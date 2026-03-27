Vegetariáni tlačí na vládu. Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů

Jan Drahorád
Uvažovat racionálněji o produkci potravin a plánovat s důrazem na zdraví obyvatel jsou apely na ministerstva, které představili zástupci mimo jiné vegetariánských organizací, jako je ProVeg. Cílem má být i větší podpora pro pěstování rostlinných zdrojů bílkovin, jako jsou luštěniny.

Hráškový hummus | foto: Receptyschuti.cz

Potravinářská komora ČR upozorňuje, že naplnění cílů není moc reálné. Do letošního pololetí by ale měla zveřejnit své plány na vytvoření bílkovinné strategie také Evropská komise.

Česko nemá žádný dokument, který by strategicky o potravinářství tímto směrem uvažoval. Autoři výzvy přitom připomínají, že podle OECD jsou rizikové stravovací návyky odpovědné za 23 procent úmrtí v ČR, což je nad evropským průměrem (17 procent). Přitom podle nich nejsou často dostupné zdroje proteinů z tuzemských surovin vyráběné v ČR. Jedním z dílčích cílů je tak zvětšení plochy, kde se pěstují luštěniny pro lidskou spotřebu nejméně o 15 procent do roku 2030. „Luštěniny, jako hrách, čočka či bob (vikev), dobře rostou v českých podmínkách, mají vysokou nutriční hodnotu a zároveň patří mezi cenově dostupné potraviny,“ píšou.

Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán

Tento cíl se může teoreticky splnit sám, podle údajů Českého statistického úřadu se s výjimkou loňska stabilně plochy luskovin a bílkovinných plodin zvětšují. Zatímco v roce 2020 se pěstoval hrách polní na zhruba 32 tisících hektarů, předloni šlo už o 52 tisíc hektarů. Statistici však nezjišťují, jestli se hrách posléze využije jako krmivo nebo pro lidskou spotřebu. Raketově v posledních letech také rostou plochy sóji. Ta byla na začátku desetiletí na 14 tisících hektarů, loni pak už na 35 tisících ha.

Dalším cílem je pak lepší nastavení dotačních programů právě tímto směrem. „Cílem je snížit bariéry diverzifikace a přechodu, rozšířit výrobní možnosti zemědělců a zemědělkyň, podpořit stabilní dodavatelské vztahy a posílit dostupnost českých, výživově hodnotných potravin v obchodech i ve veřejném stravování.

Podle Tomáše Uhnáka z Asociace místních potravinových iniciativ se musí zemědělcům pomoci, sami přechod na podobné druhy výrob nezvládnou mimo jiné proto, že mají zainvestováno do toho, co nyní už reálně dělají. „Přechod k produkci více rostlinných potravin v současném systému znamená vysoké investice a nejistotu, kterou si mnoho farem nemůže dovolit. Pokud chceme změnu, musíme také odblokovat systém kolem nich – od nastavení podpory přes distribuci až po veřejné stravování, tak aby zemědělci byli motivováni v systémovém přechodu,“ vysvětluje odborník.

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) mnohé změny v dotacích chystá, o tomto směru však nikdy nehovořil. Jde mu hlavně o zajištění dlouhodobého financování, aby se zemědělci nemuseli obávat každý další rok, jestli se zemědělské příspěvky nebudou škrtat.

Nižší DPH na ovoce a zeleninu

Dalšími kroky by pak měl být vznik sítí spojujících obce, školy, nemocnice a místní farmáře, zavést národní programy, ale také třeba posílit profesní vzdělávání kuchařského personálu ohledně rostlinného stravování. Cestou by pak mělo být také snížení DPH na ovoce, zeleninu, luštěniny nebo na celozrnné bílkoviny. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ale dlouhodobě cestu snižování DPH na potraviny odmítá, podle ní by tento postup ve skutečnosti ke snížení cen nevedl, zvýšila by se marže.

Milion hektarů luk a pastvin je příliš. Ministerské plány počítají s produkcí

Podle mluvčího Potravinářské komory ČR Marka Zemánka je dobře, že se o potravinové politice státu začíná hovořit, samotný plán je ale podle něj dostatečně neprojednaný se zemědělci, zpracovateli a obchodníky. „Právě tyto subjekty nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost potravin. Bez jejich praktických zkušeností a znalostí tržní reality nelze očekávat, že navrhovaná opatření budou v praxi fungovat,“ uvedl.

