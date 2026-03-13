Stávková pohotovost byla vyhlášená ve čtvrtek, má trvat do odvolání. Zatímco pracovní povinnosti rostou, reálné příjmy veterinářů zůstávají. „Mzdové prostředky organizace přitom podle dostupných údajů zůstávají od roku 2020 prakticky na stejné úrovni,“ uvedl svaz. Výdaje na platy a a platby za provedenou práci podle zatím poslední výroční veterinární zprávy dosáhly předloni 678 milionů korun. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 1 227 lidí s průměrným platem 45 792 Kč.
Veterináři si stěžují na rozpočet. Poslední kapkou byla slintavka
Komplikace pak přinesla i vláda premiéra Andreje Babiše. I když slíbila zvýšení platových tarifů o devět procent od dubna, nedošlo k navýšení rozpočtu na platy. „Zvýšení tarifů by tak mělo být fakticky hrazeno z prostředků určených na provoz organizace – například z peněz na údržbu budov, materiální vybavení či ochranné pomůcky,“ uvádí odboráři.
Veterináři odcházejí
Podle zaměstnanců takový postup prakticky znemožní vyplácení odměn. Už nyní je na některých pozicích vyrovnávaný rozdíl mezi tabulkovým a zaručeným platem právě prostřednictvím odměn.
Veterináři tak odcházejí do soukromého sektoru, klesá tak atraktivita SVS jako zaměstnavatele. „Pokud bude tento trend pokračovat, může podle odborů nastat situace, kdy instituce nebude schopna plnohodnotně zajišťovat výkon státního veterinárního dozoru v rozsahu požadovaném českou i evropskou legislativou,“ dodává web.
Odboráři požadují navýšení počtu zaměstnanců ve veterinárním dozoru, dostatečné financování, řešení nedostatku odborného personálu, systémové řešení mezi tabulkovými platy a zaručenou mzdou i bezodkladné jednání o stabilizaci SVS. „Vyhlášení stávkové pohotovosti je podle odborů krokem, kterým chceme upozornit na závažnost situace a otevřít jednání o řešení dlouhodobých problémů této klíčové státní instituce,“ uzavírají odbory.