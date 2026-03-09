Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy jde spíš o odhad, protože se nedá univerzálně říct jedno číslo. „Záleží na typu hnojiva, termínu nákupu i konkrétním dodavateli,“ vysvětluje.
Zemědělcům nyní vzrostou náklady na pohonné hmoty, to se ale podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala fakticky do cen komodit nepromítne. „Pro zemědělce je zvyšování cen vstupů, které se odvíjejí od cen ropy a zemního plynu, naprosto zásadním problémem. V tuto dobu se na polích rozhoduje o letošní úrodě, protože probíhají jarní práce, jako je příprava půdy, setí jařin, přihnojování, ošetřování proti škůdcům a podobně,“ uvedl.
Podle předsedy Pýchy nějaké větší plošné nákupy a snahy o poslední předzásobení před dalším možným zdražením nejspíš nebudou. „Většina podniků se snaží nakupovat racionálně podle potřeb, zásob a cash flow. Tam, kde podniky ještě neměly zajištěnou naftu nebo část vstupů, samozřejmě budou teď nakupovat dráž. U hnojiv ale platí, že řada nákupů na první část sezony bývá zajištěna dopředu, takže bezprostřední reakce nebude všude stejná,“ vysvětlil předseda.
A i když stoupnou ceny zemědělských komodit, nemusí se to podle Pýchy plně propsat do ceny potravin v obchodech. „Mezi komoditním trhem a potravinářským trhem je značná setrvačnost a zpoždění. Roli hraje také poměrně vysoká úroveň zásob obilí,“ vysvětlil.
Cena komodit, jako je třeba pšenice, ale podle prezidenta komory Doležala většinou při rostoucích cenách pohonných hmot skutečně vzroste. Ještě se tak ale nestalo, trhy na nárůst pohonných hmot nereagovaly. „Při dalším růstu nákladů tak i v letošním roce bude největší problém rentabilita zemědělské produkce,“ dodal.
Problém s odbytem mléka
Situace pak může zasáhnout potravinářské firmy, které na Blízký východ vyvážejí. „Místní trh totiž dlouhodobě poptává evropské potraviny, které zde mají image vysoké kvality a bezpečnosti. Případná eskalace napětí v této oblasti by však pro český export představovala značné riziko, což potvrzují i aktuální zprávy z terénu,“ sdělil mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.
Podle něj se už pak jedna tuzemská mlékárna dozvěděla, že se jí nuceně vrátí kontejner, kvůli stopnutí zásilek z některého z evropských přístavišť. Z Česka se do oblasti vyváží hlavně sušené mléko, které se v regionu dále zpracovává, a dále bílé sýry v solném nálevu. „S rostoucím trendem zdravého životního stylu, zejména v Emirátech a Kataru, se zvyšuje poptávka po cereálních tyčinkách a ovesných kaších, přičemž stabilní pozici si drží i produkty dětské výživy a instantní nápoje,“ doplnil mluvčí teoretické rizikové oblasti vývozu.
Podle předsedy Pýchy už jdou trhem zprávy, že mlékárny zpracovávají tzv. na sklad. „To jde ale jen krátkou dobu. U dalších komodit zatím informace nemáme, ale předpokládáme, že to bude stejné, protože se doprava výrazně zkomplikovala, až zastavila,“ poznamenal Pýcha.