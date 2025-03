Masa se loni dovezlo o desetinu více, agrární schodek byl třetí nejhorší

Pouze schodek u masa meziročně vzrostl o desetinu, saldo u něj dosáhlo 36,7 miliardy korun, kritizuje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Na vině je podle něj nízká soběstačnost ve výrobě i absence efektivní politiky na podporu domácí produkce.

Z ČR se nejvíce vyvážejí cigarety, přípravky k výživě zvířat, pekařské zboží, potravinové přípravky, ale i pšenice, nezahuštěné mléko nebo smetana. Dlouhodobě pak odborníci upozorňují že naopak se do ČR přivážejí výrobky s vyšší přidanou hodnotou, hlavně vepřové maso, ale také čokoláda, sýry, tvarohy.

„Oproti minulým rokům schodek agrárního zahraničního obchodu vylepšuje kladné saldo s tabákem a tabákovými výrobky. V roce 2024 to bylo 14,3 mld. Kč. Bez této zlepšující komodity, která ale není produktem našeho zemědělství, by byl schodek významně přes 50 miliard Kč a byl tak rekordně nejvyšším v historii samostatného Česka,“ poukazuje Pýcha.

Loni pak mimo jiné o pětinu vzrostl dovoz drůbežího masa, hodnota dovozů loni činila skoro 10 miliard korun. Naopak o 28,9 procenta vzrostly exporty piva, hodnota vývozu dosáhla 10,7 miliard korun.

Podle něj se dále snižuje soběstačnost ČR u klíčových komodit, jako je maso nebo mléčné výrobky. „Česká republika se čím dál více spoléhá na dovoz levnějších produktů, často vyráběných za výrazně nižších standardů než u nás. Alarmující je například fakt, že dovozy masa do ČR se od roku 2000 zdevítinásobily, u vepřového dokonce vzrostly 21násobně, u másla 35násobně.

Tento trend jasně ukazuje, že české zemědělství ztrácí svoji produkční funkci, což je v kontextu rostoucí globální nejistoty a geopolitických rizik krajně nezodpovědné,“ popisuje předseda. Na druhé straně loni vzrostl export sýrů a tvarohů také o pětinu, jeho hodnota činila 11,9 miliardy korun.

Největší zlepšení obchodu z hlediska bilance bylo se Slovenskem díky nárůstu vývozu cigaret a čokolády, s Lotyšskem, Itálií a Velkou Británií. Naopak zhoršila se bilance s Polskem kvůli dovozům drůbežího masa, s Ukrajinou, Španělskem nebo Egyptem a Německem.

Díky peří se zlepšil vývoz do Číny

Ve skoro všech zemích, v nichž působí čeští agrární diplomaté, loni export vzrostl. Nejvíce šlo o Čínu (o 115 procent díky vývozu chmele a peří na vycpávání), dále pak do Spojených arabských emirátů, Spojených států amerických, do Srbska, na Ukrajinu i do Kanady. Naopak do Japonska, kde také vyslanec působí, klesl vývoz o 6,7 procenta, hlavně kvůli snížení poklesu obchodu s přípravky na výživu zvířat.

Zemědělský svaz například s Iniciativou zemědělských a potravinářských podniků, která sdružuje hlavně velké producenty masa a mléka, kritizují nastavení zemědělských dotací. Podporují podle nich neprodukční systémy hospodaření místo produkce potravin. Jak v nedávném rozhovoru s MF DNES řekl předseda iniciativy Martin Šebestyán, výkonnost českého zemědělství je 39 procentech evropského průměru, výkon zpracovatelského potravinářského průmyslu pak na 56 procentech.