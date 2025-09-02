Místo výkladní síně lokálních výrobců asijské potraviny. Ruší se ambiciózní projekt

Jan Drahorád
  20:00
Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách Státního zemědělského intervenčního fondu bude nyní firma podnikatele Daniela Kuklovského provozovat asijské potraviny. Už od začátku byl projekt terčem kritiky.
Zavřená prodejna Naše síťovka v centru Prahy 2. září 2025

Zavřená prodejna Naše síťovka v centru Prahy 2. září 2025 | foto: Jan Drahorád, iDNES.cz

Uzavřená prodejna naše síťovka 2. září 2025
Ministr zemědělství Marek Výborný otevřel v ulici Štěpánské prodejnu potravin...
Ministr zemědělství Marek Výborný otevřel v ulici Štěpánské prodejnu potravin...
Ministr zemědělství Marek Výborný otevřel v ulici Štěpánské prodejnu potravin...
9 fotografií

„Je to historická chvíle, protože otevíráme první obchod, který se soustředí čistě a výhradně na podporu značek kvality českých potravin,“ popsal při otevření ministr. Obchod nabízel zboží oceněné státními značkami Klasa, Regionální potravina a biopotravina.

Výborný chtěl tehdy dokázat, že se dá podobný obchod provozovat i s maržemi kolem 35 procent. „Nejdeme nikde pod cenou, ale nebudeme to šponovat jako zahraniční řetězce,“ řekl tehdy na dotaz iDNES.cz

Agrární analytik Petr Havel nyní tvrdí, že se do podobné aktivity neměl stát nikdy pouštět. Ale když už se do ní pustil, měl v ní pokračovat i přes možnou nevýhodnost, například víc soukromníka podpořit zvýhodněným nájmem. „Měl by držet ideu toho, co by chtěl dosáhnout a skutečně propagaci nějakým způsobem pojmout a spotřebiteli přiblížit,“ popsal.

Provozovatel obchodu Síťovka dává slevy úředníkům. Zároveň od nich bere dotace

O konci Naší Síťovky, která uzavřela provoz před prázdninami, se už nějakou dobu ví. Zatím ale nebylo jasné, kdo nové prostory obsadí a zda se nebude v projektu pokračovat. Aukce prostor měl na starosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

„Aukce byla ukončena dne 29. 7. 2025 a s uchazečem, který učinil nabídku za roční pronájem ve výši 1 100 000 Kč,“ sdělil iDNES.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Aukce byla už druhá v pořadí, na začátku července se nikdo o prostor s výměrou 160 metrů čtverečních v blízkosti pražského Václavského náměstí ve Štěpánské ulici nepřihlásil, až nyní jako jediný podnikatel Kuklovský. Zvítězil podáním nejnižšího výhozu.

Výborný otevřel v Praze nový obchod s potravinami. Líbivý krok, říkají kritici

Kuklovský iDNES.cz řekl, že jde o lukrativní prostory, ale že si to vzhledem k počtu přihlášených evidentně jiní lidé nemyslí. O tom, že v prostorách byl tento projekt, podle svých slov prakticky nevěděl, na to jak prodejna vypadala se díval v reportáži z otevření.

Promarněná příležitost?

Agrární komora ČR pak považuje konec Naší Síťovky za promarněnou příležitost pro propagaci kvalitních potravin na turisticky oblíbeném místě.

„Kdo a jak bude prodejní plochu nyní využívat, je na rozhodnutí majitele. Současně je třeba říct, že na trhu existuje celá řada projektů našich chovatelů a pěstitelů, které mají upozorňovat veřejnost na benefity českých potravin a které mohly posloužit ministerstvu zemědělství mimo jiné jako inspirace pro projekt v centru Prahy,“ dodala mluvčí organizace Barbora Pánková. Podle ní by situaci pomohlo zřízení marketingového fondu na podporu propagace tuzemských farmářů a potravinářů.

