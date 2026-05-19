Podle svazu se ukázalo, že české produkční podniky jsou k razantnímu zdražení hnojiv odolnější než některé jiné evropské státy, 87 procent odpovídajících měla zajištěnou alespoň polovinu jarní spotřeby dusíkatých hnojiv. Zásadní dopady budou tak podle nich až v příštím roce – pokud vysoké ceny přetrvají i na podzim a v další sezoně, 73 procent firem zvažuje omezení hnojiv a zhruba stejné množství podniků omezí investice. Dopady tak budou třeba i u prodejců zemědělské techniky.
Do toho ale ještě zdražila nafta, kumulovaný efekt hnojiv a nafty podle by tak pro skoro čtvrtinu zemědělských firem mohl znamenat zvýšení nákladů o více než 20 procent, další čtvrtina by v případě neukončení krize na Blízkém východě znamenala zvýšení nákladů mezi 11 a 20 procenty, skoro 30 procent podniků pak mezi 6 a 10 procenty.
Nejít do souboje rozpočtů
Zemědělci nejsou podle předsedy svazu Martina Pýchy schopní promítnout zvýšené náklady do cen, je tam možné, že ceny komodit porostou buď až na základě horších odhadů sklizně, nebo až v příštím roce. Evropská komise nyní zvažuje mechanismy kompenzace vyšších cen vstupů, jednou z možností je znovu zavedení rozvolnění krizového rámce, jednotlivé evropské vlády by pak mohly kompenzovat vyšší náklady svým podnikatelům.
Před tím svaz varuje, došlo by tak k „souboji národních rozpočtů“. Klasicky například Polsko, kde má zemědělství daleko silnější pozici než v ČR, většinou uvolňuje zemědělcům větší množství peněz.
Podle Pýchy by se měla otevřít krizová evropská rezerva, již se ale podle něj objevují možnosti, že by se z ní zároveň kompenzovaly dopady mrazů a sucha. Pak by bylo přilepšení podle Pýchy ale reálně prakticky mizivé. Svaz apeluje, aby se hnojiva dále neprodražovala, například by podle něj měla mít hnojiva z uhlíkového srovnání na hranicích, které připočítává na každou tunu dusíkatých hnojiv 50 až 70 eur.
Podobně by se ale měly odpustit emisní povolenky pro evropské výrobce hnojiv, aby kvůli levnějšímu dovozu nezkrachovali. Na národní úrovni by se pak podle Pýchy mohlo uvažovat o zvýšení vratky spotřební daně pro zemědělce, tzv. zelené naftě. Už nyní chválí regulované ceny pohonných hmot, ke kterým kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) přistoupil.
Zemědělci jsou pak v obtížné situaci kvůli nízkým cenám rostlinné produkce už v současnosti, podle Pýchy se vyplatí aktuálně produkovat prakticky jenom hovězí maso a vejce, v propadu jsou naopak ceny obilovin a mléka, které tvoří polovinu obratu firem. Zároveň je letos trápí sucho, budou tak mít méně krmiv pro zvířata, respektive nějaké plodiny, které by dříve prodávali jako potravinářská, zkrmí.