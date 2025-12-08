„Hlavními prodejními kanály pro české pěstitele česneku jsou přitom farmářské trhy nebo samosběry,“ říká Zuzana Přibylová ze Zelinářské unie Čech a Moravy. Levnější dovozy z Číny a hlavně ze Španělska vévodí trhu supermarketů. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) letos česnekem osetá plocha klesla o 12,3 procenta na 408 hektarů. Soběstačnost českých producentů je podle zelinářů ještě nižší než průměrná u zeleniny, činí 29 procent.
Dlouhodobá data ukazují, že zatímco spotřebitelské ceny a inflace od roku 1989 vzrostly více než osmkrát, výkupní ceny zemědělců pouze asi 2,3krát.