemce si tak kupuje pozemky obhospodařované zemědělskými podniky. To má výhodu zaručeného příjmu, na druhou stranu jsou podobné smlouvy vypověditelné až za několik let, jejich délky se většinou ani na přání zákazníka nemůžou měnit.

„Kolem 70 až 80 procent pozemků, které prodáváme, je pod pachtovní smlouvou. Pachtovní smlouvy při prodejích nevypovídáme, protože se těžko odhaduje, jaký bude další kupec a jestli bude chtít něco dalšího měnit,“ popisuje ředitel. Samotný prodej půdy trvá fondu, který ročně zobchoduje půdu za zhruba 800 milionů korun, většinou mezi deseti a 14 měsíci. Nákupy půdy dělá firma pak přes dceřinou společnost Farmíto.cz.

Investoři většinou pracují s faktem, že dlouhodobě se půda zhodnocuje o šest až osm procent ročně. V posledním desetiletí podle údajů společnosti Farmy.cz ale rostly ceny hlavně kvůli vysoké inflaci.

Orná půda mizí

Dlouhodobě by ale měly růst, protože orné půdy ubývá, i když se úbytek také zpomaluje. Loni stál hektar zemědělské půdy v průměru 343,7 tisíce korun, tedy 34,4 Kč za metr čtverečný. Nárůst cen o 2,9 procenta nepřekonal inflaci. Jeden větší nákup v oblasti ale může cenu výrazně ovlivnit, nejde o oficiální data Českého statistického úřadu. Obecně se podle Farem.cz půda obchoduje mezi 27 až 45 korunami za metr čtverečný, podle Cibulky je rozptyl ještě větší – od 25 korun do 70 Kč. Levnější bývají trvalé travní porosty, naopak více se platí za ornou půdu.

Podle Cibulky nebyly ani větší reakce na komentáře politiků, jako byl třeba bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Ten chvíli po svém nástupu do funkce pravil, že ekologičtí zemědělci budou získávat v dotacích kolem 20 tisíc korun na hektar, což následně kvůli údajnému zvyšování pachtovného kritizoval PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Samotná firma, kterou vlastní skupina RSJ s lidmi kolem Libora Winklera a Jakuba Zamrazila, drží kolem 2 000 hektarů pozemků, tedy výměru většího středního podniku.

Například zvyšování daní z nemovitostí, na které si v posledním roce po schválení konsolidačního balíčku zemědělci ve velkém stěžují, není podle Cibulky pro investory také větším problémem. „Pachtovní smlouvy ustanovují cenu pachtovného na přesně definovaných pozemcích, pro zemědělce jde většinou stále o marginální částky,“ říká ředitel.

Lidé ale podle něj chtějí více rozhodovat, co se na pozemcích bude dít. „Společně s tím, jak se nezemědělští nakupující edukují, tak mají čím dál více informací, jaké pozemky by mohly být pro ně zajímavé,“ sdělil. Na ceně pozemku to ale obecně také nehraje tak velkou roli, makléři vyhodnocují zhruba 20 parametrů, například svažitost pozemků, reálná protierozní opatření a podobně.

Centimetr ornice za sto let

Sám Cibulka přiznává, že investice nepřináší extrémní meziroční zhodnocení, je většinou pro dlouhodobou držbu, a zajímavá je také tím, že lidé vlastní místa, ke kterým mají vztah, v oblastech se svými kořeny a rodinou.

Jeden centimetr ornice se tvoří i sto let, od roku 1993 přišla ČR zhruba o 276 tisíc hektarů. V průměru zmizí ročně zhruba tolik půdy, co je velikost Jihlavy. Vyšší ochranu nejkvalitnější půdy letos schválili zákonodárci, nákupní a logistická centra s rozlohou nad jeden hektar ani větší fotovoltaické elektrárny na ní nebudou už moci vznikat. Zařízení na získávání solární energie by měla být na zemědělské půdě ve větším jenom agrovoltaická, tedy pod kterou jsou zemědělské plodiny.