Dovoz potravin bude rekordní, schodek stoupne na 55 miliard, odhaduje svaz

Jan Drahorád
  9:00
Schodek agrárního zahraničního obchodu letos stoupne až na 55 miliard korun, odhaduje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Do Česka se tak doveze nejvíce zahraničních potravin, dovozy za prvních 10 měsíců vzrostly o 10 miliard korun.

To je viník: ultrazpracované potraviny. Pořád přitom podceňujeme, co vše mezi ně patří. | foto: Profimedia.cz

„Zatímco v loňském roce dosahovalo záporné saldo za prvních deset měsíců 37,4 mld. Kč., letos je výsledek o 10,5 mld. Kč horší, tedy 48 mld. Kč. Rostly sice jak vývozy o 11 mld. Kč, ale především došlo ke zvýšení dovozů o necelých 21,5 mld. Kč,“ uvedl předseda.

U dovozů nejvíc rostlo ovoce (o 3,4 miliard), dále pak u mléčných výrobků a vajec (3,3 miliardy korun). Roste také dovoz olejnin a řepky, která byla dříve exportní komoditou.

Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán

Největší nárůst exportu zaznamenává naopak mléko (navíc o 3,5 miliardy korun), naopak se rekordně zhoršuje vývoz obilí, proti loňsku o 4,6 miliardy korun. Agrární obchod, jak ho sledují statistici, je zkreslený cenami komodit, ale stále se podle Pýchy jasně projevuje vývoz komodit a naopak dovoz výrobků s vyšší přidanou hodnotou. „Hotový výrobek nemá takové výkyvy jako cena komodity. Signály z trhu říkají, že se příliš neobchoduje, všichni mají zásoby,“ doplnil.

Mimo jiné toto je téma, které v rozhovoru s iDNES.cz zmínil i přicházející ministr zemědělství Martin Šebestyán. Ten chce zvyšovat přidanou hodnotu, například tím, že by se dobytek nevyvážel v podobě mladých kusů, ale nechal by se vyrůstat v českých stájích.

Na prohloubení schodku obchodu upozornilo i ministerstvo zemědělství, za tři čtvrtletí se podle něj zvýšil o 30 procent. Podle něj největší zlepšení bylo u mléka a smetany, živého skotu a pekařského zboží, zejména pak v obchodu uvnitř EU. „Meziroční zhoršení naopak nastalo u pšenice, řepkových semen a kávy s tím, že zhoršení salda jde na vrub zejména poklesu vývozu do zemí EU (pšenice) resp. poklesu vývozů do zemí EU za současného nárůstu dovozů ze zemí mimo EU (řepková semena) a nárůstu dovozů ze zemí EU i mimo EU (káva),“ napsalo tiskové oddělení úřadu.

Pomáhat exportu by měli tzv. agrární diplomaté. Ze států, kde působí, vzrostl meziročně nejvíce vývoz do Japonska (o 45 procent hlavně díky vývozu přípravků k výživě zvířat a sladu), dále pak do Srbska a na Ukrajinu. Naopak klesly hodnoty exportu do Číny, USA, Spojených arabských emirátů i do Kanady.

Agrární zahraniční obchod ČR za leden-říjen 2025 v tis. Kč
CNKomoditní agregaceVývozDovozSaldo
1Živá zvířata12 293 5521 383 57510 909 977
2Maso a droby6 649 24737 916 909-31 267 662
3Ryby, korýši3 900 4427 163 035-3 262 593
4Mléko, mléčné výrobky,vejce, med32 363 35626 552 9375 810 419
5Ostatní živočišné produkty1 228 5822 056 522-827 940
6Živé rostliny859 3686 773 722-5 914 354
7Zelenina3 665 75716 903 415-13 237 658
8Ovoce, ořechy6 304 61626 955 643-20 651 027
9Káva, čaj6 208 11311 940 007-5 731 894
10Obiloviny13 389 3775 308 7568 080 621
11Mlýnské výrobky, slad, škrob3 869 9924 004 806-134 814
12Olejnatá semena a plody9 212 90014 073 494-4 860 594
13Výtažky a šťávy1 789 8601 509 861279 999
14Rostlinné pletací materiály189 70577 907111 798
15Tuky a oleje12 030 9759 883 5372 147 438
16Přípravky z masa a ryb8 534 4539 382 372-847 919
17Cukr a cukrovinky11 587 8717 473 4384 114 433
18Kakao a čokoláda10 072 69218 982 026-8 909 334
19Přípravky z obilí27 841 24925 047 4042 793 845
20Přípravky ze zeleniny a ovoce5 854 45313 545 266-7 690 813
21Potravinářské přípravky26 591 83226 652 764-60 932
22Nápoje a lihoviny20 053 51520 622 885-569 370
23Zbytky a odpadky, krmiva33 645 94825 267 3718 378 577
24Tabák a výrobky32 847 28119 473 71813 373 563
CELKEM AGRÁRNÍ ZAHR. OBCHOD290 985 136338 951 370-47 966 234
Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

V Bulharsku padla vláda. Těsně před přijetím eura, které část obyvatel odmítá

Protesty v bulharském hlavním městě (12. prosince 2025).

