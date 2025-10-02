Po dobré sklizni přišly špatné ceny, situace je pro zemědělce frustrující

Jan Drahorád
Zatímco ještě na konci sklizně se farmáři mohli usmívat, protože úroda letos nebyla špatná, nyní mnohým z nich zbyly jen oči pro pláč. Místo mírného navýšení cen obilovin, jak tomu na podzim bývá, pokračoval jejich pokles.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Takovouto zkušenost má třeba Zemědělské akciové družstvo Mžany na Královéhradecku. V předchozích letech byly ceny za tunu potravinářské pšenice kolem 5 000 korun, letos ale dostal tamní předseda Luděk Homoláč nabídky za 3 800 až 4 200 Kč, podle množství dusíku v obilí.

„Ceny jsou pro zemědělce tristní,“ popisuje předseda. Pětinu produkce prodal ještě před žněmi za více než 5 000 Kč, zbytek mu zůstane naskladněný v silu a zatím bude doufat, že se situace umoudří před příští sklizní. „Ale pokud se situace nezmění, tak to budeme muset prodat i za takovéto ceny. Pro nás to znamená ztrátu na 500 hektarech proti normálním rokům mezi pěti a 6,5 milionu korun,“ dodal.

Zemědělci zažívají skvělý rok, mají nejlepší výnosy za posledních deset let

A obdobný problém je i s jarním ječmenem. Ten se kvůli nadbytku už neprodává jako sladovnický, ale firmy se jej snaží na trhu udat alespoň jako krmný. Nyní se podle něj prodává za 3 600 až 3 900 Kč, v minulých letech se sladovnický dostal mezi 5 800 až 6 500 korun za tunu.

Podobně vidí situaci i předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů František Winter: „Letošní situace s pšenicí se opravdu nedá nazvat jinak než frustrující. Přestože hospodáři odvedli poctivou práci a v mnoha regionech dosáhli solidních výnosů, výkupní ceny jsou hluboko pod hranicí rentability.“

Údaje potvrzují i informace ze společnosti AgData, která mimo jiné nabízí elektronické tržiště pro komodity. „Oproti loňsku sledujeme mírný propad výkupních cen, což je pro zemědělce velmi nepříjemné, zvlášť v době, kdy zároveň rostou jejich náklady. Za normálních okolností bývají ceny v období sklizně a krátce po ní nižší a později se obvykle zvedají. Letos se ale tento vývoj nepotvrzuje, naopak vidíme pokračující mírný pokles, což je znepokojivý trend s přímým dopadem na ekonomiku farem,“ řekl ředitel společnosti Jiří Musil.

V červených číslech loni skončilo 40 procent zemědělců, tvrdí svaz

Na vině je dobrá úroda napříč Evropou, vysvětluje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Ceny se totiž tvoří na mezinárodním trhu. „Vzhledem k tomu, že dobrá úroda obilí byla letos napříč Evropou, je to typický příklad paradoxu, kdy zemědělci dosáhnou dobré produkce, ale ekonomický efekt se nedostaví. Náklady na pěstování jsou vysoké mimo jiné díky vysokým cenám energie a povinnostem farmářů z evropských regulací – při současných výkupních cenách obilí se rentabilita rostlinné výroby dostává u mnoha zemědělců na hranu,“ tvrdí Pýcha. A nejde jen o pšenici, ale třeba problém budou mít i bramboráři, hlíz se letos úspěšně urodilo mnoho také v celé Evropě.

Většina pšenice jde do krmiv

Podle mluvčí Agrární komory ČR Barbory Pánkové je přitom kvalita pšenice letos dobrá, i tak jenom 30 procent směřuje na výrobu potravin, zbytek se uplatní jako krmivo. Ceny pšenice jsou podle ní v posledních dvou letech na úrovni 90. let. „V minulosti byly přitom obiloviny a řepka označovány za ekonomické tahouny tuzemské rostlinné výroby. Zda úrodu prodávat hned, nebo s prodej>em počkat, záleží na individuálním rozhodnutí každého pěstitele a jeho možnostech,“ doplnila.

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Nízkou cenou se dlouhodobě zvyšuje tlak na odstoupení od klasických plodin, jako jsou právě obiloviny. Podle Homoláče se ale dá z roku na rok i kvůli osevním postupům změnit třeba jenom pětina výměry. Podle cen tak bude hledat více tržní plodiny, které by mohl na stovce hektarů nově pěstovat, nejspíš by mohlo jít o hrách, kukuřici na zrno nebo se bude soustředit na pěstování osiv.

Snížená cena nejspíš zatřese i s celými výsledky zemědělského odvětví. Loni se v ČR podle Českého statistického úřadu vyrobilo pšenice a špaldy za více než 22 miliard korun, hodnota ječmene pak činila osm miliard korun. Celková rostlinná produkce ČR pak stála 91,5 miliardy korun. Zemědělský svaz ČR již dříve uvedl, že podle jeho vlastního šetření se loni 40 procent podniků dostalo do ztráty nebo zhruba na nulu. Trend propadu do červených čísel tak nejspíš bude pokračovat.

