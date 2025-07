Přestože máte diferencované příjmy, tedy živočišnou výrobu i rostlinnou, provozujete fotovoltaickou elektrárnu, tak je váš podnik už druhým rokem v červených číslech. Loni šlo při obratu 55 milionů korun o sedmimilionovou ztrátu, o rok dříve pak o devět milionů. Čím to je?

Jsou za námi dva nejhorší roky hospodaření, co pamatuju. A to jsem tady už skoro 40 let. Je to jednak kvůli cenám odbytu, jednak také kvůli tomu, že tu máme problémy s vodou. Zatímco třeba černozem si podrží vodu, tak u nás se projevuje nedostatek vody velmi rychle, co je na skalkách a v písku, to uschne. Ale nejsme v tom sami, finanční problémy má spousta středních podniků, které jsou za současných pravidel postižené nejvíc.