Bulharsko bojuje s politickou krizí. Ve čtvrtek rezignovala vláda premiéra Rosena Željazkova, která neustála několik týdnů trvající protesty v bulharských ulicích. Ty mířily hlavně proti plánovaným...

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

Dovoz potravin bude rekordní, schodek stoupne na 55 miliard, odhaduje svaz

To je viník: ultrazpracované potraviny. Pořád přitom podceňujeme, co vše mezi...

Schodek agrárního zahraničního obchodu letos stoupne až na 55 miliard korun, odhaduje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Do Česka se tak doveze nejvíce zahraničních potravin, dovozy za...

20. prosince 2025

Peněženku moc nešetří, čas ale ano. Češi cukroví čím dál víc kupují

Balení vánočního cukroví od Zrno zrnko, půl kila za 790 korun

Češi stále víc preferují nákup hotového cukroví, nebo alespoň těsta. Oficiální statistiky srovnávající prodeje hotových perníčků a rohlíčků s domácím pečením sice neexistují, pekaři ale hlásí...

20. prosince 2025

Štědrý den energetiků: řada z nich bude v práci, další doma drží pohotovost

Premium
Sto padesát metrů vysoký stromek promítl ČEZ o prvním adventním víkendu na...

Vánoční svátky jsou pro energetiky pracovními dny, energie musí proudit neustále. Výroba a dodávky elektřiny, plynu a tepla se musí zabezpečit po celý rok, ve dne, v noci a také na Štědrý den. Týká...

20. prosince 2025

Google ve Španělsku čelí obvinění ze sběru dat uživatelů. Mylná tvrzení, reaguje gigant

Sídlo společnosti Google v Mountain View v Kalifornii (ilustrační snímek)

Španělská Asociace uživatelů komunikačních technologií (AUC) v pátek oznámila, že zahájila právní kroky proti společnosti Google za shromažďování citlivých osobních údajů uživatelů a porušování...

19. prosince 2025  21:57

Čínský obchod Shein se ve Francii prozatím vyhnul zákazu. Vláda v Paříži se odvolá

Podle kritiků je trend fast fashion, tedy rychlé módy, v rozporu se snahami o...

Pařížský soud v pátek zamítl požadavek francouzské vlády na tříměsíční pozastavení činnosti čínského internetového obchodu Shein ve Francii. Vláda oznámila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Kauza...

19. prosince 2025  21:14

Krádeží balíků v Británii strmě přibývá. Zloději se nezaleknou ani násilí

Papírový obal zásilky Amazon Prime je vše, co zbylo po krádeži balíku v...

Za posledních dvanáct měsíců zloději ve Velké Británii odcizili zboží ze zásilek za rekordních 666,5 milionu liber (17,7 miliardy Kč), to je o téměř 290 milionů liber více než v roce 2024, odhalily...

19. prosince 2025

Novou služební zbraní německé armády bude pistole od České zbrojovky

Novou služební zbraní německé armády bude pistole České zbrojovky P13. (19....

Na německé vojáky čeká nová výbava. Bundeswehr si vybral pistoli České zbrojovky jako svou novou služební zbraň. Firma uspěla s pistolí s přímoběžným úderníkem. V tendru porazila několik globálních...

19. prosince 2025  18:35,  aktualizováno  19:05

Levnější plyn evropským firmám nepomáhá. Za konkurencí stále zaostávají

Ilustrační snímek

Ačkoli jsou ceny zemního plynu v Evropě během posledních týdnů na nejnižší úrovni od vypuknutí války na Ukrajině, evropský průmysl se stále utápí v problémech. Firmy na levnější energie v Evropě...

19. prosince 2025

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

19. prosince 2025  17:21

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

19. prosince 2025  16:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cena zlata i stříbra rychle stoupá. Pohání ji centrální banka i geopolitika

ilustrační snímek

Zlatu i stříbru se letos mimořádně daří. Oba kovy směřují k nejlepšímu ročnímu výkonu od roku 1979. Stříbro tento týden poprvé dosáhlo cenovky 65 dolarů za troyskou unci (1 350 korun). Cena zlata se...

19. prosince 2025  13:14

Otevírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

19. prosince 2025  11:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.