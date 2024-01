Zlevnění potravin brání podle obchodníků hlášení dovozů, možná dočká změny

Podle vyhlášky ministerstva zemědělství se totiž dovoz potravin musí hlásit 24 hodin před jejich přijetím na českém území. Vyhláška je podle Prouzy navíc v rozporu s evropským volným trhem. Evropská komise prý už v roce 2019 zahájila s Českem řízení pro porušení pravidel Evropské unie, následovaly doplňující výzvy v letech 2020 a 2021.

„Česká republika byla vyzvána k nápravě porušení do dvou měsíců od obdržení dopisů. Do dnešního dne nebyla žádná taková náprava přijata,“ dodal. Ministerstvo vyhlášku zatím rušit neplánuje, teoreticky by se ale mohl zmenšit výčet zboží, u kterého je hlášení potřeba.

Aktuální znění vyhlášky je z roku 2015, tehdy se ale pouze snížila doba nutná k nahlášení živočišných produktů ze dvou dnů na jeden, aby byl termín stejný jako pro rostlinné potraviny. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý vysvětluje, že hlavním účelem vyhlášky naopak je naplnit evropské právo.

„To požaduje, aby potraviny vyrobené v jiném členském státě byly v místě příjmu namátkově a nediskriminačně kontrolovány, zda splňují podmínky pro obchodování v rámci EU. Aby tato povinnost úřadu mohla být splněna, je nezbytné, aby měl k dispozici informace o času a místě, kde lze potraviny zkontrolovat,“ říká.

Hlášení zásilek funguje podle Bílého minimálně od roku 2009. „Doposud jsme nikdy nebyli informováni o tom, že by to způsobovalo problémy se zásobováním či nedostatek některé komodity na trhu,“ dodal. Zdůraznil také, že vyhláška ukládá pouze informační povinnost, což chrání české spotřebitele, protože se dají správně zacílit úřední kontroly zboží.

Hlášení zůstane u masa

Zároveň ministerstvo nevylučuje možnost úpravy legislativy. „Nebránili bychom se případnému zmírnění vyhlášky, pokud by zůstala zachována informační povinnost u užšího okruhu zboží, typicky masa a masných výrobků,“ dodal Bílý.

Vyhláška sice představuje administrativní zátěž i pro členy Agrární komory ČR, podle její mluvčí Barbory Pánkové ale potřebují mít dozorové orgány relevantní data, například Státní veterinární správa. „Vyhláška má smysl především v otázce produktů živočišné výroby a obecně potravin podléhajících rychlé zkáze. Apely na zrušení této vyhlášky ze strany obchodníků, což má údajně vést ke zlevnění potravin, působí poněkud zoufale. Otázkou je, zda tím chtějí přesvědčit zákazníky, že za zdražování nemohou, nebo vedení v zahraničí, že naopak dělají vše pro maximalizaci zisku na českých zákaznících,“ řekla MF DNES mluvčí.

Schodek agrárního zahraničního obchodu se loni za první tři čtvrtletí meziročně zlepšil o 18 procent. Do Česka se dovezlo zboží v hodnotě o 28 miliard korun vyšší, než se vyvezlo. Dováží se hlavně vepřové maso, pekařské zboží nebo přípravky k výživě zvířat, sýry a tvarohy. Naopak se vyvážejí produkty s nižší přidanou hodnotou, jako je pšenice nebo pekařské zboží. Schodek pak dlouhodobě zlepšuje vývoz cigaret, který za loňské první tři kvartály dosáhl 21,2 miliardy korun.