Podle něj také chybí pohled na přeshraniční obchod, ale i zapojení evropské zemědělské politiky. „Právě ta nastavuje klíčová pravidla pro produkci, podpory i investice. Její ignorování v praxi fakticky znemožňuje reálnou implementaci navrhovaných opatření,“ dodal.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Levnější hypotéky jsou pryč. Banky zvedly sazby kvůli válce

Premium
ilustrační snímek

Válka v Iránu už Čechům kromě benzinu a nafty zdražuje i hypotéky. Nervozita na finančních trzích způsobila, že úrokové sazby, za které si banky půjčují peníze, začaly růst. A toto zdražení peněz se...

27. března 2026

Elektřina na scénu. Spotřebitelé se kvůli válce odklánějí od fosilních paliv

ilustrační snímek

Ještě před pár týdny se zdálo, že budoucnost elektromobility ve Spojených státech je přinejlepším nejistá. Válka na Blízkém východě, která vyhnala ceny paliv vzhůru, však situaci výrazně proměnila....

26. března 2026

Polsko uleví řidičům s cenami benzinu. Premiér Tusk oznámil výrazné snížení DPH

Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem...

Polská vláda sníží sazbu daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 procent na osm. Oznámil to ve čtvrtek premiér Donald Tusk. Vláda podle něj zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny...

26. března 2026  16:16,  aktualizováno  19:47

Migrantů v New Yorku ubylo. Je to důsledek přísnější federální politiky

Migranti čekají před imigračním úřadem v americkém New Yorku. (18. října 2023)

Z čerstvě zveřejněných údajů ze sčítání lidu vyplývá, že v období od června 2024 do července 2025 klesl v New York City počet nových obyvatel z řad zahraničních imigrantů meziročně o 70 procent. Je...

26. března 2026

Thajsko sčítá ztráty z turismu. Kvůli válce letos přijde o miliony návštěvníků

Turisté u bankogského chrámu (11. června 2023)

Thajsko se v poslední letech těší z rostoucího zájmu zahraničních turistů. Pokud však bude pokračovat válka na Blízkém východě, mohou být letošní čísla výrazně slabší než loni. Úřady již zveřejnily...

26. března 2026  15:02

Samosprávy kritizují novelu stavebního zákona, vadí třeba výjimky z dokumentace

Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového...

Mezi zástupci samospráv a profesních sdružení se šíří kritika chystané novely stavebního zákona. Ten má centralizovat stavební úřady a zrychlit zejména chybějící bytovou výstavbu. Podle kritiků je...

26. března 2026  14:02

Důsledky války: část dodavatelů zdražila plyn, benzin je nejdražší za 3,5 roku

ilustrační snímek

Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje plyn. Největší dodavatel v ČR, společnost innogy, na začátku týdne zvýšila ceny některých fixovaných produktů o stovky korun. Úpravu...

26. března 2026  11:49,  aktualizováno  12:07

Pivovar ve Velkém Březně omezuje produkci, Heineken zde zastavil i exkurze

Otevření distribučního centra v pivovaru ve Velkém Březně (19. září 2017)

Nadnárodní pivovarnický koncern Heineken sníží objem piva uvařeného ve Velkém Březně na Ústecku. Firma také do odvolání přestane od konce dubna nabízet exkurze v historickém pivovaru, propouštět se...

26. března 2026  10:57

Co znamená výkup podílu nemovitosti a kdy dává smysl?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Výkup podílu nemovitosti je převod ideálního spoluvlastnického podílu (např. 1/2, 1/3) na jiného spoluvlastníka nebo na třetí osobu, za který prodávající obdrží finanční plnění. V praxi jde o řešení...

26. března 2026  10:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Royal Mail čelí ostré kritice. Hájit sebe i poštu musel před Brity Křetínský

Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového...

Miliardář Daniel Křetínský musel před výborem britského parlamentu obhajoval situaci v britské poště Royal Mail, jíž od loňska ovládá. Ta v poslední době čelí silné kritice zejména kvůli opožděnému...

26. března 2026  10:13

Konec svobodné plavby. Írán chce uzákonit poplatky, které bude vybírat v Hormuzu

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní po některých...

26. března 2026  10:03

