Komise si sice od kroku nyní slibuje zjednodušení, podle vlastníků lesů ale zůstanou jenom na papíře, návrh přinese obří administrativní zátěž, tvrdí. Proti zavedení protestují také potravináři nebo obchodníci.
Podle Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) se v návrhu prakticky nic nezměnilo, vlastníci budou muset zveřejňovat osobní a firemní údaje, poskytovat geolokační data o produkci či se registrovat v unijním informačním systému. Nově má být zavedena kategorie následných operátorů, která ale přinese úlevy zpracovatelům dřeva, nikoliv vlastníkům lesů.
|
Zákon o odlesňování zdraží potraviny, vyšších cen se už bojí i Němci
Předseda SVOL Jiří Svoboda pak také kritizuje změny termínů platnosti – pokud budou menší podniky dodávat zboží větším firmám, ty od nich stejně budou chtít údaje a referenční čísla už od začátku příštího roku. „Menší dodavatelé tak budou nepřímo nuceni plnit všechny povinnosti rovněž – jinak budou z trhu vyloučeni,“ vysvětluje SVOL. Organizace chce, aby došlo k odložení termínu pro všechny firmy.
Zklamání na několika frontách
Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy Komise prakticky sama přiznala, že původní návrh, který měl začít platit už loni, byl přehnaně byrokratický a špatně připravený. „Určitě je dobře, že chce některé povinnosti zjednodušit, šlo by je ale škrtat mnohem více,“ říká Prouza. Podle něj je velkým rizikem pozdní přiznání chyby – tedy velké administrativní zátěže – od Komise.
„Bude hodně složité to vůbec stihnout schválit. Hrozí tedy velké riziko, že se to nestihne a od konce roku budou platit pravidla v původní nesmyslné podobě. Bylo by dobře, aby Komise rychle předložila samostatný návrh na odklad a ten čas pak použila ke skutečně smysluplnému zjednodušení tohoto byrokratického předpisu,“ říká.
Pokud má vygenerování jednoho jediného kódu trvat přibližně deset minut a do systému přitom musí být nahrány miliony takových čísel, pak Komise zjevně staví vzdušné zámky a nebere ohled na reálné kapacity firem.
Mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek
Z postupu Komise je pak zklamaná i Potravinářská komora ČR, nový návrh podle ní naprosto ignoruje reálné fungování dodavatelských řetězců. Komora také chce odložení nových pravidel o rok a hodlá apelovat i na europoslance.
Dva oddělené trhy?
„Bruselští úředníci jsou zcela odtrženi od reality a vůbec netuší, jak systém funguje v praxi. Pokud má vygenerování jednoho jediného kódu trvat přibližně deset minut a do systému přitom musí být nahrány miliony takových čísel, pak Komise zjevně staví vzdušné zámky a nebere ohled na reálné kapacity firem,“ popisuje mluvčí komory Marek Zemánek.
Komora dále trvá na tom, že by se měla vytvořit nová kategorie pro státy se zanedbatelným rizikem odlesňování, do které by měla spadnout ČR, kde by byly administrativní povinnosti prakticky nulové.
Návrh měl platit už od začátku letošního roku. Kvůli nepřipravenosti systémů ho však loni na podzim Komise odložila, europarlament o odkladu hlasoval až v prosinci. Systém je dlouhodobě kritizován zejména kvůli tomu, že v Evropě ani v ČR k úbytku lesů dlouhodobě nedochází, přesto mají podniky plnit stejná pravidla jako státy, ve kterých lesy mizí.
Navíc podle kritiků dojde k vytvoření dvou oddělených trhů – zboží nesplňující podmínky se přesměruje mimo Evropu jako levnější produkce. „Skutečný dopad na ochranu životního prostředí by tak byl nulový, zatímco naši spotřebitelé pocítí jen další zdražování,“ uvedl už dříve Zemánek. Prokazovat se bude muset původ dobytka, kakaa, kávy, palmového oleje, sóji, dřeva a kaučuku a výrobků z nich.