Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán

Nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (16. prosince 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jan Drahorád
Nebojme se podporovat velké investice, jinak se v konkurenceschopnosti nepohneme, říká v rozhovoru s iDNES.cz nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). V příštím roce však nejspíš dotační titul 13, který byl na čtyři roky zastavený, ještě nespustí. Prioritou je sehnat peníze na dorovnání kofinancování evropských dotací, ministr také chce firmy motivovat ke zvyšování přidané hodnoty výrobků.

Už před svým jmenováním jste jako předseda Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků říkal, že je potřeba zvýšit konkurenceschopnost českých firem v oboru, mimo jiné proto, že výkonnost zpracovatelského sektoru je na 56 procentech evropského průměru… Jak konkrétně byste to chtěl zlepšit?
Mě i většinu organizací a svazů trápí, že se firmy dostaly do pozice vývozce jednoduchých komodit, jako jsou obiloviny, velká část surového mléka nebo živých zvířat. To je velká škoda. Chtěli bychom pracovat na tom, aby se co nejvíce surovin v zemědělství, v rybářství i v lesnictví zpracovalo v Česku. Abychom zde měli určitou potravinovou suverenitu a dokázali využít komodity ve prospěch společnosti. Čím víc se bude produkovat a zvyšovat přidaná hodnota, tím porostou i odvody do státního rozpočtu.

Důležité je vytvořit zemědělcům podmínky tak, aby mohli zvyšovat vlastní tržby. Například se nabízí otázka vlastního výkrmu u masného skotu místo jeho prodeje do zahraničí.

Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán

Nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (16. prosince 2025)

Nebojme se podporovat velké investice, jinak se v konkurenceschopnosti nepohneme, říká v rozhovoru s iDNES.cz nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). V příštím roce však nejspíš dotační...

