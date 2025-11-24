Šíření ptačí chřipky se zrychluje, nejen v Česku. Na vině jsou i nízké teploty

Letos už nemoc donutila veterináře vybít na 118 tisíc ptáků, z toho ale část už na jaře. Nyní se ale šíření zrychlilo, navíc je zasažená i velká část Německa. Cenové dopady tak jsou zatím spíš kvůli odsání vajec na evropském trhu.
„Pro drůbež vysoce nakažlivá ptačí chřipka se šíří především v podzimním období, tedy v době migrace volně žijících ptáků, ale v posledních letech nejsou výjimkou ani ostatní období roku. Desítky ohnisek již byly letos zaznamenány v komerčních chovech v Polsku, Maďarsku, Německu nebo Itálii,“ vysvětluje mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková. Počet ohnisek se pak nejspíš bude ještě vzhledem ke klesajícím teplotám zvyšovat, virus v nich snáze přežívá. K přenosu nákazy je pak náchylná hlavně vodní drůbež jako jsou kachny nebo husy.
Zdražení vajec na spadnutí. Cena vyskočila za rok o třetinu, zlevnění je v nedohlednu
Podle virologa Jiřího Černého z České zemědělské univerzity v Praze se situace zhoršuje už od roku 2021, kdy se v EU objevil kmen choroby H5N1. „Zhoršení ale není tak dramatické, jako tomu je například v USA, kde se ptačí chřipkou infikoval i mléčný skot, ve kterém se virus masivně šíří. I přes to, že v poslední době byla ptačí chřipka schopna mnohokrát překonat hostitelskou bariéru a infikovat různé savce, v Evropě i nadále její hlavním rezervoárem zůstávají vodní ptáci,“ vysvětlil.
Německo, kde se už letos vybilo kvůli chřipce na 1,5 milionu kusů drůbeže, má podle Černého tu „smůlu“, že se v při jeho severním pobřeží vyskytuje velké množství divokých vodních ptáků. „Většina případů ptačí chřipky z Německy je soustředěna v jeho severní polovině a že se většinou jedná o případy zachycení chřipky u divokých ptáků. To ukazuje, že v Německu se provádí epidemiologický dohled na velmi vysoké úrovni,“ dodal.
Zatím pomalu se pak zvyšují ceny vajec kvůli nedostatku komodity v Evropě. V listopadu podle prvotních údajů Českého statistického úřadu stouply meziměsíčně o více než devět procent. Absolutní čísla o tom, kolik Češi za vajíčka v průměru platí, budou k dispozici až později, velkou část prodejů tvoří slevové akce. Podle dřívějších dat stála v říjnu desítkové balení již přes 48 korun. Loni touto dobou stálo deset vajec 36 Kč, meziročně tak vejce zdražila o třetinu.
Podle mluvčího Potravinářské komory ČR Marka Zemánka se rostoucí ceny vrací jako kopie loňského roku. „Jelikož se všichni soustředí na neklecová vejce, pokud dojde k rozšíření epidemie do dalších chovů, hrozí, že bude na evropském trhu nedostatek. Budeme se muset smířit s tím, že vejce opět podraží a dostupnost těch z alternativních chovů bude omezená,“ říká. A vzhledem k tomu, že od příštího roku by neměla většina českých supermarketů prodávat kvůli svým dobrovolným závazkům vejce z klecí, dá se očekávat zdražování, ostatně si na nové haly, i když částečně dotované státem, musí chovatelé vydělat.
Pomůže vakcína?
Do budoucna by pak teoreticky mohla pomoci s ptačí chřipkou vakcína. Její samotný vývoj není podle Černého až tak problematický. „Protože se ale chřipka rychle vyvíjí, je nutné vakcínu připravovat v předstihu. Nejtěžší je proto predikovat vývoj viru, aby byla vyvíjena vakcínu proti kmeni, který se bude v populaci šířit. Cena vakcíny také není zase až tak markantní problém. Z mého pohledu by byl větší problém z hlediska logistiky a počtu ptáků, který by bylo potřeba naočkovat,“ popisuje odborník z ČZU.
Chtěli jsme zachránit českou husu, říká ředitel veterinářů o očkování
Problémem by podle něj pak nebyla ani „kontaminace“ masa nebo vajec vakcínou, ale naopak to, že by očkování mohlo v některých případech selhat. „Virus by se tak mohl s menšími příznaky šířit i mezi naočkovanými ptáky, kteří by se pak stali takovými skrytými rezervoáry. Dalším problém je, že po očkování se vyvinou protilátky podobné těm, které má infikovaný pták a očkování proto ztěžuje některé z pozdějších detekcí viru,“ doplnil. V ČR se pak k očkování zatím nesahá – při podezření na nákazu se hejna likvidují.
Například ve Francii se ale očkování už v posledních letech použilo, přesto se tam chřipka letos vrátila. Na západním pobřeží je několik ohnisek. Už v roce 2023 se začalo s očkováním všech kachen chovaných na maso a na foie gras, s výjimkou kusů mířících mimo EU. Spojené státy americké tehdy kvůli očkování ale zakázaly dovážet kachní maso, genetický materiál i živé kachny.