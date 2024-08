Škod z mrazů a krup bylo letos za rekordní dvě miliardy, říká šéfka pojišťovny

Podle ní je potřeba, aby stát nadále přispíval prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na pojištění alespoň 40 procenty, dlouhodobě se pak podpora pohybovala kolem 50 procent, jinak bude pro farmáře neúnosně vysoké. Problematické podle Martinkové je, že rozpočet fondu a částka se schvaluje každý rok, nikdy není jisté, zda budou podporu mít v současné výši zemědělci i nadále.

V Rakousku podle ní stát a evropské zdroje přispívají 55 procent, ve Slovinsku pak dokonce 60 procent. „Je potřeba říct, že žádný zemědělec nedoufá, že mu přijdou kroupy nebo mráz. Nikdo nehlásí škodu rád,“ vysvětluje. Spoluúčast na pojistných událostech podle ní bývá 30procentní.

Ovocnáři a další pěstitelé mají letos od státu a EU slíbeno jako odškodnění za jarní mrazy 487 milionů korun, z toho 387 milionů korun od unie. To je podle Martinkové zhruba tolik, kolik vyplatí samotná pojišťovna. Vyšší příspěvky z vládního programu pak dostanou ti pěstitelé, kteří měli právě v komerčních pojišťovnách uzavřené smlouvy.

Podle zemědělce Ondřeje Bačiny z farmy AGROSSYN ze středočeských Klíčan jsou výkyvy počasí obrovské. „Extrémy nás překvapují dnes a denně. V Klíčanech letos napršelo 50 mm, ale ve vedlejším katastru Vodochody 85 mm, a to bylo za 45 minut. Neexistuje kultura, která by zakrývala povrch a dokázala takovou srážku zadržet,“ řekl novinářům.

Extrémů bude více

Do budoucna se očekává, že extrémní vlivy ještě porostou spolu se zvyšující se teplotou. Každý stupeň Celsia zvýší schopnost vzduchu udržet vodu o sedm procent, srážky tak budou silnější.

Přesnost předpovědí podle meteoroložky Aleny Zárybnické je větší u výpočtů klimatické změny, u samotných meteorologických předpovědí se pak dají lépe předpovídat jevy na větším území.

„Funguje to jako cedník, když cedníkem na halušky procedíte špagety, tak vám propadnou,“ vysvětlila. Meteorologie se podle ní snaží počítat v co největším rozlišení, ale když je jev silně lokálně ohraničený, tak představuje pro numerické modely komplikace. Dají se tak efektivně předpovídat například větší srážkové úhrny. „Ale nedá se předpovědět, jestli to bude ve Zbirohu, Berouně nebo Plzni,“ dodala.

Mrazy, které letos přišly mezi 17. a 23. dubnem, působily po několik nocí. Podle ovocnářů dosáhly v některých oblastech až minus 7 °C, ovocné stromy spalovaly až 10 hodin. Úroda ovoce v Čechách je tak prakticky zničená, u jahod jde o škody v desítkách procent.

Dlouhá léta se v ČR diskutuje o zavedení tzv. fondu těžko pojistitelných rizik, který by zemědělcům se státní podporou pomáhal. Podle Martinkové je ale nepravděpodobné, že by byl v dohledné době spuštěný. Stát by totiž pak nutil zemědělce například z teplých a suchých oblastí, aby přispívali na mrazové škody, což je podle ní těžko proveditelné.