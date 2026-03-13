Veterináři mají stávkovou pohotovost. Škrty ohrožují bezpečnost potravin, tvrdí

Jan Drahorád
  9:32
Odboráři Státní veterinární správy (SVS) vyhlásili stávkovou pohotovost. Reagují tak na dlouhodobě se zhoršující personální, organizační i finanční situaci úřadu, ohlásil Odborový svaz státních orgánů a organizací. Omezení činnosti veterinářů, která tak kvůli vládnímu šetření hrozí, by mohla mít důsledky nejen na fungování jatek, ale i na bezpečnost potravin. Reakci ministerstva zemědělství iDNES.cz shání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Stávková pohotovost byla vyhlášená ve čtvrtek, má trvat do odvolání. Zatímco pracovní povinnosti rostou, reálné příjmy veterinářů zůstávají. „Mzdové prostředky organizace přitom podle dostupných údajů zůstávají od roku 2020 prakticky na stejné úrovni,“ uvedl svaz. Výdaje na platy a a platby za provedenou práci podle zatím poslední výroční veterinární zprávy dosáhly předloni 678 milionů korun. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 1 227 lidí s průměrným platem 45 792 Kč.

Veterináři si stěžují na rozpočet. Poslední kapkou byla slintavka

Komplikace pak přinesla i vláda premiéra Andreje Babiše. I když slíbila zvýšení platových tarifů o devět procent od dubna, nedošlo k navýšení rozpočtu na platy. „Zvýšení tarifů by tak mělo být fakticky hrazeno z prostředků určených na provoz organizace – například z peněz na údržbu budov, materiální vybavení či ochranné pomůcky,“ uvádí odboráři.

Veterináři odcházejí

Podle zaměstnanců takový postup prakticky znemožní vyplácení odměn. Už nyní je na některých pozicích vyrovnávaný rozdíl mezi tabulkovým a zaručeným platem právě prostřednictvím odměn.

Veterináři tak odcházejí do soukromého sektoru, klesá tak atraktivita SVS jako zaměstnavatele. „Pokud bude tento trend pokračovat, může podle odborů nastat situace, kdy instituce nebude schopna plnohodnotně zajišťovat výkon státního veterinárního dozoru v rozsahu požadovaném českou i evropskou legislativou,“ dodává web.

Odboráři požadují navýšení počtu zaměstnanců ve veterinárním dozoru, dostatečné financování, řešení nedostatku odborného personálu, systémové řešení mezi tabulkovými platy a zaručenou mzdou i bezodkladné jednání o stabilizaci SVS. „Vyhlášení stávkové pohotovosti je podle odborů krokem, kterým chceme upozornit na závažnost situace a otevřít jednání o řešení dlouhodobých problémů této klíčové státní instituce,“ uzavírají odbory.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Jen pro vyvolené? Dávno ne, říkají experti o boomu fondů kvalifikovaných investorů

Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Fondy kvalifikovaných investorů jsou zleva...

Fondy kvalifikovaných investorů byly dlouho vnímány jako investiční klub pro velmi bohaté klienty. Dnes se rychle stávají běžnou součástí portfolií střední třídy. V iDNES Lounge o jejich rostoucí...

13. března 2026

Veterináři mají stávkovou pohotovost. Škrty ohrožují bezpečnost potravin, tvrdí

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Odboráři Státní veterinární správy (SVS) vyhlásili stávkovou pohotovost. Reagují tak na dlouhodobě se zhoršující personální, organizační i finanční situaci úřadu, ohlásil Odborový svaz státních...

13. března 2026  9:32

USA povolily nakupovat ruskou ropu, která je již naložená na tankerech

sinokor tanker společnost loď ropa

Spojené státy v noci na pátek povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, oznámil na síti X americký ministr...

13. března 2026  1:20,  aktualizováno  7:31

Do Asie přes Ameriku. Jak válka změnila létání a kolik za ně cestující platí

Premium
Letiště Václava Havla

Kapacity leteckých dopravců z Perského zálivu v porovnání se stavem před útoky na Írán klesly v některých případech i na desetinu. Letecká doprava ale funguje jako spojené nádoby a problémy se rychle...

13. března 2026

Na české straně dvoustovka, na německé lokálka. Trať do Mnichova se komplikuje

Nová radnice se zvonkohrou na centrálním náměstí Marienplatz v Mnichově.

Po letech vyjednávání a tahanic s Německem o modernizaci železničního spojení do Mnichova se zdálo, že vytvoření druhého kapacitního spojení a zvýšení rychlosti alespoň na české straně na dvě stě...

13. března 2026

Není to jen ropa. Íránské útoky mohou připravit miliony lidí o pitnou vodu

Odsolovací zařízení v průmyslovém městě Jubail, které se nachází asi 95...

Ekonomika Kuvajtu, Bahrajnu, Saúdské Arábie nebo Spojených arabských emirátů je dlouhodobě postavená především na těžbě a prodeji ropy i zemního plynu. Místní ale kvůli válce začínají mít obavy z...

12. března 2026

Hrozí návrat inflační vlny, zní z ECB. Zvýšení sazeb je na spadnutí

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Válka v Íránu a její důsledky na růst cen zvyšují riziko, že Evropská centrální banka (ECB) zvýší úrokové sazby dříve, než se předpokládalo. Chce tím zabránit další vlně inflace podobné té, která...

12. března 2026

Toto je desítka nejbohatších lidí planety. Musk míří k bilionovému rekordu

Elon Musk na mítinku Donalda Trumpa ve městě Butler (5. října 2024)

Elitní klub lidí s majetkem přesahujícím 100 miliard dolarů je letos nejpočetnější v historii. Podle žebříčku Forbes do něj nově patří 20 lidí, které dohromady drží 3,8 bilionu dolarů, tedy zhruba...

12. března 2026

Čtyři velké banky chystají tento víkend odstávku, jedna vypne i bankomaty

ilustrační snímek

Pro miliony klientů českých bank začne nadcházející víkend návratem k hotovosti. Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank i mBank naplánovaly na nejbližší hodiny rozsáhlé údržby svých systémů. Největší...

12. března 2026  13:55

Jak se vyhnout Blízkému východu. Aerolinky Cathay nabídly spoj za 580 tisíc korun

Letoun společnosti Cathay Pacific pojíždí na letištní ploše mezinárodního...

Konflikt v Íránu způsobuje dramatický nárůst poptávky po letenkách asijských dopravců, kteří nemají přímé spojení přes Perský záliv. Ceny letenek tak rostou nebývalým tempem. Hongkongský dopravce...

12. března 2026  12:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ČEZ letos sází na jádro i nové zdroje, oznámilo vedení společnosti

Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš na tiskové konferenci k...

Hlavní priority společnosti ČEZ se pro letošní rok točí kolem jádra. Firma plánuje z tohoto zdroje vyrobit až 30 terawatthodin elektřiny a hodlá efektivně podporovat výstavbu nových bloků v...

12. března 2026  11:48

Prazdroj prodal meziročně méně piva. Největší pokles zaznamenal u čepovaného

ilustrační snímek

Plzeňský Prazdroj loni v Česku prodal 7,17 milionu hektolitrů piva, meziročně o dvě procenta méně. Prodeje negativně ovlivnilo především chladné počasí během léta i dlouhodobě klesající spotřeba v...

12. března 2026  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.