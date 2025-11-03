EU slibuje u Mercosuru větší ochranu, zemědělci jí nevěří

Jan Drahorád
Obchodní smlouva mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí z tzv. Mercosuru, by se mohla po dvou dekádách vyjednávání finálně podepsat letos těsně před Vánoci. Evropská komise v říjnu kvůli ní přislíbila větší ochranu pro zemědělce, kteří se obávají zvýšeného dovozu a tlaky na výkupní ceny cukru nebo masa. Garance ale farmářům nestačí. Celá smlouva by se podle českých oborových organizací měla zrušit.

Řezník na burze masa v Buenos Aires (22. června 2021) | foto: Profimedia.cz

Komise slibuje systematické monitorování citlivých komodit jako je hovězí nebo drůbeží maso, med, vejce, nebo i česnek. Každý půlrok by pak měla komise posílat europarlamentu vyhodnocení dopadů smlouvy právě na zemědělské komodity. Pokud by se objevilo nějaké riziko, komise věří, že tím dojde k jeho rychlému zachycení.

Komise také slibuje maximálně čtyřměsíční vyšetřování, pokud dovozové ceny budou o desetinu nižší než ty běžné v EU za předpokladu, že se alespoň o desetinu zvýšil dovoz takového zboží ze států Mercosuru nebo pokud klesnou o desetinu dovozové ceny proti předchozímu roku. Pokud by se zjistilo narušení či ohrožení trhu, mají se dočasně obnovit přirážky. Pokud by šlo ale o absolutně neodkladnou záležitost, do tří týdnů od hlášení zavede provizorní obranná opatření.

Evropa nám chce znovu snížit příjmy, varují zemědělci kvůli obchodní dohodě

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martiny Pýchy komise zároveň pochopila i nepochopila, že může mít ratifikace dohody fatální dopady na evropské zemědělství. „Na jednu stranu přichází s dodatečnými ochrannými mechanismy, které mají zabránit negativním dopadům levných dovozů potravin z Latinské Ameriky. Na druhou stranu jde o návrh nefunkční a nedostatečný – navrhované prahové hodnoty evropské producenty reálně neochrání,“ říká předseda.

Podle něj je možnost dočasného zrušení zvýhodněných dovozů komodit s třítýdenní reakční dobou spíš politické gesto než skutečný nástroj ochrany trhu. „Navíc prostředky na tato opatření chce EK vzít z rozpočtu krizové rezervy, takže z jedné kapsy zemědělského rozpočtu bere a do druhé přidává,“ dodává Pýcha.

Komise pak podle něj nepochopila hlavní protidohodový argument, a to jsou dvojí standardy výroby. „Evropští zemědělci musejí splňovat přísné požadavky na welfare zvířat, používání pesticidů či uhlíkovou stopu, zatímco v zemích Mercosuru nic podobného neplatí. Je proto iluzí mluvit o férové soutěži. Dovozy z těchto zemí jsou levné, ale daleko výstižnější je říkat jim neférové,“ vysvětluje.

Uhlíková stopa nevadí?

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala stále komise obětuje zemědělce na úkor výhodnějšího vývozu v automotive segmentu. „Ze strany evropských institucí není nejmenší šance, jak by mohly prověřit a zodpovědně prohlásit, že jihoameričtí pěstitelé dodržují stejně přísné podmínky jako my. Znamená to zároveň i vyšší uhlíkovou stopu, kterou přitom chce Evropská unie podle svých deklarací snižovat,“ tvrdí. Jak pak bude „větší“ ochrana zemědělců vypadat, se podle něj ukáže až když nastanou problémy.

Evropská unie zakazuje 43 pesticidů pro cukrovou řepu, aby chránila občany, ale paradoxně dováží cukrovou třtinu z Brazílie, kde jsou tytéž látky masivně používány.

Mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek

Ochranné mechanismy považuje za nedostatečné také Potravinářská komora ČR. Největší obavy má její mluvčí Marek Zemánek zejména u hovězího masa, drůbeže a cukru, právě kvůli nižším zahraničním standardům produkce. týká se to například používání přípravků na ochranu rostlin, které jsou v EU zakázané. „Evropská unie zakazuje 43 pesticidů pro cukrovou řepu, aby chránila občany, ale paradoxně dováží cukrovou třtinu z Brazílie, kde jsou tytéž látky masivně používány. Spoléhání na namátkové kontroly u dovozu de facto vytváří dvojí metr. Maximální přísnost doma a laxní přístup k riziku u dováženého zboží ve jménu obchodu,“ popsal.

Ožívá myšlenka na eurodaň ze sladkostí. Výrobci jsou proti

Zatímco zemědělcům se dohoda nelíbí, pro velkou část průmyslu jde o velmi důležitou možnost, jak si rozšířit odbytiště. Recipročně totiž padne také většina kvót ze strany jižní Ameriky. Navíc jihoamerické státy bohaté na suroviny jako lithium, grafit, nikl nebo mangan můžou podle Hospodářské komory ČR nahradit částečně nahradit dodávky z Číny. U dovozu citlivých komodit kvóty nepadnou úplně, pouze se navýší, navíc například u hovězího masa půjde o import 99 tisíc tun, což je 1,6 procenta celkové evropské spotřeby hovězího. Evropa ho také daleko více exportuje.

