„Je to historická chvíle, protože otevíráme první obchod, který se soustředí čistě a výhradně na podporu značek kvality českých potravin,“ popsal při otevření ministr. Obchod nabízel zboží oceněné státními značkami Klasa, Regionální potravina a biopotravina.
Výborný chtěl tehdy dokázat, že se dá podobný obchod provozovat i s maržemi kolem 35 procent. „Nejdeme nikde pod cenou, ale nebudeme to šponovat jako zahraniční řetězce,“ řekl tehdy na dotaz iDNES.cz
Agrární analytik Petr Havel nyní tvrdí, že se do podobné aktivity neměl stát nikdy pouštět. Ale když už se do ní pustil, měl v ní pokračovat i přes možnou nevýhodnost, například víc soukromníka podpořit zvýhodněným nájmem. „Měl by držet ideu toho, co by chtěl dosáhnout a skutečně propagaci nějakým způsobem pojmout a spotřebiteli přiblížit,“ popsal.
O konci Naší Síťovky, která uzavřela provoz před prázdninami, se už nějakou dobu ví. Zatím ale nebylo jasné, kdo nové prostory obsadí a zda se nebude v projektu pokračovat. Aukce prostor měl na starosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
„Aukce byla ukončena dne 29. 7. 2025 a s uchazečem, který učinil nabídku za roční pronájem ve výši 1 100 000 Kč,“ sdělil iDNES.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Aukce byla už druhá v pořadí, na začátku července se nikdo o prostor s výměrou 160 metrů čtverečních v blízkosti pražského Václavského náměstí ve Štěpánské ulici nepřihlásil, až nyní jako jediný podnikatel Kuklovský. Zvítězil podáním nejnižšího výhozu.
Kuklovský iDNES.cz řekl, že jde o lukrativní prostory, ale že si to vzhledem k počtu přihlášených evidentně jiní lidé nemyslí. O tom, že v prostorách byl tento projekt, podle svých slov prakticky nevěděl, na to jak prodejna vypadala se díval v reportáži z otevření.
Promarněná příležitost?
Agrární komora ČR pak považuje konec Naší Síťovky za promarněnou příležitost pro propagaci kvalitních potravin na turisticky oblíbeném místě.
„Kdo a jak bude prodejní plochu nyní využívat, je na rozhodnutí majitele. Současně je třeba říct, že na trhu existuje celá řada projektů našich chovatelů a pěstitelů, které mají upozorňovat veřejnost na benefity českých potravin a které mohly posloužit ministerstvu zemědělství mimo jiné jako inspirace pro projekt v centru Prahy,“ dodala mluvčí organizace Barbora Pánková. Podle ní by situaci pomohlo zřízení marketingového fondu na podporu propagace tuzemských farmářů a potravinářů.
Podle mluvčího Potravinářské komory ČR Marka Zemánka i tak zájem spotřebitelů o regionální produkty neustále roste. „Proto by se jejich podpora měla zaměřit na všechny regiony České republiky, nikoliv jen do jednoho pražského obchůdku. Je klíčové, aby se produkty od místních farmářů a výrobců dostaly na pulty obchodů po celé zemi,“ sdělil mluvčí. Podle něj mají i řetězce o regionální sortiment velký zájem, doufá, že současná jednání s obchodníky povedou k větší dostupnosti těchto produktů pro zákazníky.