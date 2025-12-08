Trh nebo samosběr. V obchodech válcuje českou produkci česnek ze Španělska

ilustrační snímek

Jan Drahorád
Podíl českého česneku už neroste, i kvůli cenám v řetězcích převažuje dovoz ze Španělska. Pěstitel českého česneku utrží za kilogram aromatických cibulek mezi 95 a 130 korunami. Přitom na pultech obchodních řetězců totéž množství vyjde alespoň na 200 korun, v akcích se většinou neprodává.

„Hlavními prodejními kanály pro české pěstitele česneku jsou přitom farmářské trhy nebo samosběry,“ říká Zuzana Přibylová ze Zelinářské unie Čech a Moravy. Levnější dovozy z Číny a hlavně ze Španělska vévodí trhu supermarketů. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) letos česnekem osetá plocha klesla o 12,3 procenta na 408 hektarů. Soběstačnost českých producentů je podle zelinářů ještě nižší než průměrná u zeleniny, činí 29 procent.

Dlouhodobá data ukazují, že zatímco spotřebitelské ceny a inflace od roku 1989 vzrostly více než osmkrát, výkupní ceny zemědělců pouze asi 2,3krát.

Martin Pýchapředseda Zemědělského svazu ČR

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů...
Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

8. prosince 2025

Trh nebo samosběr. V obchodech válcuje českou produkci česnek ze Španělska

ilustrační snímek