Podle mluvčího Potravinářské komory ČR Marka Zemánka i tak zájem spotřebitelů o regionální produkty neustále roste. „Proto by se jejich podpora měla zaměřit na všechny regiony České republiky, nikoliv jen do jednoho pražského obchůdku. Je klíčové, aby se produkty od místních farmářů a výrobců dostaly na pulty obchodů po celé zemi,“ sdělil mluvčí. Podle něj mají i řetězce o regionální sortiment velký zájem, doufá, že současná jednání s obchodníky povedou k větší dostupnosti těchto produktů pro zákazníky.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Tesco účtuje slevy jinak, než uvádí. Porušení zákona, rozhodla inspekce

Zákazníci společnosti Tesco si v posledních měsících stěžují, že při použití Clubcard kuponů a akčních cen neplatí částky, které obchodník slibuje. Na účtenkách se podle nich objevují nepochopitelné...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Místo výkladní síně lokálních výrobců asijské potraviny. Ruší se ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

2. září 2025

Aldi plánuje expanzi v USA. Německý řetězec přidá přes dvě stě obchodů

Německý diskontní řetězec Aldi plánuje největší expanzi v historii svého působení ve Spojených státech. V roce 2025 zde otevře více než dvě stovky nových obchodů a stane se tak nejrychleji rostoucím...

2. září 2025

Salmonela v USA znovu útočí. Podezřelá vejce obchodníci stahují z prodeje

Úřady ve Spojených státech řeší další epidemii salmonely. Nákaza se podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) rozšířila už do čtrnácti států. Podle odborníků čísla počtu...

2. září 2025  16:10

Scéna jako z akčního filmu. Útočníci odpálili bombami sedm bankomatů v Thajsku

Vypadá to jako scéna z nějakého levného akčního filmu. Ve skutečnosti jsou to záběry průmyslové kamery na to, jak jednoduše se skupina zločinců dostala do útrob bankomatu na jihu Thajska. Nebyla to...

2. září 2025  15:05

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

2. září 2025  15:03

Gazprom zvýší dodávky plynu do Číny, podepsal dohodu o plynovodu Síla Sibiře 2

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podepsala s Čínou dlouho očekávanou právně závaznou dohodu o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Zároveň zvýší dodávky plynu do Číny jinými cestami. Smlouva...

2. září 2025  12:11

Chorvatsko zavádí nový systém placení mýtného. Slibuje si od něj menší kolony

Nový systém placení za užívání dálnic, který ukončí éru tradičních mýtnic s obsluhou, plánují v Chorvatsku spustit v listopadu příštího roku. Jak píše web jutarnji.hr, podle chystaného zákona už...

2. září 2025  11:48

Nechal jsem se unést. Zloděj tenisové čepičky to od lidí schytal, omluvil se

Polský podnikatel Piotr Szczerek, jehož čin v hledišti tenisového US Open se stal virálním hitem poté, kdy vytrhl z ruky dítěti podepsanou čepici tenisty Kamila Majchrzaka, to v reakcích na svůj čin...

2. září 2025  10:38

Odstartoval nový ročník EY Podnikatele roku, hlásit se lze do půli října

Společnost EY Česká republika odstartovala další ročník prestižní soutěže EY Podnikatel roku. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19. října 2025. Do stejného data může zároveň veřejnost i...

2. září 2025  10:26

Šéf Nestlé dostal výpověď. Vaz mu srazil románek s přímou podřízenou

Švýcarská potravinářská společnost Nestlé propustila generálního ředitele Laurenta Freixeho, neboť tajil milostný vztah s přímou podřízenou. Podnik o svém rozhodnutí informoval v pondělí večer na...

2. září 2025  10:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pražské kongresové centrum je krok od miliardové investice

Dostavba Kongresového centra Praha (KCP) může začít, přístavbou nového křídla vznikne největší sál v zemi. Ocení ho pořadatelé kongresů, veletrhů a dalších akcí, největší akce tohoto typu totiž Česku...

2. září 2025

Zákon o odlesňování zdraží potraviny, vyšších cen se už bojí i Němci

Premium

Nové nařízení o odlesňování by mělo začít v EU platit na konci letošního roku. Ačkoliv se očekává, že po tlaku evropských států dojde k jeho zjednodušení, Evropská komise v létě změny nepředstavila....

2. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.