Jednodušší rituální porážky a méně papírování, navrhuje ministr zemědělství

Přišel s nimi ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Na jednání sněmovního zemědělského výboru navíc prohlásil, že hodlá ze zákona udělat nosič pro svůj druhý antibyrokratický balíček, kterým chce ulehčit podnikání českým zemědělcům a výrobcům potravin.

Halal a košer způsoby zabíjení zvířat tvoří v Česku jen malou část z celkového počtu porážek, každoročně jde o desítky tisíc zabitých kuřat, stovky ovcí a několik kusů skotu. Chovatelé ale vyvážejí živý skot do zahraničí, mimo jiné do Turecka nebo do Chorvatska. K rituálnímu zabití dochází buď tam, nebo se zvířata převezou za účelem porážky do dalšího státu.

Jak řekl MF DNES a iDNES.cz místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jiří Michalisko, aktuálně se na evropské úrovni připravuje omezení přepravy živých zvířat, po čemž dlouhodobě volají aktivisté bojující za práva zvířat. Pokud by došlo ke schválení omezení přepravy zvířat na čtyři hodiny, prakticky by to podle něj znamenalo konec prodeje, protože Česko nemá dostatečně vytvořenou síť jatek a masných zpracovatelů.

Německo se naopak podle něj na podobnou alternativu připravuje a posiluje porážková místa. Do zahraničí se pak bude vozit místo živých zvířat chlazené maso.

„Asi bych souhlasil s tím mít tady střediska pro rituální porážku, stejně jako bych chtěl, aby konvenční jatka zahajovaly týden porážkou z ekologického zemědělství. V pondělí, kdy jsou sanitované, by uváděly na trh ekologickou produkci a standardně od úterý do pátku konvenční a dali zákazníkovi na výběr,“ říká místopředseda.

Ministr Výborný uvádí, že cílem novely je snížit počet zvířat, která jsou za účelem porážky převážena bez omráčení do států mimo Evropskou unii.

Králíci kamery nepotřebují

Pro zemědělce je mnohem důležitější, že návrh by měl zjednodušit administrativu při žádání o dotace u Státního zemědělského intervenčního fondu. Podobně by měl zpřesnit, že smlouvy mezi zemědělci a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem jsou závazky soukromoprávní, což by mělo usnadnit řešení sporů. Měla by se také zlepšit komunikace mezi Státní veterinární správou a dalšími kontrolními organizacemi, mají se vypustit dva správní poplatky.

„Považujeme za správné, že ministerstvo pracuje na snižování administrativní zátěže zemědělců, a byl to také jeden z požadavků zemědělských nevládních organizací. Zda navrhovaná opatření v praxi skutečně pomohou, můžeme hodnotit až s odstupem času,“ popisuje praxi prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„Nicméně je potřeba říct, že neustále vznikají nové předpisy, které představují další byrokratickou zátěž. Stále bohužel platí, že po celodenní práci na poli či ve stáji zemědělec usedá k počítači a stává se z něj úředník,“ dodává Doležal.

Každý podnik podle něj potřebuje samostatného pracovníka kvůli přemíře papírování. Hlavně menší podnikatelé si ho ale z finančních důvodů nemohou dovolit.

Novela veterinárního zákona se přitom původně podobným věcem vůbec nevěnovala. Hlavními změnami, které odsouhlasila vláda, je zavedení povinných kamerových systémů na jatkách pod pokutou 200 tisíc korun. Kamery budou muset mít všechny porážky s výjimkou míst na zabíjení králíků, zajíců a drůbeže. Záběry v místech omračování a vykrvování zvířat nebudou povinné, náklady na pořízení kamer se odhadují na 200 tisíc korun, mnoho jatek je ale už má.

Novela rovněž zavádí možnost zastřelení skotu na pastvě, chovatelé budou moci po získání povolení od veterinářů zastřelit tři kusy do hlavy. O tuto možnost usilovali hlavně ekochovatelé skotu, práce na změně trvala sedm let.

Uvidí se, co všechno Sněmovna schválí, pozměňovací návrhy budou poslanci teprve načítat. Nejspíš ale neprojdou změny ohledně zavedení registru koček, protože ještě po letech od začátku čipování psů řádně v tuzemsku nefunguje ani tento registr. EU navíc připravuje novou legislativu pro celé společenství, stát nejspíš počká na tuto úpravu.