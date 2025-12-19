Už před svým jmenováním jste jako předseda Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků říkal, že je potřeba zvýšit konkurenceschopnost českých firem v oboru, mimo jiné proto, že výkonnost zpracovatelského sektoru je na 56 procentech evropského průměru… Jak konkrétně byste to chtěl zlepšit?
Mě i většinu organizací a svazů trápí, že se firmy dostaly do pozice vývozce jednoduchých komodit, jako jsou obiloviny, velká část surového mléka nebo živých zvířat. To je velká škoda. Chtěli bychom pracovat na tom, aby se co nejvíce surovin v zemědělství, v rybářství i v lesnictví zpracovalo v Česku. Abychom zde měli určitou potravinovou suverenitu a dokázali využít komodity ve prospěch společnosti. Čím víc se bude produkovat a zvyšovat přidaná hodnota, tím porostou i odvody do státního rozpočtu.
Důležité je vytvořit zemědělcům podmínky tak, aby mohli zvyšovat vlastní tržby. Například se nabízí otázka vlastního výkrmu u masného skotu místo jeho prodeje do zahraničí.