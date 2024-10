Zemědělci slaví, Evropská komise odložila aspoň o rok odlesňovací nařízení

I tak je to pro zemědělce dobrá zpráva, podnikatelé by se nemohli na nový systém stihnout připravit, sdělila MF DNES mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková. Stále bude ale záležet, jak se k odkladu postaví Evropský parlament.

Podobně se k věci staví i Potravinářská komora ČR. „Roční odklad bereme jako přijatelný kompromis, který umožní mnohem lepší přípravu firem na toto nařízení,“ řekl iDNES.cz její mluvčí Marek Zemánek. Návrh komise budou ještě muset do konce roku schválit kromě europarlamentu také členské státy. „Věříme, že se mezitím stihnou vydat prováděcí předpisy a bude do konce roku spuštěn bruselský IT systém, kam by se dodavatelé měli registrovat,“ dodal.

O odložení informoval na sociální síti X ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Jsem rád, že se nám spolu s kolegy z dalších zemí podařilo Evropskou komisi přesvědčit, že systém v tuto chvíli není připravený na spuštění a řadu podnikatelů by dostal do nejisté situace a přinesl obrovskou byrokracii,“ uvedl ministr.

Marek Výborný @MarekVyborny ❗️Účinnost nařízení o odlesňování odložila @EU_Commission o jeden rok. Jsem rád, že se nám spolu s kolegy z dalších zemí podařilo EK přesvědčit, že systém v tuto chvíli není připravený na spuštění a řadu podnikatelů by dostal do nejisté situace a přinesl obrovskou byrokracii. oblíbit odpovědět

Podle Pánkové se musí i nadále řešit, jak efektivně bojovat proti odlesňování v rozvojových zemích a nikoliv nakládat zemědělcům nové byrokratické povinnosti.

Nařízení mělo původně platit od začátku příštího roku, ale podle producentů potravin se z legislativy, která měla chránit deštné pralesy, stala byrokratická past. Evropská komise podle kritiků nepřipravila ani základní podmínky pro její fungování, a proto za odložení lobbuje i Německo, Rakousko či Finsko, pro odklad bylo zhruba 20 států z evropské sedmadvacítky.

Kolaps dodávek čokolády a hovězího?

Kvůli nařízení se bude muset prokazovat původ mnoha výrobků, ale zatím není jasné, jakým způsobem. Evropský registr, do něhož by se měly výrobky zadávat, totiž dosud nefunguje. Podle Potravinářské komory ČR může hrozit až kolaps u dodávek hovězího masa nebo čokolády.

„Nařízení má sloužit k nápravě nevhodné praxe v zámořských zemích, aby nedocházelo zejména k odlesňování amazonských pralesů. Nesmyslně však zvyšuje již tak přebujelou byrokracii pro evropské producenty a zvýší náklady na produkci potravin,“ prohlásila už dříve prezidentka komory Dana Večeřová.

Výrobci jsou navíc přesvědčeni, že dopad na lesy bude prakticky nulový. Zdroje z „odlesněných“ pozemků se podle nich budou levněji prodávat do států mimo EU a z „neodlesněných“ pak dráže do EU. Podobný názor zastává prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, který také akcentoval, že firmy měly původně plnit nová nařízení už za 3,5 měsíce, stále ještě ale chybí IT systém, do kterého by se měly záznamy dávat.

Jenom v Česku měly kontroly podle prvních odhadů vyjít až na 130 milionů korun v prvním roce, a to včetně budování technického zázemí a najmutí zhruba osmi desítek zaměstnanců. Nyní se alespoň zjistí, do jakého odlesňovacího rizika komise Česko zařadí, podle toho se pak bude odvíjet počet kontrol.

Bude se také zjišťovat, jestli farmáři nechovají skot na půdě odlesněné po roce 2021. Jak se ale budou kontrolovat mimoevropské státy, není jasné. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů se podle novely vládní novely zákona, kterou na nařízení ministerstvo zemědělství reagovalo, stane Národním lesnickým institutem a bude mít nově také správní funkci, právě on bude odlesňování částečně kontrolovat. Navíc k odlesňování v ČR nedochází, plocha lesů se v republice dlouhodobě zvyšuje.