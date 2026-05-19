Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Potraviny zdraží kvůli nákladným hnojivům nejspíš až napřesrok, říká svaz

Jan Drahorád
  10:52
Většina zemědělců má zajištěná hnojiva na celý letošní rok, skoro polovinu nakoupili na staré levnější ceny, ukazuje průzkum Zemědělského svazu ČR mezi 121 podniky. Do cen potravin se tak nejspíš odrazí zvýšené náklady až v příštím roce, je totiž možné, že zemědělci letos na podzim budou hnojivy šetřit a bude tak menší úroda v příštím roce. Zemědělci ale budou mít v nákladech problémy už dřív, řeší se pro ně na evropské úrovni kompenzace.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle svazu se ukázalo, že české produkční podniky jsou k razantnímu zdražení hnojiv odolnější než některé jiné evropské státy, 87 procent odpovídajících měla zajištěnou alespoň polovinu jarní spotřeby dusíkatých hnojiv. Zásadní dopady budou tak podle nich až v příštím roce – pokud vysoké ceny přetrvají i na podzim a v další sezoně, 73 procent firem zvažuje omezení hnojiv a zhruba stejné množství podniků omezí investice. Dopady tak budou třeba i u prodejců zemědělské techniky.

Kritické sucho. Zemědělcům škodí klesající výkupní ceny a drahá nafta

Do toho ale ještě zdražila nafta, kumulovaný efekt hnojiv a nafty podle by tak pro skoro čtvrtinu zemědělských firem mohl znamenat zvýšení nákladů o více než 20 procent, další čtvrtina by v případě neukončení krize na Blízkém východě znamenala zvýšení nákladů mezi 11 a 20 procenty, skoro 30 procent podniků pak mezi 6 a 10 procenty.

Nejít do souboje rozpočtů

Zemědělci nejsou podle předsedy svazu Martina Pýchy schopní promítnout zvýšené náklady do cen, je tam možné, že ceny komodit porostou buď až na základě horších odhadů sklizně, nebo až v příštím roce. Evropská komise nyní zvažuje mechanismy kompenzace vyšších cen vstupů, jednou z možností je znovu zavedení rozvolnění krizového rámce, jednotlivé evropské vlády by pak mohly kompenzovat vyšší náklady svým podnikatelům.

Před tím svaz varuje, došlo by tak k „souboji národních rozpočtů“. Klasicky například Polsko, kde má zemědělství daleko silnější pozici než v ČR, většinou uvolňuje zemědělcům větší množství peněz.

Podle Pýchy by se měla otevřít krizová evropská rezerva, již se ale podle něj objevují možnosti, že by se z ní zároveň kompenzovaly dopady mrazů a sucha. Pak by bylo přilepšení podle Pýchy ale reálně prakticky mizivé. Svaz apeluje, aby se hnojiva dále neprodražovala, například by podle něj měla mít hnojiva z uhlíkového srovnání na hranicích, které připočítává na každou tunu dusíkatých hnojiv 50 až 70 eur.

Podobně by se ale měly odpustit emisní povolenky pro evropské výrobce hnojiv, aby kvůli levnějšímu dovozu nezkrachovali. Na národní úrovni by se pak podle Pýchy mohlo uvažovat o zvýšení vratky spotřební daně pro zemědělce, tzv. zelené naftě. Už nyní chválí regulované ceny pohonných hmot, ke kterým kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) přistoupil.

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, říká prezident Agrární komory

Zemědělci jsou pak v obtížné situaci kvůli nízkým cenám rostlinné produkce už v současnosti, podle Pýchy se vyplatí aktuálně produkovat prakticky jenom hovězí maso a vejce, v propadu jsou naopak ceny obilovin a mléka, které tvoří polovinu obratu firem. Zároveň je letos trápí sucho, budou tak mít méně krmiv pro zvířata, respektive nějaké plodiny, které by dříve prodávali jako potravinářská, zkrmí.

Vstoupit do diskuse
Témata: hnojivo, jídlo

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Potraviny zdraží kvůli nákladným hnojivům nejspíš až napřesrok, říká svaz

Traktor na poli

Většina zemědělců má zajištěná hnojiva na celý letošní rok, skoro polovinu nakoupili na staré levnější ceny, ukazuje průzkum Zemědělského svazu ČR mezi 121 podniky. Do cen potravin se tak nejspíš...

19. května 2026  10:52

V Praze by mohla posílit lodní nákladní doprava. Využily by se i náplavky

Neobvyklý pohled v centru Prahy. Kvůli opravám plavebních komor Dolany a...

Doprava stavebních materiálů na velké stavební projekty a naopak odvoz suti nebo zásobování podniků z pražských náplavek by se opět mohly stát součástí moderní logistiky metropole. Ministerstvo...

19. května 2026  10:17

Spotoví zákazníci těží ze záporných cen elektřiny. Vydělá, kdo spotřebu načasuje

ilustrační snímek

Majitelé fotovoltaik a elektromobilů začali s návratem slunečních dní opět sledovat údaje o vývoji cen a těšit se z nadprůměrné produkce elektřiny. Zatímco fixní ceny se u běžných tarifů nyní...

19. května 2026

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

19. května 2026

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

19. května 2026

USA prodloužily výjimku pro ruskou ropu podléhající jejich sankcím

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

USA prodloužily o třicet dní výjimku, která zemím umožní nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech, oznámil to ministr financí USA Scott Bessent ve svém příspěvku na sociální síti....

18. května 2026  20:06

Kupujte méně zlata, šetřete palivy. Indický premiér varuje před důsledky války

Indický premiér Naréndra Módí se účastní setkání s ruským prezidentem...

Ačkoliv administrativa amerického prezidenta naznačuje, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit, zatím se tak nestalo. Dlouhodobě zablokovaný Hormuzský průliv mezitím způsobil zejména...

18. května 2026

Těžba manganu u Chvaletic vykazuje potenciál. Plán počítá s vysokou provozní marží

Podnik a těžba se nachází v blízkosti chvaletické elektrárny.

Lepší ekonomický potenciál než se čekalo, s provozní marží 48 procent, má podle nezávislého ekonomického posudku projekt těžby manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky. Projekt chystá společnost...

18. května 2026  18:17

Na dovolenou odletíte, uklidňují experti. Rafinerie zvedly produkci kerosinu

Doplňování paliva do letadla společnosti Wizz Air na britském letišti Luton (5....

S blížícím se létem a stále neukončenou válkou v Íránu rostou i obavy, zda kvůli nedostatku paliva nebudou aerolinky rušit lety do oblíbených dovolenkových destinací. Podle informací odborníků to...

18. května 2026

Ve vedení Správy železnic skončil dlouholetý šéf modernizace Nejezchleb

Mojmír Nejezchleb na vyhlášení výsledků architektonické soutěže na novou podobu...

Ve vedení Správy železnic skončil dlouholetý šéf odboru modernizace dráhy a zástupce bývalého generálního ředitele Jiřího Svobody Mojmír Nejezchleb. Ten organizaci dočasně vedl po odvolání Jiřího...

18. května 2026  15:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bikero po insolvenci ožívá. Nový majitel chystá prodejnu i návrat zimního sortimentu

Bikero v Praze na Brumlovce.

Značka Bikero, prodejce kol, po insolvenci pokračuje pod novým majitelem. Provoz e-shopů bikero.cz a bikero.sk převzala společnost SNOW-HOW ČR. Nový vlastník chystá kamennou prodejnu v Jažlovicích u...

18. května 2026  15:25

Slovenské úřady uznaly chybu. Odpustí prodejci langošů pokutu za chybějící diakritiku

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...

Slovenská finanční správa vyhoví odvolání prodejce langošů, jemuž za chybějící diakritiku na účtence uložila pokutu 1500 eur (asi 36 500 Kč), uvedl prezident FS Jozef Kiss. Zdůvodnil to procesním...

18. května 2026  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.